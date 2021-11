Joe Hindy / Autorité Android

Les jeux Tycoon ont une longue et riche histoire. Parmi les plus populaires, citons SimCity, RollerCoaster Tycoon et Transport Tycoon. Il y a aussi des joyaux modernes dans cet espace. Game Dev Tycoon est assez réussi. Le Pocket City inspiré de SimCity est également assez bon. Les jeux Tycoon sont essentiellement des jeux de gestion d’entreprise. Votre objectif est de créer la meilleure entreprise possible. Ceux-ci comptent tous comme des jeux de simulation. Cependant, ils se sentent définitivement différents de vos simulateurs habituels. Voici les meilleurs jeux de magnat pour Android.

Les meilleurs jeux de magnat pour Android

Bataille de Polytopie

Prix: Gratuit / 4,49 $

Battle of Polytopia est une simulation de stratégie avec un élément important de construction de royaume. Vous construisez votre petit royaume, prenez le contrôle d’autres royaumes, gérez vos ressources, gérez vos troupes et débloquez de nouvelles technologies. Le jeu se concentre fortement sur votre capacité à générer des ressources pour répondre à vos besoins technologiques, de sorte qu’il relève techniquement du cadre d’un jeu de magnat. Le jeu propose également un mode multijoueur en ligne, une prise en charge hors ligne, un mode multijoueur local play-and-pass et des classements. Il y a beaucoup à aimer avec celui-ci. C’est aussi gratuit avec Google Play Pass.

Fiz : Jeu de gestion de brasserie

Prix: 2,99 $

Fiz est un jeu de gestion de brasserie. Les joueurs commencent par une brasserie où ils concoctent différents types de bière. Au fur et à mesure que vous jouez, vous collectez de nouveaux ingrédients et améliorez votre équipement. Le résultat est un produit de meilleure qualité que vous pouvez vendre à un prix plus élevé. Les développeurs proposent plus de 20 heures de jeu, 60 recettes à découvrir, divers employés à embaucher et des concours à gagner. Il y a aussi un nouveau jeu plus et un contenu aléatoire. Cela rend la valeur de relecture plutôt élevée. C’est 2,99 $ sans achats intégrés. Il est également gratuit via Google Play Pass.

Game Dev Tycoon

Prix: 4,99 $

Game Dev Tycoon est l’un des jeux de magnat les plus populaires pour mobile. C’est exactement ce que vous pensez. Vous démarrez une entreprise de développement de jeux, créez des jeux vidéo et essayez de faire prospérer votre entreprise. Vous devez faire face à divers obstacles comme le piratage. Vous déménagez également dans des bureaux plus grands, embauchez des employés et des choses comme ça lorsque vous réussissez. Ce n’est pas trop unique dans l’espace des magnats. Cependant, l’exécution est tout simplement magnifique. C’est un jeu premium à 4,99 $. Celui-ci est également disponible sur Google Play Pass gratuitement si vous l’avez.

Cent jours

Prix: 5,99 $

Hundred Days vous permet de gérer votre propre domaine viticole. Celui-ci comprend également beaucoup de prise de décision à long terme. Les joueurs choisissent leurs propres points de départ et les décisions qu’ils prennent affectent le jeu pendant qu’ils jouent. Cependant, à la base, c’est un jeu de magnat raisonnablement bon. Il y a des ressources à générer, des vins à faire, et vous améliorez les choses au fil du temps pour faire mieux dans ces deux domaines. Celui-ci est relativement nouveau en 2021 et nous pensons qu’il a besoin d’une ou deux autres couches de vernis. Sinon, c’est un bon jeu dans l’ensemble.

Jeux de magnat de Kairosoft

Prix: Gratuit / Varie

Kairosoft est un développeur sur Google Play avec d’excellents jeux de magnat. L’un de ses plus populaires est Game Dev Story, qui est un concurrent direct de Game Dev Tycoon. Les autres options incluent Mega Mall Story 2, Silver Screen Story, The Ramen Sensei, Grand Prix Story 2, Cafeteria Nipponica et plusieurs autres. Chaque jeu a son propre ensemble de mécanismes, mais une prémisse globale similaire. Vous recherchez des ressources et des mises à niveau afin de payer pour de meilleures ressources et mises à niveau. De nombreux jeux de Kairosoft sont gratuits avec Google Play Pass et il existe un bon nombre d’options gratuites et premium.

