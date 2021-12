Les meilleurs jeux de 2021 sur PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC et plus

Oliver Cragg / Autorité Android

2021 a été une année étrange dans le jeu, avec des consoles et des cartes graphiques de nouvelle génération encore presque impossibles à mettre la main sur. Pourtant, il y avait des jeux absolument géniaux sortis sur toutes les plateformes. Nous avons beaucoup de joueurs dans l’équipe d’Android Authority, nous avons donc pensé profiter de l’occasion pour partager nos choix pour les meilleurs jeux de 2021.

Nous avons également inclus quelques jeux que nous attendons avec impatience l’année prochaine à la fin de l’article, alors continuez à faire défiler jusqu’à la fin pour les voir !

Phoenix Point (PC, Xbox, PlayStation, Stadia)

Le premier est mon choix, qui est techniquement sorti pour la première fois à la fin de 2019. Cependant, 2021 a vu la sortie du jeu sur Stadia ainsi que sur les consoles Xbox et PlayStation, ce qui change la donne pour ceux d’entre nous qui ne peuvent toujours pas. mettre la main sur une carte graphique décente.

Présenté comme le successeur spirituel de X-COM, le jeu de stratégie tactique au tour par tour est rempli du même gameplay intense (et parfois frustrant). Grâce à une pléthore d’options de personnalisation et une carte aléatoire, il a également beaucoup de rejouabilité. De plus, je ne suis vraiment qu’un adepte des RPG de stratégie au tour par tour.

Pour être honnête, le jeu sur console était un gâchis au lancement. Il a gelé plusieurs fois dans chaque mission, avec des verrous souples également toutes les quelques missions. Depuis lors, plusieurs mises à jour ont aplani les choses et, depuis le 9 décembre 2021, le jeu a été mis à niveau pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X/S de nouvelle génération.

Il en faut deux (PC, Xbox, PlayStation)

La prochaine étape est le choix du gourou de la newsletter Tristan Rayner, It Takes Two. Fidèle à son titre, le jeu ne propose pas de mode solo et nécessite deux joueurs pour jouer, soit en coopération locale, soit en ligne.

Nominalement un jeu sur un couple essayant de surmonter leurs difficultés conjugales, It Takes Two est un exemple rare de jeu où tout se met parfaitement en place. Les visuels, le gameplay, les doublages et la conception des niveaux sont tous parfaits, ce qui en fait le jeu coopératif ultime pour jouer avec un ami ou un être cher. Mieux encore, avec le programme Friend Pass, vous pouvez partager votre jeu avec un ami en ligne et jouer ensemble sans qu’il ait à acheter le jeu.

Mais Tristan n’est pas le seul à l’avoir adoré. Il a récemment remporté le titre de Jeu de l’année aux Game Awards 2021, ainsi que de nombreuses autres distinctions.

Resident Evil 8 : Village (PC, Xbox, PlayStation, Stadia)

Notre fan résident de Resident Evil, C. Scott Brown, a choisi la dernière entrée de la série comme son jeu préféré de 2021. Je vais le laisser partir d’ici :

Je suis un GRAND fan de Resident Evil et j’ai adoré Resident Evil 7: Biohazard. Étant donné que ce jeu en est la suite directe, mes espoirs étaient grands et ce jeu atteint toutes les bonnes notes. C’est certainement plus un hommage à RE:4 qu’autre chose, mais qui va s’en plaindre ? Il a fallu le meilleur de RE:7 et l’a mélangé avec RE:4 pour créer quelque chose d’incroyablement amusant à jouer. C’est moins effrayant que RE:7, bien sûr, mais cette scène de bébé compense. Cette scène de bébé est probablement la plus effrayante que j’aie jamais eue dans un jeu vidéo.

Metroid Dread (Nintendo Switch)

Cette année n’a pas été la plus excitante pour les exclusivités Nintendo Switch (Breath of the Wild 2 en 2022, s’il vous plaît), mais Metroid Dread était probablement la plus grande sortie sur la console portable de Nintendo, et elle a mérité un choix de notre propre Dhruv Bhutani. Voici ce qu’il avait à dire :

Je veux dire, c’est le premier nouveau jeu Metroid 2D depuis près de 20 ans, cela seul suffit à vous donner envie de le découvrir. Les développeurs ont réussi le combat fluide, le sens de l’exploration, l’isolement et la musique qui rendent Metroid si incroyable. Il en faut beaucoup pour avoir un genre nommé d’après une franchise et Dread est à la hauteur tout en poussant la formule au niveau supérieur.

