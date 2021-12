Ça y est, 2021 est à peu près terminé. Une autre année où le monde est en feu, mais au moins nous avons encore des jeux vidéo. Considérant qu’ils ont tous été partiellement développés pendant les Hell Times, cela a été une assez bonne année pour eux aussi !

Revenons donc sur le meilleurs jeux vidéo de 2021 et choisissez quelques points forts dans une gamme de catégories, de la conception audio à l’art, en passant par les exclusivités indépendantes et triple-A, les RPG, les jeux de service, les jeux sains et plus encore.

En plus de mettre en évidence les meilleurs, nous donnerons également un clin d’œil à trois autres jeux dans une section de mentions honorables sous chaque entrée, car nous sommes gentils comme ça. Quoi qu’il en soit, assez de peluches, plongeons-nous dans les meilleurs jeux de 2021.

Meilleur style artistique, 2021 – Deathloop



Deathloop est un manège à sensations à la Quentin Tarantino à travers les années 60 psychédéliques. Ce sont toutes des couleurs primaires, des sculptures ondulantes et du kitsch des années 60 soutenus par des bâtiments monochromes et des falaises escarpées. C’est audacieux, impétueux et immédiatement reconnaissable dans n’importe quelle capture d’écran. La chose la plus impressionnante à propos de l’art de Deathloop est qu’il n’y a pas que le style sur le fond. Les niveaux du jeu sont denses, complexes et superposés – créés pour être rejoués en boucle – et l’art attire votre attention sur des routes d’infiltration secrètes ou d’autres points d’intérêt, renforçant le travail brillant effectué par certains des meilleurs concepteurs de niveaux du secteur.

Mentions honorables:

Kena: Bridge of Spirits Guardians of the Galaxy Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleur jeu indépendant, 2021 – The Riftbreaker



Celui-ci a été un choix particulièrement difficile au cours d’une année remplie de jeux indépendants incroyables, mais The Riftbreaker est l’une de ces expériences qui s’enfoncent dans votre cerveau. En apparence, il s’agit d’un simple jeu de tower defense, mais il est complété par des mécanismes de construction de base captivants et des arbres de recherche approfondis. Oh, et c’est aussi un jeu de tir à deux bâtons. Vous pilotez un robot et défendez votre base contre des vagues d’extraterrestres, des tempêtes mortelles et d’autres menaces, tout en construisant des tourelles, des murs et d’autres structures qui peuvent renverser la vapeur en votre faveur. Essayez-le sur Game Pass et vous verrez pourquoi nous pensons que c’est le meilleur indépendant de l’année.

Mentions honorables:

Déballage de Sable Griftlands

Meilleur jeu d’action, 2021 – Hitman 3



Malheureusement négligé dans de nombreuses listes de fin d’année grâce à son lancement en janvier, Hitman 3 est peut-être le meilleur jeu d’une série d’excellents jeux. De la séquence d’ouverture infiltrant un gratte-ciel à Dubaï à une rave souterraine à Berlin, il regorge de missions mémorables. On retourne même le script, vous demandant de résoudre un meurtre dans un manoir de Dartmoor tout en traquant votre propre cible. Là où la plupart des jeux d’action sont axés sur les combats, Hitman vous demande d’éviter autant que possible les conflits. C’est autant un jeu de puzzle qu’un jeu d’action ou un jeu d’infiltration, défiant à bien des égards la définition car il n’y a rien d’autre comme ça. Les meilleurs livres et films savent que les balles ont plus d’importance lorsqu’elles sont utilisées avec parcimonie, et Hitman 3 capture cette même tension.

Mentions honorables:

Retour du jugement perdu des Gardiens de la Galaxie

Meilleur design audio, 2021 – Returnal



Returnal – avec Demon’s Souls – est une vitrine pour le nouveau moteur audio 3D de la PS5. Discordants et tordus, ses paysages sonores extraterrestres donnent l’impression qu’ils se déroulent à l’intérieur de votre tête, et ses environnements organiques et agités suffisent à mouiller vos oreilles. Lorsque vous portez des écouteurs, tirer avec une arme à feu, c’est comme brandir la foudre. Ajoutez à cela les synthés menaçants et menaçants de la musique de combat et la progression harmonique du thème du personnage principal, et c’est une expérience audio qui persiste dans l’esprit après que vous ayez abaissé le contrôleur.

