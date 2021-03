Les meilleurs jeux comme Diablo à jouer en attendant Diablo 4

Si vous lisez ceci, vous savez probablement que Diablo 4 arrive, Diablo 2 est ressuscité, et il ne faudra pas longtemps avant que Mephisto, Baal, Diablo et l’ancienne équipe essaient de reprendre nos cœurs, nos esprits et nos âmes comme les jeux précédents dans les séries.

Mais il y a un problème pour Blizzard et Diablo – un tas d’entre eux, en fait. Parce que dans la décennie qui a suivi Diablo 3, de nombreux jeux se sont appuyés sur son ADN de pillage, de mise à niveau de puissance et de labour à travers des essaims d’ennemis sans fin. Et certains de ces jeux l’ont fait vraiment bien.

Il existe de nombreuses alternatives à Diablo qui non seulement grattent la démangeaison de Diablo, mais peuvent rendre difficile la tâche du roi de facto du genre de régner à nouveau. En voici dix.

(Crédit d’image: Grinding Gear Games)

1. Chemin de l’exil

Il ne sert à rien de reporter la mention du jeu qui est le rival le plus direct de Diablo. Path of Exile est plus lent et plus complexe que Diablo 3, se concentrant plutôt sur un bassin apparemment infini de personnalisation de personnages et une finale glorieuse qui peut garder ses accroches en vous pendant des années. Vous pourriez également faire valoir que l’esthétique sombre de Path of Exile est plus fidèle à Diablo 2 que Diablo 3 ne l’était.

Path of Exile tire pleinement parti du fait d’être un jeu en ligne uniquement grâce à une excellente économie de joueurs où tout objet rare que vous récupérez peut être d’une grande valeur pour un autre joueur. La communauté est énorme et vous pouvez vous amuser beaucoup à rejoindre des joueurs aléatoires pour certaines quêtes.

C’est complètement gratuit aussi, sauf pour les gubbins cosmétiques.

(Crédit d’image: Crate Entertainment)

2. Grim Dawn

Si vous préférez le steampunk à la haute fantaisie et que vous pensez qu’un tromblon ferait un bon accompagnement à une épée, jetez un coup d’œil à Grim Dawn. Le thème gothique victorien lui donne une saveur qui ne ressemble à rien d’autre sur cette liste, tout en conservant cette boucle de jeu plus hack-and-slash-and-loot.

Grim Dawn est pour ceux qui en ont assez de la mise à l’échelle infinie et de la facilité relative de Diablo 3. C’est un jeu plus difficile, avec une mouture plus difficile qui est finalement plus gratifiante pour ceux qui recherchent un défi. Le système de classe est également intéressant – Inquisiteurs? Occultistes? Combinez les deux pour obtenir un Trompeur? Colorez-nous intrigués.

(Crédit d’image: Runic Games)

3. Lampe torche 2

Fabriquée par un studio d’anciens élèves de Diablo, la série Torchlight de Runic Games allait toujours avoir une compréhension presque surnaturelle de ce qui a rendu Diablo formidable. Torchlight 2 abandonne l’esthétique sombre de Diablo pour un style audacieux de haute fantaisie, mais la simplicité convaincante du combat combinée à la complexité de la construction du personnage est tout là.

Torchlight 2 n’est pas aussi profond, exténuant ou complexe que certaines des entrées de cette liste – plus comme un Diablo à l’ancienne avec de jolies couleurs qu’un ARPG pionnier – mais un bon vieux grattoir. Et oui, il existe un Torchlight 3, mais il s’améliore si peu par rapport à son prédécesseur qu’il ne justifie pas le prix nettement plus élevé.

(Crédit d’image: Fatshark)

4. Warhammer: Vermintide II

C’est peut-être le plus grand écart par rapport à la formule ARPG classique de cette liste, mais labourer des hordes voraces de Skavens dans un combat à la première personne fluide et fluide recrée ce combat intense et libérant des endorphines qui nous a attirés vers Diablo 2 il y a toutes ces années. Vermintide 2 est viscéral et sanglant, et sa liste de cinq héros distincts luttant contre le mal dans un monde sombre et sombre fait à peu près écho à la configuration classique de Diablo.

Vermintide 2 est souvent comparé à Left 4 Dead, mais cela ne rend pas tout à fait justice à son système de mise à niveau satisfaisant, à sa variété de butin et à d’autres bribes de profondeur de RPG. Si vous trouvez que Diablo manque un peu dans le département des compétences, cela vous donnera le défi supplémentaire dont vous rêvez.