Mafia : édition définitive (PC, Xbox, PlayStation)

Fidèle au thème des retours en arrière, la rédactrice en chef Paula Beaton a choisi Mafia: Definitive Edition comme son jeu préféré de l’année. Techniquement, il est sorti fin 2020, mais nous laissons une certaine marge de manœuvre en raison de la déformation du temps pandémique en cours. Voici ce qu’elle avait à dire :

C’est juste une remasterisation absolument époustouflante d’un jeu vieux de 19 ans – une histoire incroyable, des personnages fantastiques dont vous vous rapprochez, de superbes graphismes, une excellente bande-son. J’étais triste quand c’était fini !

Le jeu est sorti dans le cadre d’un remasterisé Mafia: Trilogy, mais il a reçu de loin la plus grande mise à jour des trois, avec un nouveau doublage et un gameplay entièrement retravaillé. C’est vraiment une nouvelle expérience que les fans de la série ne devraient pas manquer.

Ratchet et Clank : Rift Apart (PlayStation)

Ratchet and Clank est une série préférée des fans depuis près de deux décennies, et la dernière version est l’une des rares exclusivités PlayStation 5 sur le marché. Cela a attiré l’attention de Luke Little, qui l’a choisi comme son jeu préféré de 2021. Voici ses réflexions :

Ratchet and Clank : Rift Apart était fantastique pour de nombreuses raisons. Certainement un redémarrage bien fait de la franchise et j’ai hâte d’en voir plus.

Rift Apart conserve une grande partie de ce qui rend la série géniale, avec de nouvelles mécaniques de jeu en plus des améliorations graphiques évidentes. Le principal d’entre eux est le mécanisme Rift Tether, qui permet une téléportation transparente entre les emplacements dans le jeu. Cela n’est possible que sur le dernier matériel PS5, vous devrez donc en rechercher un si vous voulez l’essayer. Bonne chance.

Art du rallye (PC, Xbox, PlayStation, Switch)

La prochaine version est une autre version fin 2020, mais avec suffisamment de charme pour convaincre ma collègue sud-africaine Hadlee Simons. Art of Rally est un jeu de course stylisé qui capture parfaitement la nostalgie des courses de voitures de rallye avec une nouvelle esthétique et une bande-son tueuse. Mais ça me suffit, voici Hadlee :

Honnêtement, je n’ai pas joué du tout à beaucoup de nouveaux jeux en 2021 (je viens de commencer Halo: Infinite mais je préfère ne pas le choisir tout de suite). En disant cela, je dirais l’Art du Rallye. Les visuels le font ressembler à un coureur de Micro Machines, mais c’est une telle lettre d’amour au rallye classique. Les développeurs ont vraiment saisi le sentiment de conduite de rallye, de lancer une voiture et de sauter par-dessus les crêtes, aux gens qui encombrent les routes et aux voitures apparemment génériques qui sont des hommages à peine voilés aux modèles classiques.

Le jeu est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Mieux encore, il est inclus dans Xbox Game Pass, afin que les abonnés puissent l’essayer sur PC, Xbox et le cloud via Xbox Cloud Gaming.

Pavlov : Cabane (Oculus Quest)

Pour les fans de VR, le choix de Roger Fingas devrait sonner une cloche. Pavlov: Shack est une version réduite du jeu de tir PC Pavlov VR, qui fonctionne sur le matériel mobile trouvé dans l’Oculus Quest. Voici pourquoi il l’a choisi :

Il combine deux choses que j’aime dans le jeu : l’immersion totale et Counter-Strike, auquel j’ai joué sans fin à la fin de mon adolescence et au début de la vingtaine. Il faut un peu de temps pour s’y habituer, mais cela devient rapidement une seconde nature – c’est comme jouer au paintball en VR. Je recommande de faire le tutoriel et de s’en tenir aux modes SND (Search and Destroy) et TDM (Team Deathmatch) pour le meilleur moment.

