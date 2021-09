Les meilleurs jeux de zombies de tous les temps

Les zombies sont un incontournable des jeux vidéo depuis des décennies, devenant presque un cliché ennuyeux. Si vous avez besoin d’un monstre facile, jetez quelques éponges à balles de morts-vivants et appelez-le un jour. Mais alors que les zombies peuvent être un ajout ennuyeux à un jeu entre de mauvaises mains, entre de bonnes mains, ils peuvent être terrifiants, drôles, fascinants ou intelligents, créant des histoires poignantes ou menant à des mécanismes de jeu brillants.

Nous avons compilé une liste de jeux de zombies de niveau supérieur – des titres qui utilisent les monstres pour créer une tension intense, ou qui envisagent l’idée d’une apocalypse zombie d’une manière nouvelle et intéressante. Des titres de stratégie en temps réel aux tireurs d’horreur, ce sont les jeux de zombies savoureux et irritants que vous devriez absolument vérifier.

Depuis des années, les jeux Call of Duty sont emballés dans un mode “Zombies”, et ce mode et ses diverses itérations se sont avérés être des ajouts amusants et fascinants au répertoire Call of Duty. Alors que le mode Zombies de Black Ops – Cold War est le dernier, chacun a offert sa propre version unique du mode inventif. Cela oblige les joueurs à repousser des vagues de zombies de plus en plus coriaces, à gagner de l’argent grâce à leurs éliminations pour acheter de meilleures armes. Mais ce n’est que le niveau de surface – votre objectif réel est d’accumuler de l’argent à dépenser pour éliminer les barrières qui exposent de plus en plus chaque carte de zombies, où vous vous battez pour résoudre des énigmes et découvrir comment avancer davantage. L’ensemble du mode repose sur la découverte des choses par la répétition et l’exploration, sans aucun point de cheminement et quelques conseils pour vous dire quoi faire. Ajoutez à cela le penchant des zombies pour faire venir des acteurs célèbres et de grands noms de l’horreur et d’Hollywood – comme le réalisateur de Night of the Living Dead George A. Romero – et vous obtenez quelque chose de complètement différent de tous les autres jeux de zombies.

Commençant sa vie en tant que mod, DayZ a vraiment exploité le côté “survie” de l’horreur de la survie. Le jeu vous dépose sur une île envahie par les zombies, vous chargeant de trouver tout ce dont vous avez besoin pour survivre lorsque vous y arriverez. Bien que les morts-vivants contrôlés par ordinateur soient un problème majeur, votre véritable inquiétude est le fait que vous pourriez rencontrer d’autres survivants contrôlés par les joueurs. Ils pourraient choisir de vous aider, ou ils pourraient essayer de vous tuer et prendre tout ce que vous avez. Ne jamais savoir à quoi vous pourriez être confronté fait partie de l’attrait de DayZ, et cela a laissé une impression si forte qu’il a contribué à donner naissance au genre des jeux de survie, et plus tard, aux batailles royales.

Les jeux Dead Rising adoptent l’approche opposée à des titres comme The Last of Us, Resident Evil 2 et The Walking Dead. Ces titres vous mettent dans des endroits envahis par les zombies, mais l’atmosphère est un peu plus campagnarde et il y a pas mal de costumes plus ridicules en jeu. Naviguer à travers les hordes est moins une question de terreur que de surmonter de manière créative un gros obstacle insensé – et vous obtenez des moyens ridiculement amusants de le faire. Dead Rising 2 vous permet de fabriquer des armes ridicules pour déchiqueter, cuisiner, électrocuter, exploser et démanteler des zombies, tout en offrant un grand monde avec de nombreux autres personnages à trouver et à sauver. C’est une vision amusante et exagérée de la fin du monde, et si vous aimez tuer des zombies de manière ridicule, celle-ci est pour vous.

