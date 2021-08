Les meilleurs jeux à jouer

Les Xbox Series X et Series S représentent un énorme pas en avant pour la série Xbox. La série X repousse les limites des possibilités des consoles de jeux, tandis que la série S offre aux joueurs un moyen moins cher d’accéder aux derniers et meilleurs jeux vidéo. Bien sûr, si vous possédez l’une des consoles, vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs jeux Xbox Series X, ou les meilleurs jeux Xbox Series S.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide. Il existe des tonnes d’excellents jeux, et beaucoup d’entre eux sont disponibles sur les dernières consoles de Microsoft. Voici les meilleurs jeux Xbox Series X et Xbox Series S – dont beaucoup se croisent avec les meilleurs jeux PS5.

Sans plus tarder, voici les meilleurs jeux Xbox Series X et Xbox Series S.

Assassin’s Creed : Valhalla

Assassin’s Creed : Valhalla est le dernier d’une longue lignée de jeux Assassin’s Creed à grand succès, et le troisième de la série à proposer un vaste monde ouvert. Le jeu s’appuie sur les mécanismes impressionnants des jeux précédents, tout en racontant une histoire captivante qui vous aspire immédiatement.

Call of Duty : Guerre froide des Black Ops

Si vous êtes un fan de jeu de tir à la première personne, alors Call of Duty: Black Ops Cold War vaut absolument la peine d’être acheté. Les graphismes sont devenus de mieux en mieux dans les jeux Call of Duty, et bien que le jeu lui-même soit absolument énorme, il offre une excellente campagne, d’excellentes fonctionnalités multijoueurs, et plus encore. Il y a même des zombies dans le jeu.

Engrenages 5

Gears 5 n’est pas le jeu le plus récent, mais c’est facilement l’un des meilleurs jeux pour la Xbox en général. Le jeu est bourré d’action, offre un mode campagne immersif et intéressant et offre une sensation agréable. La campagne en particulier est plus convaincante que les précédents jeux Gears.

Contrôle : édition ultime

Control est un autre jeu d’il y a quelques années qui mérite un autre regard. Le jeu suit Jesse Faden alors qu’elle infiltre le Federal Bureau of Control pour découvrir le passé. Le gameplay est immersif et amusant, et l’histoire est suffisamment convaincante pour vous aspirer. Et, il a fière allure sur la Xbox Series X ou Series X.

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5 est peut-être en route, mais jusque-là, cela vaut la peine de vérifier Horizon 4. Le jeu est incroyablement détaillé avec de beaux graphismes. À tel point que même si vous ne couriez pas, ce serait une tonne de plaisir. Ajoutez à cela les excellentes courses, avec plus de 450 voitures, et vous avez un vainqueur entre les mains.

Halo : la collection Master Chief

Halo est depuis longtemps un incontournable de la Xbox, et il est facile de comprendre pourquoi. Chaque nouvelle entrée de la série ajoute de nouvelles mécaniques impressionnantes et des graphismes époustouflants. Les fans ont été un peu déçus lorsque Halo Infinite a été retardé, mais il reste encore un excellent jeu à apprécier en attendant – Halo: The Master Chief Collection. Ce jeu est pour les fans – offrant les six jeux Halo à ce jour, optimisés pour une expérience plus moderne.

Tueur à gages 3

Hitman 3 s’appuie sur une expérience déjà impressionnante. Le jeu ne change rien de radical à la façon dont Hitman est joué, mais il améliore les graphismes, ajoute une série de nouveaux niveaux impressionnants, etc. Sûr de dire, tout joueur furtif adorera Hitman 3 pour la Xbox Series X et Series S.

Le moyen

Tous les jeux que nous avons recommandés jusqu’à présent sont trop basés sur le vieux monde ennuyeux. Ce n’est que la moitié de l’histoire dans The Medium. Ce jeu vous permet d’exister à la fois dans le monde réel et dans le monde des esprits, et il montre ces mondes avec des détails époustouflants. Le jeu prend en charge le lancer de rayons et une résolution 4K sur les dernières consoles Xbox.

Mer des voleurs

Avez-vous déjà souhaité être un pirate, errant en haute mer et gravissant les échelons ? Ce jeu est parfait pour vous. Vous et votre équipage pillerez les navires en eau libre, chercherez des navires perdus et trouverez des trésors enfouis. Vous devrez travailler avec votre équipe pour tirer le meilleur parti du jeu, et il y a une bonne variété de missions à accomplir.

Simulateur de vol Microsoft

Microsoft Flight Simulator est facilement l’un des meilleurs jeux de l’année. Le jeu offre des graphismes magnifiquement vibrants et une reproduction du monde, avec plus de 2 millions de villes, 1,5 milliard de bâtiments, des montagnes, des arbres, des routes, etc. C’est une offre incroyablement impressionnante de Microsoft et un excellent moyen de jouer à un jeu plus relaxant sur Xbox Series X et Series S.