C’est non seulement l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne en réalité virtuelle, mais il est également actuellement gratuit ! En savoir plus sur le lien ci-dessous.

Psychonautes 2 (Xbox, PlayStation, PC)

Enfin, nous avons la suite originale du jeu de plateforme culte préféré Psychonauts. Choisi par Oliver Cragg, la version multiplateforme a été sauvée de l’obscurité lorsque Microsoft a acheté Double Fine sous sa bannière Xbox Game Studios. Voici ce qu’Ollie avait à dire à ce sujet :

La suite tant attendue d’un classique culte qui est l’un de mes jeux préférés de tous les temps. Il ne reprend pas tout à fait la même énergie chaotique du jeu original de Double Fine, mais les aventures passionnantes de Raz sont aussi charmantes, irrévérencieuses et inventives qu’elles l’étaient il y a 16 ans. Une réussite pour moi dans ce qui était déjà une année stellaire pour les jeux de plateforme.

Psychonauts 2 est disponible sur Xbox Game Pass, et bien qu’il s’agisse d’un jeu Xbox propriétaire, il est également disponible sur PS4 et PC. Ne vous inquiétez pas trop si vous n’avez pas joué au premier, asseyez-vous simplement et profitez de la balade.

Les jeux que nous attendons avec impatience en 2022

Après des retards constants tout au long de 2020 et 2021, 2022 est absolument empilé pour les sorties de jeux de grande envergure. Mieux encore, la plupart ont déjà des dates de sortie officielles au premier semestre, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps.

La suite de Breath of the Wild – Nous l’avions sur notre liste l’année dernière, mais il semble que 2022 soit enfin l’année où nous verrons l’un des jeux Switch les plus attendus de tous les temps.

Lumière mourante 2 – Vous n’aurez pas à attendre longtemps pour la suite de Dying Light 2015, avec une sortie multiplateforme prévue pour le 4 février 2022.

Horizon interdit à l’ouest – Encore une autre suite très attendue, cette exclusivité PlayStation devrait enfin sortir le 18 février 2022.

Hollow Knight : Chant de soie – Hollow Knight a vraiment réussi à se faire un nom dans un domaine encombré de jeux Metroidvania, et la suite semble être encore meilleure. On croise les doigts pour une sortie mi-2022.

Fils de la forêt – Les fans d’horreur de survie vont également se régaler avec Sons of the Forest. La suite brutale de The Forest en 2014 sortira sur Steam le 30 mai 2022.

Dieu de la guerre : Ragnarok – Initialement prévu pour une sortie en 2021, la finale du cadre nordique de God of War devrait enfin sortir l’année prochaine, mais nous ne savons pas encore quand.

Gran Turismo 7 – Le huitième volet (parce que les chiffres sont difficiles) de la série de courses à succès de Sony est attendu en mars de l’année prochaine, et heureusement, vous n’aurez pas besoin d’une PS5 pour y jouer.

L’héritage de Poudlard – Cette plongée profonde dans l’histoire de Poudlard a également été retardée l’année dernière, mais j’espère que nous aurons bientôt des nouvelles du titre multiplateforme.

Errer — Qui n’aime pas les chats ? Ce jeu d’aventure à venir vous permet d’explorer une ville dense comme un chat des rues. Il a été annoncé pour la première fois en 2020, mais il est actuellement prévu pour une sortie début 2022.

Anneau ancien – Cette collaboration très attendue entre l’écrivain de Game of Thrones George RR Martin et le développeur de Dark Souls FromSoftware est actuellement en version bêta et verra une sortie généralisée le 25 février 2022.

Starfield – Annoncé depuis 2018, le prochain RPG d’action spatiale épique de Bethesda est actuellement prévu pour une sortie en novembre 2022, mais nous ne serions pas surpris qu’il soit repoussé à 2023. Déçu, oui, mais surpris, non.

Surveillance 2 — Nous l’avions également sur notre liste l’année dernière, et pour être honnête, il est surprenant qu’il ne soit pas encore sorti. Blizzard a fait de vagues affirmations selon lesquelles le jeu sortira en 2022, mais la société est plongée dans la tourmente, alors qui sait quand elle verra le jour.

Quels ont été vos jeux préférés en 2021 ?

commentaires