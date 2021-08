Les meilleurs jeux de stratégie sur PC

Le PC abrite à peu près tous les types de jeux vidéo sous le soleil, mais peu sont aussi typiquement PC que les jeux de stratégie.

Parce que c’est un type de jeu tellement populaire (et important) pour la plate-forme, et parce que j’ai passé beaucoup trop de temps à y jouer au cours des dernières années, j’ai pensé aider les gens en dressant une liste de ce que je Considérez comme les meilleurs jeux de stratégie pour le meilleur système pour y jouer.

Alors qu’est-ce qui compte comme jeu de stratégie ? C’est une bonne question. Celui sur lequel, grâce à la volonté incessante du jeu vidéo de supprimer tout sens de ses noms de genre, nous ne pourrons peut-être jamais nous installer. Les lignes sont tellement floues entre « stratégie » et « RTS » et « grande stratégie » et « gestion » et « simulation » que j’ai essayé de restreindre cette liste aux jeux qui, eh bien, la plupart des gens seraient simplement d’accord (à travers sentiment) étaient d’accord avec le fait d’être appelés « jeux de stratégie ».

Voici donc les meilleurs jeux auxquels jouer si vous avez envie de prendre en charge quelque chose, de ruiner une économie et/ou de conduire une armée à travers les champs de vos ennemis.

Noter: Initialement publiée en novembre 2016, cette liste a été mise à jour en septembre 2019 avec de nouveaux ajouts (Hearts of Iron IV) et août 2021 (Crusader Kings III)

CIVILISATION V

Que puis-je dire de plus? Un titan dans le domaine, il s’agit non seulement du meilleur jeu Civilization, mais aussi de l’un des meilleurs jeux jamais sortis sur PC. Quelle que soit votre tasse de thé stratégique, que ce soit la guerre, la diplomatie ou l’exploration, Civilization V est là pour vous.

Et oui, je sais que Civilization VI est sorti maintenant et est très bon, mais je pense que son obsession pour les rendements et sa moindre IA signifie qu’il ne peut pas tout à fait correspondre au package complet de son prédécesseur.

CRUSADER KINGS III

Cet endroit sur la liste était autrefois gardé au chaud par Crusader Kings II, mais je pense que le moment est venu de le remplacer par la suite, Crusader Kings III. Bien qu’il manque autant de l’étendue et de la profondeur du contenu supplémentaire que Paradox a publié pour le premier au fil des ans, l’interface plus douce et les visuels plus agréables de ce dernier (sans parler de ses propres innovations de gameplay, comme une façon considérablement améliorée de faire la guerre ) signifie que c’est facilement celui que je recommanderais aux gens.

LÉGENDE SANS FIN

D’un côté, ça ressemble beaucoup à Civilization ! De l’autre, ce n’est pas le cas, en s’appuyant sur les fondations de Civ avec beaucoup d’idées cool, nouvelles et intéressantes, de son interface utilisateur élégante à la façon dont sa fiction aboutit à des caractéristiques de faction absolument folles. C’est aussi génial de voir un jeu de stratégie avec un véritable sens du style. Ceux qui recherchent une alternative appropriée à Civilization pourraient essayer le plus récent Humankind d’Amplitude, mais vraiment, je pense que Endless Legend est toujours l’offre la plus puissante si vous voulez jouer à un jeu 4X un peu différent.

UNE COMPAGNIE DE HÉROS

Pour moi, le genre RTS est mort en 2006. Pas à cause d’un événement cataclysmique, mais parce que c’est l’année où Company of Heroes est sorti et a perfectionné la formule, en disant essentiellement “fermez-le, nous n’en avons plus besoin”. Aucun jeu, même sa propre suite terne, n’a failli l’égaler depuis. Remplaçant les clics de souris frénétiques et les commandes de construction ennuyeuses par un besoin constant de tactiques réelles, son rythme plus lent et ses conditions de champ de bataille plus réalistes signifient que même dix ans plus tard, cela reste un classique absolu.