Dans les jeux vidéo, il semble qu’il y ait pas mal d’endroits envahis par les zombies. Dying Light vous dépose sur une île grouillante de morts-vivants et vous charge de vous frayer un chemin à travers son monde ouvert en courant et en parcourant ses bâtiments à moitié détruits et ses véhicules désertés. Il y a toutes sortes de missions à accomplir lorsque vous parcourez l’île du jeu, en travaillant avec différentes factions et en essayant de sauver les survivants et de vous procurer des armes pour vous aider à rester en vie. Mais la meilleure partie du jeu est sans aucun doute son système de mouvement, et la terreur à laquelle vous faites face à la tombée de la nuit et les monstres vraiment effrayants sortent.

The Last of Us parle d’un monde envahi par les “infectés”, et bien qu’ils ne soient pas réellement des zombies – les humains stupides ont des champignons qui poussent dans leur cerveau et c’est ce qui les transforme en machines à tuer – le jeu se déroule essentiellement dans un apocalypse zombie. Ce qui fait que The Last of Us fonctionne, ce sont ses personnages bien dessinés et le réalisme et l’intensité qu’il apporte à son cadre et à ses prémisses. Il est difficile de séparer les deux jeux de la série, car leur récit et leur mécanique sont si étroitement liés. Dans les deux jeux The Last of Us, le développeur Naughty Dog a créé une histoire qui semble peuplée d’êtres humains réels coincés dans une situation impossible. Les deux jeux sont incroyablement émotionnels et souvent bruts, tout en vous plongeant dans des combats effrayants et violents pour votre vie.

Lorsque vous pensez aux expériences de jeu de zombies par excellence, il est impossible de ne pas proposer la série Left 4 Dead. Le développeur Turtle Rock Studios a utilisé une apocalypse zombie pour définir tout un sous-ensemble de jeux multijoueurs, vous plaçant à la fois dans le rôle d’un groupe de survivants qui se frayent un chemin à travers la horde, et dans celui de créatures zombies spéciales et vicieuses qui peuvent ravager ces pauvres humains . La partie essentielle de Left 4 Dead et Left 4 Dead 2 est le travail d’équipe, que vous soyez l’équipage humain qui vous frayez un chemin à travers des hordes d’ennemis infectés, ou que vous soyez les monstres eux-mêmes, essayant d’attirer les humains les uns des autres pour choisir les enlever. L’apocalypse zombie est un cadre parfait pour un jeu coopératif, et Left 4 Dead a créé des moments de jeu phénoménaux en l’utilisant.

Les zombies sont de solides adversaires dans le genre tower defense. Leur faim insatiable et leur esprit unidirectionnel en font une excellente chair à canon, et Plants vs. Zombies a permis aux joueurs d’utiliser une variété de plantes amusantes et loufoques comme armes pour repousser des ennemis qui grignotent le cerveau. Avec Garden Warfare 2, le développeur Popcap mélange la défense de la tour avec un jeu de tir à la troisième personne basé sur une classe, vous permettant de jouer le rôle d’un tas de plantes et de zombies différents dans une énorme bataille pour le quartier. Il y a beaucoup de contenu ici, avec de nombreuses options de tir multijoueur, donnant une toute autre tournure à l’idée de combattre les zombies – et celle d’avoir la main verte.

Avec Project Zomboid, l’apocalypse zombie obtient une approche de survie bac à sable. Vous êtes un survivant de l’apocalypse zombie, comme d’habitude, mais ici, le travail pour rester en vie demande beaucoup plus d’efforts. Vous devez non seulement faire face à des hordes de morts-vivants, mais aussi construire des bâtiments et des défenses pour vous protéger, fabriquer des objets pour préparer de la nourriture et éviter d’autres problèmes, comme la dépression ou les infections. Project Zomboid apporte beaucoup de profondeur supplémentaire aux tâches habituelles de marquer des tirs à la tête sur des zombies, et bien qu’il ne s’agisse toujours pas d’un jeu “complet”, il est constamment mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure du processus de développement.

