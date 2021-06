Les meilleurs influenceurs de jardinage à suivre

je

t a commencé il y a quatre ans avec un sac de bulbes de tulipes. Mon mari Will les a achetés en ligne et nous avons cherché sur Google comment les planter. Le printemps suivant, à notre grande surprise, ils ont poussé du coude à travers le sol – de petits soldats droits et brillants nous saluant à travers la vitre de la cuisine. Eh bien, quelle satisfaction, pensais-je, cette entreprise de jardinage.

Ce qui a suivi était un voyage de découverte de plantes et de meurtres occasionnels (RIP French Lavender). Si vous m’aviez dit en 2017 que je deviendrais le genre de personne qui fait une pause dans Gardeners’ World un vendredi soir pour capturer les emplois de Monty pour le week-end et a (au moment de la rédaction) huit onglets Sarah Raven ouverts sur mon ordinateur portable et un table de cuisine couverte de plants de bleuet, j’aurais pensé que tu étais fou.

Lucy pensait que le jardinage était un travail ménager en plein air pour les personnes âgées. Passé Lucy était un imbécile. Ce que je ne savais pas avant de devenir un passionné de jardinage, c’est à quel point, avec quelques connaissances de base, un jardin peut vous récompenser pour relativement peu d’efforts. Je ne savais pas non plus combien on pouvait faire pousser dans un petit espace — mon manoir de Londres a à peu près la taille d’un timbre-poste, mais c’est incroyable ce qu’on peut y entasser. Je suis en bonne compagnie — plus de trois millions de personnes ont commencé à jardiner l’année dernière et Selfridges exploite même notre enthousiasme avec l’ouverture hier d’un nouveau centre de jardinage au magasin d’Oxford Street, avec une ligne de jardinage Prada et un gnome Selfridges jaune.

Les gourous du bien-être s’extasient sur la « mise à la terre » : retirer vos chaussures pour vous connecter au sol. Le jardinage est juste une mise à la terre avec un but. Je ne savais pas à l’époque où nous avons planté ces tulipes jaunes, mais cette nouvelle passion s’avérerait également être un sanctuaire pendant une lutte douloureuse de quatre ans pour avoir un bébé. Après avoir perdu ma quatrième grossesse en septembre dernier, je suis rentrée de l’hôpital et j’ai creusé une tranchée pour mes bulbes de renoncule. Mais ceci mis à part, j’adore finir un week-end avec un nez brûlé par le soleil et de la saleté sous les ongles, ou rentrer du travail, coller un podcast et fondre sur mes pots – une tondeuse dans une main, un verre de vin dans l’autre. Et je ne suis pas seul dans ce cas.

Le jardinage connaît un boom avec les Millennials et la génération Z. Une enquête récente menée auprès de 2 000 18-34 ans a révélé que 54% d’entre eux préféreraient visiter une jardinerie plutôt qu’une boîte de nuit. Et bien que le respect doive toujours être rendu à l’oncle sexy de l’horticulture, Monty Don, l’amour du jardinage m’a ouvert à un ensemble brillamment diversifié d’Instagrameurs aux doigts verts. Vous voulez un peu d’inspiration pour démarrer votre propre aventure aux doigts verts ? Voici quelques-uns de mes incontournables :

Les hommes fleurs

La saison des dahlias est presque arrivée, ce qui signifie que Charlie McCormick (@mccormickcharlie) et ses bordures pleines de fleurs ressemblant à des feux d’artifice sont à voir absolument. Suivez pour les fleurs, restez pour les vidéos de canards en patrouille contre les limaces. Le mari de Charlie, Ben Pentreath, est l’architecte d’intérieur du duc et de la duchesse de Cambridge, donc leur maison dans le Dorset est également rêveuse.

Si votre jardin est petit et sans litière, laissez-vous inspirer par l’horticulteur du millénaire Arthur Parkinson (@arthurparkinson). Son livre, The Flower Yard, contient de nombreux conseils sur la culture de fleurs dans des conteneurs, y compris ses « lasagnes » à bulbes de tulipes. Il aime jardiner avec une poule naine duveteuse perchée sur son épaule.

Une mention spéciale dans cette catégorie devrait également aller au coiffeur de célébrités Sam McKnight (@sammcknight1) et à ses roses à couper le souffle, et au comédien Joe Lycett, qui appelle affectueusement ses fleurs comme des « scories ».

