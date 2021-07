Les meilleurs jeux Android gratuits 2021

Il y a tellement d’excellents jeux Android gratuits sur le Google Play Store qu’il peut être difficile de savoir par où commencer pour chercher quelque chose de nouveau à jouer. C’est pourquoi nous avons élaboré un guide complet des meilleurs jeux dans tous les genres.

Que vous aimiez les jeux de mots, les coureurs sans fin, les jeux de plateforme ou les puzzles, il y a quelque chose ici pour vous.

Cliquez sur les pages suivantes pour voir chaque catégorie ou lisez la suite ci-dessous pour notre choix du mois. Et revenez chaque mois pour notre dernier choix.

Jeu Android gratuit du mois

(Crédit image: No Six Five)

Vallée de la course sauvage

Valley of the Savage Run est comme un Frogger sur rails, seulement au lieu de traverser une rue et une rivière, vous vous dirigez à toute allure le long d’un sentier parsemé de pièges et de téléporteurs, tandis qu’un escargot lourd mais implacable et mortel vous poursuit .

Pour compliquer encore les choses, vous contrôlez deux grenouilles – une avec chaque pouce. Un coup déplace l’amphibien concerné sur une case, et chaque grenouille ne doit jamais atterrir que sur des tuiles de couleur correspondantes. Ne pas le faire signifie une mort instantanée, et dans ce jeu, il y a beaucoup de morts à mesure que vous vous familiarisez avec le rythme exigeant, ainsi que l’exigence régulière de faire voyager temporairement une grenouille sur le dos d’une autre.

Vous détesterez vos pouces car ils se trompent, mais restez dans le jeu et il cliquera. Vous vous sentirez alors comme un dieu du jeu lorsque vous traverserez même les niveaux les plus sauvages.

Les meilleurs jeux de course gratuits pour Android

Nos coureurs Android 3D, rétro, 2D et sur rails gratuits préférés.

(Crédit image: Hondune Games)

Coureur de code

Code Racer prend les conventions des jeux de course et les jette par la fenêtre, donc plutôt que de bombarder un circuit, vos réactions nerveuses étant la seule chose qui empêche votre voiture de se retourner, vous définissez plutôt votre itinéraire au moyen de commandes de base de style programmation.

Au début, Code Racer s’appuie sur de nombreux essais et erreurs pour définir les temps d’accélération, de freinage et de virage, ainsi que les niveaux de puissance. Il est déjà assez difficile de contourner un coin, sans parler de niveaux avec des sauts, des plates-formes mobiles et d’autres dangers terrifiants.

Bientôt, cependant, vous commencerez à saisir les différentes nuances du jeu et à rassembler plus rapidement les étapes nécessaires pour atteindre le drapeau à damier intact – ou échapper aux flics dans des niveaux de démontage étonnamment tendus.

Course de buggy de plage 2

Beach Buggy Racing 2 est un coureur de kart à indice d’octane élevé. Fidèle à sa forme, votre petit véhicule roule le long de pistes plus grandes que nature, en passant par des châteaux médiévaux avec des dragons cracheurs de feu, à un monde ancien plein de dinosaures – et de gigantesques créatures marines sur lesquelles vous pouvez rebondir.

Naturellement, votre objectif est d’atteindre le drapeau à damier en premier, en seulement deux tours. Pour ce faire, vous devez trouver des raccourcis et utiliser des bonus qui peuvent transformer vos adversaires en un bloc de glace, les faire exploser dans les cieux et bien plus encore.

Malheureusement, il n’y a pas de ligues et Beach Buggy Racing 2 ne vous propose que deux choix de course à la fois. Mais la boucle de contrainte est extrêmement forte, le chemin de mise à niveau/déverrouillage raisonnable et l’action de course parmi les meilleures sur Android.

Disque Conduite 2

Disc Drivin’ 2 est le jeu de conduite au tour par tour qui a probablement été créé lorsque quelqu’un a réinventé le jeu de palets sous le nom de Mario Kart et a mis en ligne cette étrange concoction pour des concours multijoueurs sur le Web.

Le concept d’un coureur au tour par tour est dingue et cela ne devrait pas fonctionner, mais c’est vraiment le cas. Au fur et à mesure que vous feuilletez votre petit disque sur des pistes suspendues dans l’espace, la tension monte alors que vous vous rapprochez de votre adversaire. Vous apprendrez à maîtriser les raccourcis, à contourner les dangers et à tirer le meilleur parti des pouvoirs bonus offerts à votre petit disque.

Il est absurde de penser que l’un des meilleurs coureurs mobiles sur Android consiste à lancer une pièce sur une piste de course, mais nous l’avons. Manquez celui-ci à vos risques et périls.

Asphalte 9 : Légendes

Asphalt 9: Legends, comme ses prédécesseurs, est une version résolument nitro-happy et plus vraie que nature des courses d’arcade. Il vous fait rouler à des vitesses folles, planant régulièrement dans les airs, votre voiture tourne et tourne d’une manière qui obligerait votre compagnie d’assurance automobile à déchirer avec colère vos documents de police.

