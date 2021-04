Les meilleurs jeux de basket pour votre PS4

Lorsque James Naismith a inventé le basket-ball en 1891 peut-être n’a-t-il jamais imaginé que ce sport finirait par être apprécié partout dans le monde et même virtuellement. Les jeux video avoir autorisé le basket est aussi vivant à l’écran, étant soi-même qui contrôle chaque passe, chaque coup et chaque panier. Leur évolution et leur développement leur ont permis de regarder avec un hyperréalisme inégalé et cela sur une télévision et avec un contrôleur entre les mains nous pouvons sentir que nous sommes sur un vrai terrain. Mais c’est nous qui prenons les décisions pendant le match. C’est quelque chose qu’ils permettent les meilleurs jeux de basket que l’on puisse trouver sur des consoles comme le PS4.

Si vous êtes un amateur de ce sport et que vous souhaitez en profiter sur votre console, alors nous vous dirons quels sont les meilleurs jeux de basket que vous pouvez trouver. Pour que vous puissiez profiter seul ou en compagnie et même gérer les joueurs espagnols en NBA mais non sans d’abord mettre un accent particulier sur le dernier lancement que nous avons connu ce mois-ci, NBA 2K20, sans aucun doute un jeu qui je connais est devenu bien plus qu’un simulateur de basket. Une évolution qui redéfinit les limites des jeux sportifs. De meilleurs graphismes, les mécanismes les plus réalistes, des modes de jeu innovants et un contrôle et une personnalisation du joueur qui vous surprendront. De plus, avec son environnement ouvert captivant, «El Barrio», NBA 2K20 est la plateforme où les joueurs se réunissent pour façonner l’avenir du basket-ball et sa culture. On trouve également des versions du jeu, comme avec ses prédécesseurs, par exemple la version légende où parmi de nombreuses améliorations vous pouvez créer votre propre Dream Team avec des légendes de la NBA telles que Jordan, Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal et bien d’autres.

NBA 2K19

La saga NBA 2K est la reine des titres de basket et l’année dernière, elle a célébré son vingtième anniversaire. La franchise vétéran a fait évoluer ses titres et NBA 2K19 est déjà l’un des meilleurs jeux sportifs de l’histoire. Un titre avec un graphismes et mécanismes réalistes que contrôler LeBron James ou Giannis Antetokoumpo donne l’impression de regarder un match depuis le court.

Les meilleures équipes

LeBron James est l’un des protagonistes de ce titre

Cependant, les principaux atouts de cette NBA 2K19 ne sont pas seulement son approche de l’hyperréalisme, mais la une grande quantité de contenu pour que les joueurs s’amusent. Est-ce le cas toutes les franchises NBA, mais aussi une série de combiné avec les meilleurs joueurs de chaque équipe. Ainsi, par exemple, on retrouve les Lakers actuels de LeBron, mais aussi un autre qui réunit Magic Johnson, Kobe Bryant, Jerry West, Abdul-Jabbar et O’Neal. Et ainsi de tous les clubs. Bien sûr, les équipes les plus classiques de l’histoire de la ligue ne manqueront pas comme les Celtics des années 60 et 80, les Jordan Bulls ou les Malone et Stockton Jazz parmi des dizaines d’autres. Tout avec matchs commentés en espagnol par Antoni Damiel, Sixto Serrano et Jorge Quiroga pour que l’immersion soit plus grande.

De nombreux modes de jeu

En plus de la possibilité de jouer à des jeux contre la machine, entre amis ou sur internet (même sur des pistes de rue), il ramène les modes de jeu les plus aboutis. Ma carrière c’est un exemple. Cette modalité nous permet créez un athlète à votre image et ressemblance si vous le souhaitez et progressez jusqu’à ce qu’il devienne une superstar. Débloquer des mouvements, des capacités spéciales, devenir le leader d’une équipe, négocier votre contrat avec d’autres équipes ou prendre soin de vos réseaux sociaux sont quelques-unes des choses que nous pouvons faire.

