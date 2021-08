Les meilleurs jetons d’échange impriment des mouvements différents dans le réveil actuel du marché ⋆ Crypto new media

L’écosystème plus large de la monnaie numérique connaît un réveil progressif avec Bitcoin (BTC) enregistrant un léger gain de 1,31% à 47 179,75 $ après avoir réduit les pertes pendant la majeure partie du week-end. La hausse majeure parmi la liste des meilleurs altcoins est Cardano (ADA) dont la subsistance de démarrage a agité sa croissance pour se classer désormais au troisième rang des crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Au moment d’écrire ces lignes, ADA est en hausse de 5,79 % à 2,16 $ pour enregistrer une capitalisation boursière de 69 329 870 381 $. Dans ce contexte, la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie est en hausse de 0,86% à 1,97 billion de dollars et est en passe de retester l’indice de référence de 2 billions de dollars. Au milieu de cette préparation, voici comment les trois premiers jetons d’échange se comportent actuellement;

Pièce Binance (BNB)

Binance Coin (BNB) mène une guerre de volatilité entre les haussiers et les baissiers alors que les gains antérieurs s’érodent au milieu d’une vente indésirable. Le BNB a été poussé à la baisse en raison du rallye en cours de Cardano et malgré sa croissance quotidienne actuelle de 2,61 %, son prix de 406,23 $ est toujours bien en deçà du plus haut de 30 jours de 418,92 $.

Graphique journalier BNBUSDT (Binance). Source : TradingView

Le graphique journalier BNB/USDT montre un grand pas de Binance Coin pour maintenir une tendance haussière à partir du 20 juillet, brisant les résistances clés en cours de route. Alors que l’indicateur RSI clignote un signal de “surachat” qui peut inaugurer un léger retracement, la tendance globale peut encore être maintenue par les taureaux du marché pendant quelques jours de plus.

Bien que l’obstacle à l’ATH de 690 $ soit trop ambitieux, l’écosystème et le sentiment des investisseurs autour de la Binance Coin pourraient pousser son prix au-dessus du seuil de 420 $ à court et moyen terme.

Uniswap (UNI)

Uniswap est le premier échange décentralisé opérationnel sur la blockchain Ethereum. Alors que les malheurs de la blockchain Ethereum étaient censés avoir un impact sur le prix de l’UNI, la profonde liquidité du protocole a continué à faire valoir la pertinence et l’adoption des jetons.

Le protocole a réalisé environ 1,02 milliard de dollars de frais de change depuis son lancement en novembre 2018. En revanche, le protocole Bitcoin n’a généré que 2,24 milliards de dollars de frais depuis son lancement en 2009, un chiffre que le protocole DeFi peut renverser dans les années à venir. Malgré ces fondamentaux, les jetons semblent être défavorisés par les haussiers du marché car il y a une dynamique de vente en cours.

Au moment de la rédaction de cet article, les jetons UNI s’échangent à 29,64 $, en baisse de 1,88% au cours des dernières 24 heures. Au milieu de cette dépression des prix, les perspectives de croissance à court terme du jeton sont positives.

Graphique journalier UNI/USDT (Uniswap) Source : TradingView

