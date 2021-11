Les meilleurs jetons de preuve de participation valent votre investissement : Elrond, Algorand Cosmos

Elrond EGLD / USD est une plate-forme blockchain évolutive, rapide et sécurisée pour les applications distribuées qui incite un réseau distribué d’ordinateurs à exécuter une plate-forme de contrat intelligent.

Algorand ALGO / USD est un réseau technologique blockchain décentralisé qui établit la décentralisation et les transactions sans autorité centrale.

Cosmos ATOM / USD est une crypto-monnaie qui alimente un écosystème blockchain conçu pour évoluer et interagir.

Faut-il investir dans Elrond (EGLD) ?

Le 11 novembre, Elrond (EGLD) valait 326,53 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en octobre.

Son plus haut historique a été atteint le 10 novembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 343,39 $. Cela a fait grimper le jeton de 16,86 $ en valeur, soit 5%.

Le 1er octobre, EGLD ne valait que 206,91 $.

Son point culminant du mois a été le 25 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 296,37 $.

Ici, nous pouvons voir une augmentation de la valeur de 89,46 $ ou 43 %.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce qu’EGLD atteigne 350 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un jeton PoS solide dans lequel investir.

Dois-je investir dans Algorand (ALGO) ?

Le 11 novembre, Algorand (ALGO) valait 1,97 $.

Pour voir ce que ce point de valeur signifie pour le jeton et jusqu’où il peut évoluer, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en octobre.

ALGO a atteint son plus haut niveau historique le 20 juin 2019, lorsque la valeur du jeton a bondi à 3,56 $. Cela a mis le jeton de 1,59 $ de plus ou 80 % de plus en valeur dans son ATH que sa valeur le 11 novembre.

Le 1er octobre, ALGO valait 1,6 $.

Son point culminant a été le 4 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 2 $. Ici, nous pouvons voir un bond de 0,4 $ en valeur au cours de cette période.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton atteigne une valeur de 2,2 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un jeton PoS solide dans lequel investir.

Faut-il investir dans Cosmos (ATOM) ?

Le 11 novembre, Cosmos (ATOM) valait 33,41 $.

Afin d’avoir une idée du type de valeur pour le jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en octobre.

La valeur la plus élevée de tous les temps de Cosmos (ATOM) a été atteinte le 20 septembre, lorsque le jeton a atteint 44,42 $.

Ici, nous pouvons voir que le jeton avait une valeur supérieure de 11,01 $ ou 32% à son plus haut niveau historique.

Le 12 octobre, ATOM avait son point de valeur le plus bas à 30,22 $.

Son point de valeur le plus élevé était le 27 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 43,22 $.

Il s’agit d’une différence de prix de 13 $ ou 43 %.

Cela dit, ATOM a le potentiel d’atteindre 40 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement rentable.

