Les meilleurs hôtels acceptant les chats pour que vous puissiez emmener votre chaton en vacances

Il y a tellement d’avantages à passer des vacances au Royaume-Uni.

Cela réduit le risque que les plans soient ruinés par Covid, cela peut être mieux pour l’environnement que de sauter dans un vol, et le mieux est que vous pouvez souvent amener vos amis à quatre pattes.

Lorsqu’il s’agit de vacances avec vos animaux de compagnie, les chiens reçoivent toute l’attention. Il existe des sentiers pédestres adaptés aux chiens, des plages adaptées aux chiens et même des restaurants qui accueillent les chiens. Mais qu’en est-il des parents chats ?

Si vous souhaitez emmener votre moggy en week-end quelque part au Royaume-Uni, quels sont les meilleurs endroits où aller ? Eh bien, heureusement, il existe de nombreuses options d’hébergement agréables pour les chats.

Ainsi, tout ce que vous avez à faire est d’emballer l’essentiel de votre animal de compagnie, de le persuader de voyager en voiture et de vous assurer qu’il dispose d’endroits confortables pour faire la sieste pendant la journée pendant vos vacances.

Nous avons recherché des hôtels et des bnbs qui acceptent les chats, et certains proposent même des équipements pour les petits animaux de compagnie, ce qui les aidera certainement à faire leurs bagages.

Hôtel Redcoats Farmhouse Hotel

Intérieurs rustiques (Photo : La ferme à Redcoats)

Le Redcoats Farmhouse Hotel propose une cuisine maison et des chambres confortables. La maison de campagne historique est située dans quatre hectares de jardins, avec une vue panoramique sur la campagne du Hertfordshire.

Les petits animaux de compagnie sont autorisés, à condition qu’ils soient bien élevés. Et le lieu demande qu’ils ne soient pas autorisés sur les lits. S’ils causent des dégâts ou des dégâts supplémentaires, comme de la boue, des frais supplémentaires seront facturés.

Cottage Tigrou, Berkshire

Il a un nom félin approprié (Photo: Bray Cottages, Tiggers Cottage)

Tiggers est un magnifique cottage Tudor noir et blanc de 180 ans situé à quelques minutes à pied de la jolie rue Bray High Street avec de belles vues sur les jardins commémoratifs.

Votre chat adorera la cheminée à charbon ornée et les draps Yves Delorme – et les deux labradors des propriétaires, Sambuca et Truffle, sont toujours là pour vous accompagner pour une promenade si votre chat préfère profiter du jardin clos.

Le Jack Russel Inn, Andover

Buvez dans cette vue (Photo: Jack Russell Inn)

Ne vous laissez pas rebuter par le nom canin, le Jack Russell Inn accueille toutes les formes d’amis à quatre pattes.

Avec une vue imprenable sur le domaine environnant et un accent sur la conservation de la beauté naturelle et de la faune dans les régions environnantes, cette charmante auberge propose également une cuisine locale qui célèbre les excellents produits britanniques. Sans parler du chauffage au sol confortable sur lequel vous et votre chat aurez envie de vous pelotonner.

The Roast Ox Inn, Pays de Galles

Un pub-auberge classique et pittoresque (Photo : The Roast Ox Inn)

Située à Painscastle, au Pays de Galles, cette auberge accueillante pour les félins offre des vues époustouflantes d’une beauté naturelle, des rivières, forêts et montagnes aux bourgs endormis à proximité.

La propriété dispose de huit chambres avec salle de bains privative avec des lits super king-size et d’un résident moggy Michael, qui est toujours disponible pour accueillir les invités.

Hôtel Summer Lodge Country House, Dorset

Du luxe à l’état pur – et un spa (Photo : Summer Lodge Country House Hotel)

Gagnant du prix 2015 du meilleur hôtel spa acceptant les animaux de compagnie dans le cadre des Resident’s Travel Awards, les amis à quatre pattes sont plus que bienvenus – avec une gamme de lits, bols, tapis et menus pour animaux de compagnie, tous disponibles pour votre chat.

Cet hôtel de campagne cinq étoiles est entouré de collines et d’une belle campagne et possède son propre restaurant haut de gamme.

Maisons de vacances à la ferme Farditch, Peak District

Vous ne manquerez pas de belle campagne (Photo : ferme Farditch)

Cet hébergement indépendant de luxe est situé au cœur du parc national de Peak District, près du petit village de Chelmorton. Parfait pour une escapade rurale, et ils acceptent les chats et autres petits animaux de compagnie.

Le terrain abrite six cottages de luxe, comprenant trois bâtiments de grange convertis avec des portes communicantes pouvant accueillir de 6 à 22 personnes.

Cottage de l’église, Somerset

Bien niché (Photo: Church Cottage)

Church Cottage est une maison de vacances de luxe acceptant les animaux de compagnie, entourée d’une belle campagne dans le Somerset. Situé dans le hameau d’Ashwick, il dispose également de jardins matures avec vue sur le paddock de cinq acres.

Le gîte peut accueillir six personnes en master double et twin. Chaque lit est composé d’une literie de qualité en coton égyptien, d’oreillers en plumes, de couettes et d’un surmatelas en plumes.