(Crédit d’image: studios 11 bits)

5. Enfants de Morta

Mélangeant des éléments roguelike avec l’exploration de donjons hack-and-slash, Children of Morta est un magnifique jeu de pixel-art racontant l’histoire d’une famille de guerriers doués s’attaquant à un mal qui se propage rapidement. Vous mourrez plus ici plus en une soirée que dans toute une course de Diablo 3 en difficulté normale, mais à chaque fois, vous obtenez un peu plus d’histoire et de ressources pour améliorer vos personnages.

Comme Diablo, Morta a un ensemble fixe de héros parmi lesquels vous pouvez choisir, mais vous encourage à utiliser tous les personnages sur une seule course, ce qui est en fait quelque chose dont la série de Blizzard pourrait apprendre. C’est aussi un jeu merveilleux à jouer en coopération sur canapé.

(Crédit d’image: 2K)

6. Série Borderlands

Il y a peu de jeux qui parviennent à être si radicalement différents de Diablo tout en en descendant si clairement. Borderlands peut ressembler à un jeu de tir à la première personne loufoque, mais derrière cette façade stylistique, il y a un RPG de butin basé sur des nombres où vous traversez un monde hostile et fauchez des pans de très en colère ennemis à la poursuite de ces rares largages d’armes à feu.

Vous choisissez parmi plusieurs héros prédéfinis, chacun spécialisé dans différentes choses comme le contrôle des foules, le support, le DPS et d’autres traits ARPG familiers. Des arbres de compétences complets vous permettent de modifier votre héros à votre guise, et jouer aux côtés de trois amis augmente vraiment le sentiment de frénésie, élevant cette série à l’une des meilleures expériences coopératives du jeu.

(Crédit d’image: Bungie)

7. Destin 2

Si vous recherchez une mouture sans fin et satisfaisante pour plonger des mois (voire des années), Destiny 2 pourrait être un meilleur match que Borderlands. Sa personnalité est plus « science-fiction classique » et lisse, mais la sensation des armes à feu, le combat de haut vol et les raids avec vos amis est presque inégalée.

Étant donné qu’il existe depuis quelques années et qu’il a eu beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup à faire avec les différentes devises, modes de jeu et inventaires de Destiny 2, mais laissez-lui un peu de temps et vous finirez par être entraîné dans son univers futur-industriel impressionnant.

(Crédit d’image: Thing Trunk)

8. Livre des démons

Une torsion excentrique sur le robot d’exploration de donjons, Book of Demons amincit les choses en gardant votre héros hacky-slashy sur des rails alors qu’il traverse des donjons, des grottes et d’autres souterrains troubles.

Le combat prend un moment pour s’adapter, mais une fois qu’il clique, vous commencez à voir comment cela exploite cette sensation de Diablo à l’ancienne avec ses propres rebondissements intelligents. Le système de compétences basé sur des cartes, par exemple, est une excellente alternative aux compétences et à l’équipement typiques, offrant une tonne d’options de construction et une flexibilité sur la façon dont vous progressez votre héros.

Il est également magnifique, avec un style d’art découpé en papier qui prend vraiment vie lorsque tout votre écran est en feu de magie et d’explosion.

(Crédit d’image: THQ Nordic)

9. Titan Quest

La mythologie grecque antique est en train de devenir le cadre historique fictionnel le plus fréquenté des jeux vidéo, et Titan Quest le met à travers le hachoir à viande loot-em-up avec grand effet. C’est un cadre élégant, où vous déchirez les hydres, les cyclopes et les satyres comme vous avez fait les légions démoniaques de Diablo.

Titan Quest est assez ancien maintenant, mais l’édition anniversaire de 2016 adoucit les bords rugueux et donne à ces armes étincelantes et à la teinte ambrée de la campagne aride de la Grèce une belle lueur chaleureuse. C’est assez simpliste comme les ARPG, mais le thème et la présentation en font un régal à déchirer.

(Crédit d’image: NeocoreGames)

10. Warhammer 40,000: Inquisiteur – Martyr

Le deuxième jeu Warhammer de cette liste est plus étroitement aligné sur la formule traditionnelle de Diablo, avec sa perspective de style isométrique et se concentre sur le butin et les constructions. Si vous trouvez le travail de la fin de partie un peu fatiguant, vous serez heureux d’apprendre que Martyr abandonne cela en faveur d’une campagne serrée et bien racontée dans laquelle vous pouvez encore passer de nombreuses heures.

Étant situé dans l’univers 40k, ce sont tous des bolts, des épées-chaînes et des Space Marines, alors que vous choisissez parmi trois classes distinctes pour vous frayer un chemin à travers les coques rouillées et les planètes moulantes du sombre avenir lointain. L’extension autonome de Prophecy vaut également le coup d’œil si vous avez apprécié la campagne principale.