Les meilleurs jeux de duel de cartes pour Android

La plupart des joueurs mobiles connaissent Hearthstone. C’est l’un des jeux de duel de cartes les plus populaires de tous les temps. Cela a également contribué à lancer la tendance sur les téléphones mobiles. Nous avons vu un certain nombre de jeux similaires arriver sur le Play Store, dont certains de grands noms comme Wizards of the Coast, Pokemon, Yu-Gi-Oh et d’autres. Les personnes qui aiment le style de duel de cartes fantastiques ont certainement plus d’options que jamais. Voici les meilleures options de duel de cartes pour Android.

Clash Royale

Prix: Libre de jouer

Clash Royale est l’un des jeux de duel de cartes les plus populaires. C’est aussi l’un des plus faciles d’accès. Le jeu vous permet de créer un deck, puis de vous battre avec des adversaires en ligne. Pendant le combat, vous jouez des cartes et cela introduit des créatures sur le champ de bataille. Le premier à écraser ses adversaires gagne. Il n’a pas la profondeur ou la variété de jeux de cartes plus complexes comme Hearthstone ou Magic: The Gathering Arena, mais il y a suffisamment de stratégie pour les joueurs. De plus, les jeux sont assez rapides et Supercell fait un bon travail pour maintenir le jeu à jour.

The Elder Scrolls : Légendes

Prix: Libre de jouer

The Elder Scrolls: Legends est la tentative de Bethesda de jouer aux cartes. Cela a commencé un peu dur mais est devenu un titre assez décent. Comme la plupart des joueurs de la liste, les joueurs déverrouillent des cartes, construisent des decks et se battent avec d’autres joueurs. Celui-ci a également du contenu pour les joueurs solo au cas où vous n’auriez pas envie de transpirer contre d’autres joueurs tout le temps. Il emprunte beaucoup de ses éléments à Magic: The Gathering, donc les vétérans de Magic s’intégreront probablement parfaitement.

Jeu de cartes éternel

Prix: Libre de jouer

Eternal Card Game est l’un des diamants bruts de cette liste. Il se joue de la même manière que des jeux comme Hearthstone, où jouer au jeu est un peu plus facile, mais les jeux peuvent durer longtemps si les deux joueurs sont décemment bons (ou décemment mauvais). Le jeu vous permet de construire des decks en mélangeant librement les cartes de votre collection. Les développeurs proposent également des mises à jour cohérentes avec de plus en plus de cartes. Vous pouvez également gagner toutes les cartes du jeu grâce au gameplay, ce qui rend la compétition de niveau final accessible gratuitement aux joueurs patients. Ce n’est pas parfait, mais il frappe la plupart des bonnes notes.

Le renard dans la forêt

Prix: 4,99 $

The Fox in the Forest est l’un des rares jeux de duel de cartes premium décents. Il a un prix unique de 4,99 $ et vous obtenez tout. Il s’agit en fait d’un portage mobile d’un jeu de société physique. Les deux joueurs reçoivent 13 cartes avec des numéros dessus. Chaque joueur joue une carte et celui avec le plus grand nombre gagne ce tour. Le joueur avec le plus de plis gagnés à la fin remporte le match. Il vous permet de jouer en ligne et il existe également un mode solo.

Gwent : le jeu de cartes The Witcher

Prix: Libre de jouer

Gwent: The Witcher Card Game est un portage mobile du jeu de cartes populaire de The Witcher. Les mécaniques sont similaires à certains égards et très différentes à d’autres, mais l’esprit du jeu est là. Les joueurs construisent des decks lorsqu’ils déverrouillent des cartes et s’affrontent dans des duels de cartes. Le jeu propose plusieurs modes de jeu en fonction du temps que vous souhaitez passer à jouer. C’est un jeu vraiment divertissant, même s’il existe une méta établie qui réduit un peu la diversité des decks.