Mentions honorables:

Forza Horizon 5 Halo Infinite Call of Duty : Vanguard

Meilleur personnage, 2021 – Ratchet & Clank: Rift Apart’s Rivet



Jennifer Hale, la voix du commandant Shepard de Mass Effect, ne manque tout simplement pas. Elle en est incapable. Comme il aurait été facile d’aliéner les fans en introduisant un nouveau personnage jouable dans Rift Apart (même si Rivet et Ratchet font environ la moitié du jeu chacun, vous savez à quoi ressemblent les fandoms), mais Rivet est si attachante qu’elle a l’impression d’être été là depuis le début.

Mentions honorables:

Deathloop – Julianna Blake Far Cry 6 – Antón Castillo Gardiens de la Galaxie – Star-Lord

Meilleur jeu multijoueur, 2021 – Forza Horizon 5



C’est tout aussi amusant de jouer en solo, mais Forza Horizon 5 brille vraiment lorsque vous partez en voyage avec vos amis. Créez des courses personnalisées, connectez-vous pour des rencontres de voitures et explorez la magnifique et vaste carte que Playground Games a créée. Le développeur porte vraiment bien son nom ici, vous donnant le bac à sable et les outils pour créer votre propre plaisir avant de vous laisser perdre à travers le Mexique.

Mentions honorables:

Halo Infinite Battlefield 2042 Chevalerie 2

Meilleur tireur, 2021 – Halo Infinite



« Waah, le Battle Pass met trop de temps à progresser et je ne peux pas obtenir cette épaulette spécifique pour mon gars de l’espace. » C’est ce que l’Internet a dit à propos du multijoueur de Halo Infinite, mais nous ne pouvons pas les entendre à propos de ces tireurs d’élite sans portée et de ces bâtons de grenade à plasma à mi-saut. Nous sommes trop occupés à le ramener à la maison avec une capture de drapeau de dernière minute, baignant dans la gloire d’être en tête du classement, profitant de la danse mortelle de Halo Infinite. Cela fait du bien de profiter à nouveau de Halo après si longtemps, et cela ressemble au début d’un nouvel héritage.

Mentions honorables:

L’enfer lâche Far Cry 6 Battlefield 2042

Meilleur JRPG, 2021 – Tales of Arise



Une série qui dure depuis plus de deux décennies, les jeux Arise semblent s’améliorer avec l’âge. C’est quelque chose que vous ne voyez pas souvent avec les JRPG, un genre qui a laissé son âge d’or derrière lui, mais Tales of Arise perfectionne la formule que ses développeurs ont perfectionnée au cours des 25 dernières années. Avec des combats fluides, un style artistique magnifique, une distribution intéressante de personnages et des thèmes matures, c’est le meilleur JRPG depuis Persona 5, et un jeu qui prouve que le raffinement peut être un objectif aussi valable que la réinvention et l’innovation.

Mentions honorables:

Monster Hunter Stories 2 Bravely Default II Fantastique

Meilleur jeu en cours, 2021 – Apex Legends



Avec sa nouvelle saison, Escape, Apex Legends a prouvé qu’il avait encore des idées. En présentant une nouvelle carte peuplée d’IA ainsi que d’autres joueurs, la saison 11 a considérablement bouleversé la méta. Il a également présenté Ash en tant que nouveau héros jouable, offrant aux joueurs des options pour verrouiller Octanes et d’autres héros de mouvement avec sa capacité d’attache. Elle est également capable de voir où en sont les combats avec sa capacité passive, permettant aux équipes de se déplacer entre les engagements à un rythme terrifiant. L’évasion a redonné de la fraîcheur à Apex Legends.

Mentions honorables:

Fortnite GTA Online Genshin Impact

Meilleur jeu coopératif, 2021 – Il en faut deux



Non seulement le dernier de Hazelight est le meilleur jeu coopératif de 2021, mais c’est l’un des meilleurs jeux sortis cette année. Point final. Il a été lancé en mars, mais il reste dans la mémoire même pendant ces mois les plus chargés pour les sorties de jeux. Il n’y a pas du tout de jeu solo ici – tout le jeu est construit autour de la coopération. Avec un partenaire, vous incarnez un couple de chamailleries qui a été réduit à une taille miniature parce que son enfant est triste. Allez-y. En travaillant ensemble, vous devez trouver comment briser le charme. Le jeu vous emmène à travers des énigmes, des sections de plate-forme et des fusillades. Une minute, vous jouez à un jeu de plateforme, la suivante, vous jouez à un robot de donjon. Il se réinvente sans cesse. En plus de cette variété d’instant en instant, il existe des dizaines de mini-jeux compétitifs cachés autour de chaque niveau. Il n’y a vraiment rien de tel.