Mini-métro

Prix: 0,99 $

Mini Metro est un simulateur de métro où vous construisez un métro pour une ville en pleine croissance. C’est beaucoup plus minimal que la plupart des jeux de magnat, mais honnêtement, cela ne fait qu’ajouter à son charme. C’est particulièrement vrai lorsque l’on considère à quel point ce jeu peut devenir complexe. Vous tracez des lignes entre les différentes stations, redessinez ces lignes au besoin lorsque de nouvelles stations sortent et gardez les choses aussi simples que possible. Le jeu comprend également de vrais systèmes de métro de la ville afin que vous puissiez pratiquer vos compétences. Ce jeu est à la fois moins et plus compliqué que la plupart des jeux de magnats et c’est un débutant facile sur cette liste. Le jeu est également assez bon marché à seulement 0,99 $.

Gestionnaire de sport automobile Mobile 3

Prix: 7,49 $ avec achats intégrés

Motorsport Manager Mobile 3 est un jeu de course de magnat. Les joueurs construisent toute une entreprise de sport automobile. C’est en fait assez impliqué. Vous pouvez embaucher du personnel pour tout, jusqu’au conducteur de votre voiture. Il existe diverses mises à niveau à obtenir et de meilleurs employés génèrent de meilleurs résultats. Vous pouvez également aller encore plus loin en créant des stratégies d’arrêt au stand et en faisant face aux changements météorologiques. De plus, vous pouvez piloter la voiture vous-même si vous le souhaitez. Il fait à peu près tout ce qu’un fan de magnat voudrait généralement. C’est un peu cher à 7,49 $ avec des achats intégrés, mais honnêtement, cela en vaut la peine.

OpenTTD

Prix: Libérer

OpenTTD est un port mobile open source du premier Transport Tycoon Deluxe. C’est un jeu de magnat des transports dans lequel vous construisez des autoroutes, des voies ferrées et d’autres infrastructures de transport pour transporter des marchandises. Il s’agit d’un jeu de magnat classique. Ainsi, il est beaucoup plus profond et plus granulaire que les jeux modernes. Il faut aussi un peu d’apprentissage puisqu’il s’agit d’un portage d’un jeu existant. Nous vous recommandons de lire la description de Google Play pour quelques trucs et astuces ainsi que des liens utiles. Le Transport Tycoon officiel est sur mobile (Google Play), mais ses développeurs ont du mal à le faire fonctionner correctement sur mobile.

Ville de poche

Prix: Gratuit / 2,99 $

Pocket City est à peu près aussi proche de SimCity que sur mobile. C’est un simulateur de ville où vous construisez une ville entière. Vous êtes responsable de vous assurer qu’il y a un bon équilibre entre les bâtiments résidentiels et industriels. De plus, vous pouvez ajouter du divertissement et tout cela. Le jeu devient très profond lorsque vous abordez des questions telles que le montant des taxes à facturer aux citoyens. C’est vraiment l’un des constructeurs de villes mobiles exceptionnels et bien meilleur que le jeu mobile officiel SimCity BuildIt (Google Play). Il existe une version gratuite et une version premium pour 2,99 $. Il est également gratuit sur Google Play Pass.

RollerCoaster Tycoon Classique

Prix: 5,99 $ avec achats intégrés

RollerCoaster Tycoon a été l’un des premiers grands jeux de magnat. Le port mobile est en fait assez bon. Il contient l’intégralité de RollerCoaster Tycoon 1 et 2. Il existe également deux packs d’extension et un éditeur de scénario de parc en tant que DLC achetable. Rollercoaster Tycoon est un jeu assez simple. Vous démarrez un parc avec un objectif en tête. Vous construisez le parc comme bon vous semble pour essayer d’atteindre les paramètres du scénario. Les joueurs peuvent tout faire, de la construction de sous-verres personnalisés à la démolition de paysages pour répondre à leurs besoins. Il existe une version gratuite officielle (Google Play), mais encore une fois, cette version est tellement meilleure.

Petite tour

Prix: Libre de jouer

Joe Hindy / Autorité Android

Tiny Tower est une petite simulation de gestion de bâtiment. Vous êtes chargé de gérer les entreprises à l’intérieur d’une tour. Chaque étage peut être sa propre chose qui génère plus de revenus pour vous. À partir de là, vous utilisez simplement les revenus pour créer plus d’entreprises à l’intérieur de la tour. C’est l’un des rares jeux de magnat gratuits et décents sur mobile. Il ne s’appuie pas beaucoup sur ses microtransactions que nous aimons beaucoup. Les mécaniques de jeu sont assez simples. Vous pouvez embaucher et échanger des personnes, personnaliser l’apparence de l’endroit et même vérifier ce que les gens de votre monde disent avec la fonctionnalité BitBook. Celui-ci est un bon tueur de temps pour les fans de magnats qui ne veulent peut-être pas de sessions de jeu d’une heure.

Si nous avons manqué de grands jeux de magnat pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android.

Merci pour la lecture. Essayez-les aussi :