GUERRE TOTALE : SHOGUN 2

La série Total War reste un pilier du jeu de stratégie sur PC, et bien qu’Empire soit mon préféré et Warhammer les entrées récentes les plus populaires, j’ai tendance à recommander Shogun 2 en premier. C’est plus fonctionnel et concentré que les jeux Total War avant (ou depuis), et il a toujours l’air absolument magnifique. Bonus : sa grande extension, Fall of the Samurai, est probablement la meilleure chose de toute la série Total War.

MONDE D’ACCUEIL

L’art. La musique. La façon dont il a affronté un défi de contrôle difficile – se déplacer autour d’une flotte de navires dans un espace 3D vide – et l’a absolument réussi. Les remakes récents n’ont vraiment touché que le son et les visuels, car tout le reste de Homeworld reste presque parfait.

CORPS DE PANSER

Inspiré du classique Panzer General, Panzer Corps est un jeu au tour par tour (relativement) simple qui parvient toujours à contenir une quantité incroyable de profondeur (et de contenu). Si vous voulez combattre toute la Seconde Guerre mondiale mais que vous ne voulez pas passer des heures à apprendre des règles ou des menus complexes, ce jeu est fait pour vous. Ce jeu a depuis eu une suite, qui a l’air beaucoup plus agréable, mais joue également plus lentement et manque beaucoup de contenu supplémentaire de l’original, donc Panzer Corps est toujours celui que je recommanderais.

MONDE EN CONFLIT

Cela peut sembler un choix surprenant, mais World in Conflict est un très bon jeu de stratégie. Il choisit une place dans le genre – quelque part entre l’immédiateté chaotique de Blizzard et les tactiques sur grande carte de Total War – et le cloue, taxant constamment à la fois vos réactions à petite échelle et vos préoccupations stratégiques plus larges. Il a également une sensation étrangement loufoque et adorable que vous n’obtenez pas souvent dans ce genre des plus sérieux, de son adhésion exagérée à son cadre de 1989 à la narration de la campagne «Jack Donaghy en treillis» d’Alec Baldwin.

XCOM 2

Je ne pensais pas qu’il restait à XCOM 2 une marge de manœuvre pour s’améliorer par rapport au premier jeu. Comme j’avais tort. Il s’avère qu’en ajoutant des systèmes de furtivité/visibilité, en affinant le méta-jeu stratégique et en augmentant considérablement le flair cinématographique du jeu, vous pouvez faire quelque chose de plus grand.

L’ÂGE DES EMPIRES II : L’ÂGE DES ROIS

Je ne pense pas qu’aucun jeu, même jusqu’au contemporain StarCraft II et Deserts of Kharak, ait été capable d’exceller dans le modèle RTS traditionnel – le mien, la construction et le déploiement – mieux qu’Age of Kings. L’échelle des cartes, et les armées que vous pouviez construire, et l’accent mis sur les fortifications… tout s’assemblait parfaitement. Si vous êtes curieux, la récente Definitive Edition est certainement le meilleur moyen de découvrir ce classique.

COEURS DE FER IV

Laissez les capitaines et les colonels s’occuper des affaires à petite échelle. Hearts of Iron IV vous met aux commandes de l’effort de guerre d’une nation entière, de la production d’armes au déploiement d’armées. C’est un cauchemar logistique intentionnel, et une fois apprivoisé, il peut produire certaines des expériences les plus enrichissantes de tous les jeux vidéo, en particulier avec ses variations infinies d’histoire alternative.

MENTIONS HONORABLES

J’adore ces jeux et je pense qu’ils sont tous excellents (et représentatifs de différents types de jeux de stratégie), mais ils ne pouvaient tout simplement pas réussir.

Unity of Command II, StarCraft II, The Banner Saga, Endless Space 2, Alpha Centauri, Command & Conquer Red Alert, WarCraft III, Europa Universalis IV, Desperadoes 3 & Sid Meier’s Colonization.