Mentions honorables:

Far Cry 6 Back 4 Blood trop cuit ! Tout ce que tu peux manger

Meilleur récit, 2021 – Les Gardiens de la Galaxie



Alors que d’autres jeux auraient pu avoir un impact émotionnel plus fort que Guardians of the Galaxy, le jeu d’action d’Eidos-Montréal mérite ce clin d’œil en raison de sa mise en œuvre. Ici, les conversations semblent naturelles et fluides, et les personnages ne se contentent pas d’attendre la contribution du joueur. Cela aide aussi le développeur à clouer les personnages, à la fois dans et en dehors des conversations. Rendez-vous dans les chambres de votre coéquipier et chaque élément, chaque détail ajoute à leur caractère. Tout le monde a un arc conçu par des experts, et le timing comique est l’un des meilleurs jamais vus dans les jeux vidéo.

Mentions honorables:

Life Is Strange: True Colors Deathloop Returnal

Meilleur remaster, 2021 – Mass Effect: Legendary Edition



Nous avons tous lancé un remaster, l’avons joué pendant une heure et n’y avons plus jamais touché. C’est ainsi que les remasters sont censés être joués. Les remakes sont différents – ils se sentent suffisamment nouveaux pour vivre une nouvelle expérience. Mais Mass Effect: Legendary Edition a capturé cette énergie de remake, bien qu’il s’agisse d’un remaster. Beaucoup d’entre nous ont rejoué les trois matchs massifs. C’était peut-être juste le bon laps de temps depuis le lancement original, ou peut-être est-ce parce que Mass Effect est l’un des meilleurs RPG de tous les temps. Quoi qu’il en soit, tout ce qu’il a fallu, c’était des textures mises à jour, un éclairage amélioré, 60 images par seconde et des commandes retravaillées, et c’était suffisant pour que nous puissions tous sonder à nouveau Uranus.

Mentions honorables:

Alan Wake Remastered Crysis Remastered Trilogy Saints Row : le troisième remasterisé

Meilleur jeu de stratégie, 2021 – Griftlands



Les jeux de cartes sont des jeux de stratégie et Griftlands est l’un des meilleurs jeux de cartes pour un seul joueur. Le développeur Klei passe d’un genre à l’autre à chaque sortie, et il ne manque jamais. Griftlands mélange des mécanismes de RPG basés sur des choix avec un système de combat de cartes de style Hearthstone ou Slay the Spire. Les résultats sont incroyables.

Mentions honorables:

Age of Empires IV Football Manager 2022 Jurassic World Evolution 2

Meilleure exclusivité plateforme, 2021 – Deathloop



Merde, celui-ci était dur. Ratchet & Clank : Rift Apart était incroyable, Metroid Dread était génial et Forza Horizon 5 était sublime. Même Halo Infinite est génial, et nous n’avons même pas mentionné Returnal. 2021 a été une bonne année pour les exclusivités de plateforme. Mais quelqu’un doit gagner, et Deathloop l’emporte sur sa pure originalité et son charisme. C’est l’un de ces rares jeux qui s’améliore au fur et à mesure que vous y jouez, et envahir les jeux des autres joueurs ne vieillit jamais. Nous trouvons toujours des détails cachés et des moments surprenants cachés dans tous les coins de son monde.

Mentions honorables:

Ratchet & Clank: Rift Apart Metroid Dread Forza Horizon 5

Meilleur jeu sain, 2021 – Déballage



Le déballage est un jeu sur le déménagement. Il suffit de déballer les cartons en cliquant dessus avec son interface tactile avant de les faire glisser en place dans une pièce. Lorsque vous y jouez, c’est le jeu le plus relaxant jamais créé. Quand vous regardez quelqu’un d’autre et qu’il place des choses là où vous ne voulez pas qu’il aille, c’est exaspérant. Mais le génie de Unpacking réside dans la façon dont il construit ces personnages que vous ne voyez jamais, en choisissant parmi leurs affaires et en vous racontant une histoire sur leur vie pendant que vous rangez soigneusement leurs affaires. « Ma mère a toujours dit que vous pouviez en dire beaucoup sur une personne par ses chaussures », a déclaré Forrest Gump. Ce jeu lui donne raison.

Mentions honorables:

The Good Life Nouveau Pokemon Snap Je Suis Poisson

Votre jeu préféré a-t-il réussi ? Si ce n’est pas le cas, contactez-nous sur les réseaux sociaux, mais soyez polis à ce sujet !

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.