Foyer

Prix: Libre de jouer

Hearthstone est un autre jeu de duel de cartes très populaire. Ce fut l’un des premiers grands jeux mobiles de ce genre et continue d’être une force motrice à laquelle sont comparés les autres duels de cartes. Le jeu a une tonne métrique de cartes, ce qui donne aux joueurs de nombreuses options en matière de construction de deck. Les mécanismes sont assez simples et il existe littéralement des milliers de tutoriels sur YouTube si vous avez besoin d’aide. Il existe à la fois des modes PvP et PvE ainsi qu’une expérience de champ de bataille à huit joueurs. Le plus gros problème est que ce n’est pas très convivial pour les nouveaux joueurs ou les anciens joueurs qui n’ont pas la dernière méta.

Légendes de Runeterra

Prix: Libre de jouer

Legends of Runeterra a contribué à rafraîchir la scène du jeu de cartes lors de son lancement. Il se joue un peu comme Hearthstone où vous construisez des decks, jouez aux cartes à chaque tour, puis essayez de submerger votre adversaire. Il dispose d’un mode PvE ainsi que d’un mode PvP, et il existe de nombreuses opportunités pour gagner les dernières cartes gratuitement. Nous apprécions également beaucoup les laboratoires où vous jouez à des jeux qui sortent nettement de l’expérience habituelle de Legends of Runeterra. Tant que Riot Games garde tout en bon équilibre, cela pourrait facilement devenir le prochain Hearthstone.

Magie : l’arène de rassemblement

Prix: Libre de jouer

Magic: The Gathering Arena est la dernière version numérique du populaire jeu de cartes physique. Il a un long chemin à parcourir, mais il y arrive lentement. Les nouveaux joueurs ont 15 decks pré-assemblés avec lesquels jouer et vous pouvez créer plus de decks à mesure que vous débloquez plus de cartes. Il existe également plusieurs modes de jeu, un mode d’entraînement contre l’IA pour apprendre ou essayer des decks, et divers éléments à débloquer pour garder les choses intéressantes. Les développeurs semblent encore comprendre certaines choses et les mises à jour ont introduit plus de problèmes qu’ils n’en ont corrigés en 2021, donc jusqu’à ce que tout se passe bien, soyez prudent si vous décidez de commencer celui-ci.

Nuit de la pleine lune

Prix: Gratuit / 5,99 $

Night of the Full Moon est un jeu de cartes plus petit, mais toujours très amusant. C’est entièrement du PvE, avec 92 adversaires à affronter pour gagner la partie. Il y a aussi un mécanisme pour changer un peu l’histoire en fonction de vos décisions. Les mécanismes de collecte de cartes et de construction de deck sont intégrés au gameplay dans son ensemble, de sorte que tout est propre et poli. Nous aimons aussi le fait que cela semble difficile au début, puis lorsque vous comprenez mieux le jeu, cela devient beaucoup plus facile. Celui-ci est également gratuit sur Google Play Pass si vous l’avez.

Pokémon JCC en ligne

Prix: Libre de jouer

Pokemon TCG Online est aussi proche d’une expérience de carte à collectionner Pokemon classique que vous pouvez obtenir sur un téléphone mobile. Les joueurs déverrouillent des cartes, construisent des decks et se battent pour voir qui a le meilleur deck. Le jeu vous permet de choisir entre un pont d’herbe, de feu ou d’eau, puis vous vous lancez dans le jeu et partez de là. Il y a un composant non-PvP où vous pouvez vous tester (ou construire votre deck) contre l’IA jusqu’à ce que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour jouer en ligne. Celui-ci était curieusement disponible pour mon Galaxy Note 20 Ultra, mais pas pour mon Pixel 4 XL, pour une raison quelconque.

Yu-Gi-Oh ! Liens de duel

Prix: Libre de jouer

Yu-Gi-Oh ! Duel Links est similaire à Pokemon TCG Online, mais pour Yu-Gi-Oh à la place. Il propose des commandes simples, des invites dans le jeu pour que vous sachiez à quoi vous pouvez jouer, et même un système de quiz pour vous aider à apprendre les règles. Vous pouvez également faire en sorte que le jeu construise automatiquement vos decks ou en duel automatique au cas où vous voudriez broyer AFK, et il existe quelques modes PvP différents pour votre plaisir. Celui-ci semble toucher toutes les bonnes marques, même s’il s’agit d’un jeu gratuit. Il existe même un mode histoire hors ligne si vous souhaitez emprunter cette voie. Il frappe un bon mélange de très compétitif et de détente.