Accessoire indispensable : Un arrosoir vintage.

L’équipage de la jungle urbaine

Vous pensez que les limites étroites et ombragées de votre jardin ou balcon londonien vous retiennent ? Ce lot peut aider. Alice Vincent de @noughticulture a créé un jardin suspendu miniature de Babylone à partir de son ancien appartement londonien (surnommé The Treehouse). Elle a déménagé dans des fouilles urbaines plus spacieuses l’année dernière, mais continue de partager sa sagesse en matière de jardinage urbain et les avantages que le fait d’avoir la main verte peut avoir sur votre santé mentale.

L’arrière-cour de rêve de la Suédoise londonienne Stina Hasan (@thehackneygardener) est également une classe de maître sur la façon de transformer une parcelle étroite en un havre urbain avec une ambiance country anglaise décousue. Et impossible de parler de city gardening sans évoquer le beau travail de @thebalconygardener Isabelle Palmer, la femme que les gens appellent pour donner un look green aux coins de béton les plus durs de Londres.

Accessoire indispensable : Tondeuses de la marque japonaise culte Niwaki

La brigade de fouille pour la victoire

Vous n’avez pas besoin d’une grande parcelle pour cultiver la vôtre (la salade peut être semée dans une jardinière), mais aussi ambitieux que soit le plan, Ashley Nwokorie avec son lot de Surrey vous a couvert. Sur @allotmentcafe, elle partage des conseils faciles à suivre sur la culture des fruits et légumes, aidée de ses deux magnifiques enfants.

Considéré comme le «prochain Alan Titchmarsh», Huw Richards (@huwsgarden), 21 ans, est un autre grand nom de la courgette. Son compte YouTube Huwsnursery, géré par la petite exploitation galloise de sa famille, compte près d’un demi-million d’abonnés (il a commencé à bloguer sur le jardinage à l’âge de 12 ans, tandis que ses amis publiaient des critiques de jeux vidéo) et adopte une approche organique et durable.

Mais si la taille est votre priorité, alors le retraité et sensation sur Internet Gerald Stratford (@stratfordgerald) – avec ses carottes géantes – est votre homme. Kate Beckinsale est déjà fan.

Accessoire indispensable : Bretelles, velours côtelé (idéalement les deux)

Les bons condamnés à perpétuité

Vous savez cette vie de sortie de ville que vous avez imaginée lors du premier verrouillage – maison au bout d’un chemin de campagne, croque aux pommes, robes de sieste et bottes en caoutchouc ? Ces gars le vivent. Lori Laing (@lori_laing), qui a déménagé de Londres dans le Lancashire avec son mari Andrew, paysagiste, partage des bordures herbacées luxuriantes, des poulets sauvés et la photo occasionnelle d’un bébé endormi dans une brouette.

Paula Sutton (@hillhousevintage), basée à Norfolk, est également un incontournable pour les envies de style de vie à la campagne (jamais sciemment sous-habillée, elle inspecte ses lupins dans une robe de cocktail). Pour une esthétique plus épurée, essayez le magnifique compte @alysonsimplygrows de l’herboriste américaine Alyson Morgan. Chaque cliché pourrait être tiré des pages du magazine Folk et elle est une mine de connaissances sur les bienfaits médicinaux des plantes.

Accessoire indispensable: Un trug en osier.

Les jardiniers sans jardin

Cultiver des plantes à l’intérieur est tellement plus difficile, donc un immense respect pour l’équipe sans jardin pour avoir transformé leurs appartements en oasis urbaines. De l’autre côté de l’étang Christopher Griffin, alias @plantkween, est une dose de thérapie verte pour votre alimentation – combinant des conseils de culture de Monstera avec des citations motivantes de leur appartement de New York, tandis que plus près de chez eux, Georgette Olaiya (@thegardensofgaia) mélange rempotage et vidéos de nettoyage des feuilles avec des « étagères » verdoyantes. Ensuite, il y a le talent obscène James Wong (@botanygeek) dont les terrariums sont des mondes minuscules et exquis. Quelque chose à rechercher si vous venez d’assassiner votre cinquième fougère.

Accessoire indispensable : Un pot suspendu d’Anthropologie