Les meilleurs jeux de 2021 (jusqu’à présent)

Disponible sur Switch (version PC à venir début 2022)

Monster Hunter Rise

Il n’y a pas de plus grande joie que le moment où vous avez passé des années à ne pas aimer les clics. En 2021, je suis ravi d’admettre que Monster Hunter a cliqué pour moi, et il n’a fallu que sa dernière entrée, Rise, pour dévoiler l’excellence de ce festival de fabrication d’armures de 17 ans.

Pendant des années, j’ai toujours su que Monster Hunter était une franchise très appréciée avec des combats palpitants et des mécanismes de combat complexes, mais sa progression souvent obtuse et lente m’a toujours empêché de l’aimer. Mais Rise décompose cela, rationalisant l’expérience tout en permettant aux meilleures parties de la série de briller plus tôt et de manière plus cohérente. Bien sûr, ces parties étant sa chasse aux monstres.

Même au niveau le plus complexe de Rise, il fait un meilleur travail pour vous entraîner dans sa boucle de jeu séculaire. Il y a encore moins de barrières entre ses systèmes de base et son interface utilisateur maintenant, vous pouvez donc rapidement entrer directement dans le cycle de « rinçage et répétition » de la chasse aux monstres et de l’utilisation de leurs pièces pour améliorer les armes et l’armure de votre personnage sans trop de tracas. C’était une aubaine pour moi parce que tout ce que j’ai toujours voulu faire dans les jeux précédents était de me laisser entraîner dans le combat et de ne pas m’embourber dans une recherche constante de nourriture ou des didacticiels ennuyeux.

Et alors, quand je me suis absorbé dans le combat, j’ai commencé à découvrir l’éclat de Monster Hunter et ce qu’il fait si bien. En tant que fan de jeux d’action, comme Devil May Cry et Dark Souls, j’ai trouvé qu’il s’agissait également d’un jeu sur le positionnement et l’attaque intelligemment. Mais il vous permet de rester sur vos gardes d’une manière accessible en prolongeant souvent les combats, en vous faisant passer de moments de combat intense à un bref répit alors que votre proie s’enfuit, puis de nouveau dans la mêlée. Le nouveau Wirebugs ne fait qu’améliorer le rythme des combats – quelque chose que j’admets est un facteur important qui a contribué à ce que tout se passe bien – vous permettant de vous amuser immédiatement, grâce aux manœuvres de haut vol qu’il vous offre dans et hors de combat. C’est une telle joie.

Malheureusement, je me heurte maintenant au nombre de mots, en parlant de la facilité avec laquelle Rise facilite l’accès à Monster Hunter, ainsi que de la nouvelle appréciation qu’il m’a donnée pour les choses simples qu’il a toujours faites. Cela me rend triste parce que je n’ai même pas eu la chance de dire à quel point tout cela est mignon et charmant – les adorables Palicos et Palamutes sont tout simplement les meilleurs ! Mais laissez-moi vous assurer, dans ce tourbillon de passion erratique, s’il y a un jeu Monster Hunter qui pourrait vous faire entrer dans cette série, ce serait Rise. C’est un jeu d’action exceptionnel, capable de vous offrir d’innombrables heures de hauts extraordinaires. Donner un coup de feu; vous ne le regretterez pas.

— Matt Espineli, éditeur