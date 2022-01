Les meilleurs jeux arrivent sur Xbox Game Pass en 2022

Xbox Game Pass est le meilleur service par abonnement de toute l’industrie. Le Netflix des jeux tant convoité. Une telle position a été atteinte grâce au grand nombre de jeux inclus dans sa bibliothèque, mais aussi grâce à leur qualité et le rythme des nouveautés (deux fois par mois, et souvent même plus).

Alors que 2021 a abandonné quelques grosses sorties pendant la saison des vacances – y compris Forza Horizon 5 et Halo Infinite – 2022 semble être encore plus brillant pour le service, en regardant la liste des jeux déjà annoncés qui feront partie de l’abonnement l’année prochaine. Alors, sans plus tarder,

Bizarre ouest (31 mars 2022)



Weird West est une simulation immersive avec une vue plongeante. C’est une prémisse assez atypique pour le genre, mais le jeu provient de Wolfeye Studios, la dernière équipe de développement fondée par Raphael Colantonio, quelqu’un avec une connaissance approfondie des sims immersifs. Colantonio était le cerveau derrière des jeux comme Dishonored et Prey d’Arkane Studios, certains des meilleurs titres sortis au cours de la dernière décennie. Le jeu est une réinterprétation sombre et fantastique du Far West, où les hommes de loi et les flingueurs affrontent des créatures d’un autre monde et un certain nombre de factions menaçantes. Et c’est sans mentionner un élément RPG profond et une coopération à deux joueurs.

Personne ne sauve le monde (début 2022)



Du créateur de Guacamelee !, voici un nouveau RPG d’action qui se distingue par une direction artistique bizarre et des systèmes de jeu particuliers. Drinkbox Studios a pris le protagoniste habituel de « personne » dans les RPG et l’a transformé en un mécanisme de jeu appelé Forms. Vous disposez de plus de 15 formes qui vous permettront de devenir une limace, un fantôme, un dragon et bien plus encore. Et chacun d’entre eux sera livré avec des mécanismes uniques et plus de 80 compétences qui composeront votre construction. La coopération en ligne et les donjons procéduraux sont la cerise sur le gâteau.

HARCELEUR. 2 : Cœur de Tchernobyl (28 avril 2022)



Il est difficile de croire que nous reviendrons à la franchise STALKER dans quatre mois. Heart of Chernobyl ramène l’inoubliable série de RPG en monde ouvert se déroulant dans le tristement célèbre pays irradié par une catastrophe nucléaire dans les années 80. Un monde ouvert de 64 km² et des graphismes de nouvelle génération à couper le souffle (avec un cycle jour/nuit et une météo dynamique) seront le fond parfait pour un récit ramifié et non linéaire. En plus de cela, le jeu propose des armes uniques, des mutants légendaires, des anomalies, des mécanismes de survie – et maintenant, heureusement, il n’a pas de NFT.

Chute rouge (été 2022)



Arkane Studios explore de nouveaux genres et mécaniques de gameplay, après avoir clôturé avec succès la série Dishonored. Le développeur a contaminé le gameplay de simulation immersive avec le concept de boucle temporelle et les mécanismes de roguelite, il est maintenant temps de se lancer dans les tireurs coopératifs. Annoncé à l’E3 2021, Redfall sortira à l’été 2022 pour Xbox et PC, et amènera les joueurs dans un monde ouvert dangereux habité par des vampires. Bien que les détails soient assez rares, il sera intéressant de voir comment le développeur français pourra gérer son tout premier scénario FPS et monde ouvert.

Mépris (octobre 2022)



Scorn existe depuis 2016, date à laquelle une version alpha a été publiée pour les passionnés d’horreur et les membres de la presse. Depuis lors, en partie à cause d’un processus de développement compliqué, le jeu a disparu et est réapparu plusieurs fois avant de finalement revenir en tant qu’exclusivité de la console Xbox pour le premier jour du Xbox Game Pass. Brut et onirique, le jeu d’horreur est inspiré des travaux de HR Giger, et c’est la raison pour laquelle il vous rappellera tellement la série de films de science-fiction Alien.

Starfield (11 novembre 2022)



La première nouvelle IP de Bethesda Game Studios depuis plus de 20 ans, Starfield sort le 11 novembre sur Xbox Series X|S et PC uniquement. Réalisé par Todd Howard, le jeu amènera les joueurs dans un univers au début de l’exploration intergalactique, avec des métropoles spatiales, des paysages sauvages et mystérieux, des factions avec lesquelles vous pourrez nouer des alliances ou devenir des ennemis. Skyrim dans l’espace semble être une description assez appropriée et, franchement, une qui nous excite beaucoup.

Somerville (2022)



Du co-fondateur de Playdead et l’un des principaux développeurs derrière Limbo et Inside, Somerville est un nouveau jeu d’aventure avec une vue latérale et des mécanismes de plate-forme. Les joueurs seront chargés de prendre le contrôle d’une famille de trois personnes, plus un adorable petit chien, au milieu d’une invasion extraterrestre de la Terre. Notre objectif sera de trouver de l’aide et un abri contre les ennemis pour nous assurer que notre famille survit à l’invasion, le tout dans une histoire qui ne présentera aucun dialogue mais sera racontée à travers l’environnement et les animations.

Trek à Yomi (2022)



Le jeune samouraï Hiroki a juré de protéger son peuple et sa ville, et il devra faire face à un voyage à travers la vie et la mort pour le faire. Trek to Yomi propose une narration épique inspirée des films d’Akira Kurosawa, une présentation cinématographique si convaincante malgré le fait qu’elle soit « simplement » proposée dans des graphismes 2D, des combats croustillants que ce soit contre des épéistes ou des créatures surnaturelles, et un OST mémorable qui vous fera vous sentir comme vous’ tu te bats pour ta vie au Japon féodal. C’est le nouveau titre de Riot: Civil Unrest’s Leonard Menchiari et Flying Wild Hog, publié par certains des meilleurs dépisteurs de talents de l’industrie, Devolver Digital.

Remplacé (2022)



Révélé pour la première fois à l’E3 2021, Replaced est le premier titre du développeur de Minsk, Sad Cat Studios. C’est un jeu de plateforme d’action 2.5D où vous incarnez une IA piégée dans le corps d’un être humain. Si cela vous semble étrange, attendez d’en savoir plus sur le décor : avec des vibrations cyberpunk, c’est une version rétro-futuriste et alternative des années 80 aux États-Unis. Le jeu est produit dans un style pixel art complexe et offre une expérience de narration profonde et dystopique, mettant en vedette un combat fluide et de nombreux néons.

Un conte de peste : Requiem (2022)



Suite d’Innocence, A Plague Tale: Requiem est une évolution à la fois graphique et narrative par rapport à l’endroit où le voyage d’Amicia et Hugo a commencé. Dans cette nouvelle étape de leur histoire, les deux frères ont quitté l’endroit qu’ils appelaient autrefois leur chez-soi et ont rejoint le sud de la France. Ici, cependant, la malédiction d’Hugo se réveillera à nouveau et, avec elle, la mort et la destruction (et tant de rats, vous pouvez parier là-dessus). Animés d’une volonté d’y remédier une bonne fois pour toutes, les joueurs atteindront une île mystérieuse, encore plus riche en paysages suggestifs… et en dangers. Comme pour les trois titres précédents, nous n’avons pas de date de sortie solide, mais le prochain jeu basé sur une histoire d’Asobo devrait être lancé en 2022.

Écrit par Paolo Sirio au nom de GLHF.