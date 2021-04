Les meilleurs jeux de basketball fantastiques d’aujourd’hui ⋆ .

Bienvenue à Jock MKT, où DFS devient une bourse, permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre en temps réel pour de l’argent réel. Pour jouer, téléchargez simplement l’application ici et passez au trading! Nous allons passer en revue les bases, y compris en quoi JockMKT diffère des choix réguliers de NBA DFS, et en quoi il s’aligne avec les jeux de basket-ball fantastiques que vous connaissez déjà. Passons maintenant aux meilleurs choix de Jock MKT NBA pour le mardi 13 avril.

Le kit de démarrage Jock MKT: NBA DFS Picks | 13 avril

Comment jouer à Jock MKT

Pour commencer, entrez sur le marché quotidien de la NBA lorsque la phase d’offre publique initiale (IPO) est en cours. Avant le début du premier jeu, faites une offre sur les joueurs que vous souhaitez acquérir sur le marché libre. Y a-t-il un joueur que vous considérez comme favori pour terminer en tête du classement? Investissez autant ou aussi peu que vous le souhaitez dans leur performance fantastique, avec des actions commençant à 1 $ et allant jusqu’à 25 $. Voir les nouvelles de blessures potentielles qui pourraient ouvrir une opportunité pour un autre joueur d’acquérir des points de fantaisie? Faites des offres spéculatives pour les actions de sauvegarde, en espérant que cette nouvelle éclate une fois la phase d’introduction en bourse terminée.

La partie suivante du jeu se déroule pendant le trading en direct. Contrairement à la NBA DFS classique où vos jeux sont bloqués, vous pouvez acheter et vendre des parts de joueurs pendant que les jeux se déroulent en fonction de leur production et de l’endroit où vous pouvez les voir finir sur le terrain. Le suivi des points actuels, des points projetés et du prix en direct pour chaque joueur est mis à jour en temps réel, vous permettant de suivre l’action et d’investir en un instant pour tenir compte des nouvelles. Le trading peut être effectué jusqu’au dernier buzzer du dernier match de la nuit.

À la fin des jeux, chaque part de joueur est payée en fonction de leur classement final des points fantaisie sur le terrain. Si les actions que vous possédez valent plus que ce que vous avez payé, vous gagnez de l’argent. C’est aussi simple que ça! Pour plus d’informations, rendez-vous sur jockmkt.com.

Session de stratégie – Les blessures créent des opportunités

Il s’agit d’une ardoise assez limitée composée de seulement six jeux. Cependant, les principales blessures ne manqueront pas. Parmi les grands noms qui sont mis à l’écart pour le match entre les Lakers et les Hornets sont James Lebron (la cheville), Anthony Davis (veau), Bal de LaMelo (poignet) et Gordon Hayward (le pied). Les blessures de Ball et Hayward sont remarquables étant donné que les Hornets n’avaient pas beaucoup de profondeur de qualité pour commencer. Cependant, leurs blessures ont forcé Ponts Miles pour assumer un rôle élargi. Il n’a pas déçu, avec une moyenne de 19,6 points, 6,6 rebonds, deux passes et un vol lors de leurs cinq derniers matchs. Il n’y a aucune raison de penser qu’il ne jouera pas beaucoup dans ce jeu, ce qui en fait une option attrayante.

Rester dans ce même concours, André Drummond pourrait valoir la peine d’être envisagée pour les Lakers. Il a enregistré un double-double dans deux des trois derniers matchs et a même marqué 20 points alors qu’il n’avait joué que 22 minutes samedi contre les Nets. Ne soyez pas surpris s’il domine une zone avant des Hornets qui a été menée par PJ Washington et Cody Zeller. Awesemo a projeté le juste prix d’introduction en bourse de Drummond à 9,30 $.

Une autre équipe qui joue en désavantage numérique en ce moment à cause d’une combinaison de blessures et de joueurs au repos est le Thunder. Ils affronteront le Jazz dans l’Utah, qui a un potentiel d’explosion important. Il est également important de noter que le Jazz vient de jouer lundi, donc cela pourrait être un endroit pour se reposer, ou donner des minutes limitées à, Donovan Mitchell et / ou Rudy Gobert. Gardez cela à l’esprit si vous décidez de poursuivre l’un ou l’autre des joueurs.

Jock MKT NBA choisit ce soir

Jayson Tatum – Les Celtics ont un match favorable contre les Trail Blazers, qui ont la deuxième pire cote défensive de la ligue. Tatum mène les Celtics avec un taux d’utilisation de 30,5%, il pourrait donc marquer beaucoup de points ici. Il excelle également dans d’autres domaines en dehors de la colonne des scores, avec une moyenne de 7,1 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,3 interceptions. Les projections d’Awesemo lui plaisent pour passer une grande nuit, avec une projection de 37,17 points de fantaisie.

Clint Capela – Les Hawks ont été obligés de rouler avec des alignements plus petits depuis John Collins (cheville) est tombée. Capela a intensifié sa production avec Collins absent, avec une moyenne de 19,4 points, 14 rebonds et 2,7 blocs en sept matchs. Cherchez-le pour continuer à rouler contre une équipe de Raptors qui a permis le cinquième plus grand nombre de rebonds par match.

TJ McConnell – McConnell ne coûtera probablement pas cher. Le prix d’introduction équitable prévu d’Awesemo pour lui n’est que de 1,90 $. Dans cet esprit, il a la capacité de fournir une valeur significative. Il est devenu un membre clé de la deuxième unité des Pacers, ce qui lui a permis de faire une moyenne de 7,9 points, 3,6 rebonds, 6,7 passes décisives et 1,7 interceptions. Les Pacers devront peut-être déployer plus de petites files d’attente avec Myles Turner (cheville) probablement sortie, ce qui pourrait offrir à McConnell encore plus de temps de jeu.

