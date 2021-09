Les meilleurs jeux de James Harden contre toutes les franchises NBA

James durcir il fait partie de ces joueurs capables de faire du basket un art et de faire aimer ce sport à tout le monde. Sa coordination des mouvements, son électricité et son élégance font de lui l’un des hommes les plus spectaculaires de la NBA, il est donc pratique de se délecter de ces dribbles et de cette manipulation de balle caractéristiques qui l’ont élevé au rang d’élite de l’histoire de la ligue. Une vidéo pour déguster et continuer à profiter de ce talent.

Les meilleurs crossovers de Harden contre chaque équipe NBA – Quel est ton préféré? pic.twitter.com/22yOUI1onA – L’Homme barbu– # ❶❸ (@barbanation) 31 août 2021