Les meilleurs jetons de l’écosystème Binance Smart Chain à acheter le 30 décembre : CAKE, BAKE et ALPHA

PancakeSwap CAKE / USD est une application de teneur de marché automatisé (AMM) et de financement décentralisé (DeFi) qui permet aux utilisateurs d’échanger des jetons et de fournir des liquidités via les frais agricoles et les revenus.

BakeryToken BAKE / USD fait partie de l’écosystème BakerySwap où les fournisseurs de liquidités sont récompensés par des jetons BAKE qui peuvent être utilisés pour gagner une partie des frais de transaction et participer au processus de gouvernance par le biais du vote.

Alpha Finance Lab ALPHA / USD est une plate-forme financière inter-chaînes décentralisée qui vise à apporter de l’alpha aux utilisateurs à travers différentes blockchains, dont l’une est Binance Smart Chain (BSC).

Dois-je acheter PancakeSwap (CAKE) ?

Le 30 décembre, PancakeSwap (CAKE) valait 12,02 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances le mois dernier.

Le point le plus élevé de la valeur historique du jeton CAKE était le 30 avril, lorsqu’il a atteint une valeur de 43,96 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son point de valeur ATH, le jeton valait 31,94 $ de plus ou 265%.

Lorsque nous examinons les performances du jeton le mois précédent, nous pouvons voir que le 7 novembre, le jeton avait son point de valeur le plus élevé à 20,47 $.

Cependant, son point de valeur le plus bas était le 26 novembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 12,31 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a diminué de 8,16 $ ou 40 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que CAKE atteigne 15 $ d’ici la fin janvier 2022, ce qui en fait un achat solide.

Dois-je acheter BakeryToken (BAKE) ?

Le 30 décembre, BakeryToken (BAKE) valait 1 064 $.

Pour obtenir une indication du type de valeur du jeton BAKE, nous le comparerons à son point de valeur ATH, ainsi qu’à ses performances en novembre.

Le point le plus élevé de la valeur historique du jeton BAKE a eu lieu le 2 mai, lorsqu’il a atteint une valeur de 8,38 $. À sa valeur ATH, le jeton BAKE était supérieur de 7 316 $ ou de 687 %.

Le point de valeur le plus élevé du jeton en novembre était le 10 novembre, lorsqu’il a atteint une valeur de 2 327 $.

Le point de valeur le plus bas du jeton était le 28 novembre, lorsqu’il a baissé à une valeur de 1 643 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a diminué de 0,684 $ ou 29%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que BAKE atteigne une valeur de 1,5 dollar d’ici la fin janvier 2022, ce qui en fait un achat solide.

Faut-il acheter Alpha Finance Lab (ALPHA) ?

Le 30 décembre, Alpha Finance Lab (ALPHA) valait 0,6888 $.

Pour voir ce que ce point de valeur indique pour le jeton ALPHA, nous allons passer en revue le point de valeur ATH du jeton ainsi que ses performances au cours du mois précédent.

Le point de valeur ATH pour Alpha Finance Lab (ALPHA) était le 5 février, lorsque le jeton a atteint une valeur de 2,93 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton valait 2,2412 $ de plus, soit 325% à son point de valeur ATH.

Lorsque nous examinons les performances d’ALPHA en novembre, nous pouvons voir que le point culminant du jeton était le 10 novembre, lorsqu’il a atteint une valeur de 1 261 $.

Son point de valeur le plus élevé, cependant, était le 26 novembre, lorsqu’il a atteint une valeur de 0,845 $. Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a diminué de 0,416 $ ou 33%.

Cela vous met dans une position de force pour acheter car il a le potentiel d’atteindre 1 $ d’ici la fin de janvier 2022.

La publication Les meilleurs jetons de l’écosystème Binance Smart Chain à acheter le 30 décembre : CAKE, BAKE et ALPHA sont apparus en premier sur Invezz.