Nous pouvons jouer en premier Le quartier et après avoir été une légende urbaine, nous aurons l’opportunité d’aller jouer en Chine pour devenir une superstar de la NBA. Toute une histoire aux connotations très cinématographiques.

NBA 2K19 est le meilleur match de basket de l’année

Une autre nouveauté est dans le mode Mon équipe. Nous y avons différentes cartes qui représentent les athlètes avec lesquels nous jouerons les matchs et maintenant nous pouvons créer notre propre joueur avec sa carte et rivaliser avec les autres Utilisateurs en ligne.

NBA en direct 19

Electronic Arts est l’un des grands développeurs de jeux de sport comme FIFA et sa saga NBA Live l’un des plus reconnus. Après plusieurs années à décrire l’assaut sur le trône des titres de basket-ball, NBA Live 19 arrive chargé de nouvelles être le roi des simulateurs.

Pour cela, ils ont opté pour un puissant section graphique et visuelle et pour certains mécanismes jouables pour créer un titre qui nous donne l’impression nous regardons un vrai match. Les joueurs les plus connus imite parfaitement ses mouvements les plus emblématiques et nous saurons reconnaître comme unique une feinte de James Harden ou une pièce de théâtre sur le poteau de Pau Gasol. Chaque match se sentira unique.

Des modes pour tous

Dans NBA LIVE 19, nous pouvons jouer à des jeux normaux et de rue

Le mode One nous permet vivez le parcours d’un joueur du plus bas au plus élevé de la compétition. Créez un nom et une répétition dans chaque match et devenez une star de ce sport. Jouer dans Les rues dans les milieux les plus urbains ou dans La Ligue comme un vrai professionnel. Nous pouvons choisir notre teint physique, notre position, notre style de jeu et pratiquement tout. Le forgeage d’un athlète de A à Z.

Souligne en particulier ce qui précède Les rues où l’on peut trouver de nombreuses pistes de rue célèbres et il est possible de jouer des matchs à trois contre trois et cinq contre cinq.

La WNBA

NBA LIVE 19 est un pari sur le style hyper-réaliste

L’une des principales nouveautés et paris du titre EA Sports est l’inclusion de la WNBA et la possibilité de créer non seulement des joueurs, mais aussi joueurs. Une façon d’inclure basketball féminin qui ces dernières années est devenu de plus en plus important en raison du niveau élevé pratiqué aux États-Unis.

Terrains de jeux NBA 2K 2

Le basketball n’a pas besoin d’être toujours hyper réaliste. Vous pouvez également en faire plus drôle, comique et original. Et c’est ce que NBA 2K Playgrounds 2 est après, un jeu vidéo léger qui veut que nous prenions plaisir à contrôler le joueurs NBA les plus célèbres et nous les verrons faire des pièces spectaculaires de toutes sortes. Dunk dans lequel la balle tire, lance de trois avec des rayons … idées folles que ce jeu nous propose et que c’est pour tous les publics en raison de la facilité de jouer.

Voici à quoi ressemblent les joueurs caricaturaux dans ce titre

Avec NBA 2K Playgrounds 2, nous pouvons jouer des matchs à deux contre la machine, entre amis ou en famille à la maison et en ligne. Tout cela avec un total de 400 joueurs NBA (Kobe Bryant, Michael Jordan, Dr J, Jayson Tatum, Ben Simmons …) actuels et historiques, une multitude de courts, des matchs personnalisés et même des compétitions à trois points.

Autres titres

Ces trois jeux vidéo de basket-ball sont les derniers à arriver sur le marché en 2018. Mais vous pouvez également obtenir leurs prédécesseurs pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent sans avoir les dernières mises à jour. On retrouve ainsi des versions aussi plébiscitées que NBA 2K18 en vente sur Amazon à partir de 18,70 euros, les NBA Live 18 pour 27,46 euros, ou la NBA 2K16 à partir de 11,99 euros dans lequel Pau Gasol était l’image de couverture du jeu.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour à partir du 05-10-2019.