Ce coureur se différencie également en rationalisant les commandes au point que vous n’avez pas besoin de diriger. La voiture se déplace sur des rails, vous glissez entre les voies et vous chronométrez des actions telles que des boosts et des dérives. Cela peut sembler réducteur, mais cela n’enlève rien à la sensation de course, cela vous donne un sens aigu de la concentration sur le timing, et il existe une option manuelle si vous le souhaitez vraiment.

Étant un jeu Asphalt, il y a un peu de difficulté, mais cela est compensé par votre immersion dans la course d’arcade la plus étrange et la plus éblouissante sur Android.

Carmageddon

Carmageddon est une explosion du passé du jeu sur PC. Il se fait passer pour un coureur, mais donne souvent l’impression de chasser une proie, même s’il est enfermé dans une combinaison de métal rapide.

Les « arènes » de forme libre du jeu sont des réseaux de routes dans un futur dystopique. Les gens et les vaches déambulent allègrement tandis que les conducteurs dérangés se brisent les uns les autres. Les victoires viennent en terminant des tours, en anéantissant tous vos adversaires ou en fauchant tous les êtres vivants à proximité.

Dans les années 1990, cela a été choquant au point que Carmageddon soit interdit dans certains pays. Aujourd’hui, la violence lo-fi semble étrange. Mais l’humour ironique du jeu survit, assis bien aux côtés de la physique rebondissante, des courses folles et des flics dérangés qui tentent de vous écraser dans l’oubli si vous croisez leur chemin.

Asphalte 8 : Aéroporté

Asphalt 8: Airborne est un coureur à indice d’octane élevé qui a jeté un coup d’œil rapide vers le réalisme. Il a ensuite décidé de ne pas s’embêter avec un problème aussi insignifiant, et a décidé qu’il préférait de loin que vous filiez à des vitesses folles sous la puissance de la glorieuse nitro, qui envoie fréquemment votre voiture dans les airs.

Pas un pour la foule de simulation, alors, mais ce coureur est parfait pour tout le monde. Les cours ramifiés plus grands que nature – des prises hyper-réelles sur des lieux du monde réel – sont fous et passionnants. Plutôt que de faire des tours autour d’un circuit ennuyeux entouré de bacs à gravier, vous traversez des sites de lancement de fusées et des volcans.

Il y a des inconvénients – les IAP et les minuteries cyniques abondent, soudant une énorme queue de comédie au style de ce coureur par ailleurs élégant. Mais pour une vitesse vertigineuse, des tonneaux dans les airs et des tonnes de rires, ce coureur est difficile à battre.

Aile de données

Data Wing a l’apparence d’un coureur minimal de haut en bas, mais c’est bien plus que cela. Cela ne veut pas dire que le morceau de course n’est pas génial – parce qu’il l’est. Vous guidez votre petit vaisseau triangulaire autour des parcours au néon, en vous déplaçant sur les coussinets de suralimentation et en raclant les bords des pistes pour un peu plus de vitesse.

Mais il se passe autre chose ici – un récit sous-jacent où vous découvrez que vous transportez en fait des bits de données, le tout sous l’œil d’une mère artificiellement intelligente. Au début, tout semble bien, mais il devient vite clair que Mère a perdu des électrons, notamment lorsque vous commencez à entrevoir un monde au-delà du silicium.

Avec des commandes tactiles parfaites, des niveaux de course variés, quelques heures d’histoire et beaucoup de rejouabilité, Data Wing serait une bonne affaire pour quelques dollars. Gratuit, c’est absurdement généreux.

Rallye en un clic

Ce jeu fait pour la course ce que les coureurs automatiques font pour les jeux de plateforme. One Tap Rally se contrôle avec un seul doigt, en appuyant sur l’écran pour accélérer et en relâchant pour freiner, tandis que votre voiture se dirige automatiquement. Le but est de ne pas heurter les côtés de la piste, car cela vous ralentit.

Gagnez et montez dans le classement, puis affrontez un adversaire plus coriace et plus rapide. Dans une touche soignée, lesdits adversaires sont des enregistrements de tentatives réelles d’autres joueurs, classés par temps.

Essentiellement, il s’agit donc d’une version numérique des courses de machines à sous, sans les machines à sous. Mais le mélange de vitesse et de stratégie, ainsi qu’une gamme décente de pistes, vous fait oublier les commandes simplistes. Au contraire, ils deviennent une aubaine, déplaçant l’accent sur l’apprentissage de la disposition des pistes et d’un timing précis. Top trucs.

Voitures Éclaboussures

Dans le monde de Splash Cars, il semble que tout le monde soit un misérable grincheux à part vous. Leur monde est terne et gris, mais votre véhicule magique apporte de la couleur à tout ce qu’il approche. La police n’est pas contente de cela et vise à mettre un terme à vos manigances basées sur la teinte, en écrasant votre voiture dans l’oubli. Il y a aussi le petit hic d’un réservoir d’essence qui s’assèche à une vitesse alarmante.

Splash Cars devient donc un jeu amusant consistant à fuir le duvet, à passer devant des bâtiments à la largeur d’un cheveu, à saisir de l’essence et des pièces négligemment laissées traîner et à essayer d’atteindre une cible peinte avant la fin du temps imparti. Réussissez et vous allez dans des endroits plus grands et meilleurs, avec des voitures de plus en plus puissantes.