En grande partie, la popularité et la nature terrifiante des jeux Resident Evil sont responsables de la tendance zombie qui dure depuis plus de deux décennies. Plusieurs des jeux de la franchise capturent les parties les meilleures et les plus effrayantes du sous-genre d’horreur et méritent votre attention – y compris Resident Evil Remake et Resident Evil 3 – et d’autres ne sont pas tout à fait des jeux “zombies” mais sont toujours excellents riffs sur le genre. Mais le remake de Resident Evil 2 pourrait bien se démarquer des autres. Cela vous met au milieu d’une ville qui se déchire alors qu’elle est ravagée par une horde de zombies, et bien qu’il y ait beaucoup d’autres créatures en lice pour vous faire peur, il n’y a rien de tel que de réaliser que l’intégralité de Raccoon City se traîne vers vous, les bras tendus et affamés.

Plus le monde est grand, plus l’apocalypse zombie qui l’anéantit est effrayante, ce qui fait que State of Decay fonctionne. Cela vous met dans un immense monde ouvert rempli de zombies, dans lequel vous devez réfléchir sérieusement aux risques et aux récompenses si vous voulez survivre. Combattre la horde n’est jamais conseillé, alors quel est le meilleur chemin vers votre prochain objectif ? Comment éviter les morts-vivants pour rester en sécurité ? Vous pouvez résoudre vos problèmes de différentes manières, en particulier lorsque vous rencontrez plus de personnages et que vous les ajoutez à votre groupe de survivants, et contrôlez-les comme bon vous semble. Chaque personnage a ses propres statistiques et capacités, vous obligeant à les endurcir au combat et vous permettant de les utiliser au mieux de leurs forces pour aider l’ensemble de votre groupe à survivre. Avoir accès à de nombreux personnages luttant pour leur survie donne à State of Decay une tournure stratégique différente pour survivre aux morts-vivants.

Beaucoup de jeux vous permettent de combattre des zombies, mais peu vous permettent d’en être un. Stubbs the Zombie était l’histoire imaginative d’un de ces morts-vivants essayant simplement de se débrouiller dans une société qui le déteste. Afin d’éviter d’être tué, euh… plus, vous devez utiliser les divers pouvoirs de Stubbs pour grignoter les vivants et créer votre propre horde de zombies, tout en combattant la police et l’armée et en prenant lentement le contrôle d’une ville des années 1950 sur un quête de vengeance. Stubbs est un jeu loufoque avec beaucoup d’idées amusantes et quelques tours intéressants sur les éléments comiques du genre zombie, et fait un excellent travail pour vous faire sentir comme le patient zéro, en créant votre propre apocalypse zombie.

Avant que The Walking Dead ne devienne un phénomène télévisé à part entière, il y avait le point de vue de Telltale sur les bandes dessinées emblématiques. Une autre histoire de l’apocalypse zombie qui se déroulait dans tout le pays, le jeu d’aventure lourd narratif pointer-cliquer a suivi Lee, un ancien condamné, alors qu’il travaillait pour prendre soin et protéger Clementine, une jeune fille qui l’avait perdue parents. Le lien créé entre Lee et Clementine, ainsi que les choix souvent terribles que le jeu imposerait aux joueurs alors qu’ils se battaient pour rester en vie à la fin du monde, ont transformé The Walking Dead en un classique, et qui fonctionne pour faire du zombie apocalypse quelque chose d’effrayant à jouer.

Les zombies sont utiles à de nombreux genres de jeux vidéo. Dans They Are Billions, les zombies sont les antagonistes d’un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devez protéger les colonies des derniers humains survivants. Comme le titre l’indique, cependant, les hordes de zombies sont énormes et écrasantes. Vous disposez cependant de la technologie steampunk, qui vous permet de combattre l’ennemi avec des approches non conventionnelles. Et tandis qu’ils sont des milliards est un jeu de stratégie en temps réel et vous oblige donc à agir à la volée pour utiliser des tactiques pour arrêter l’avancée des zombies, il vous permet également de faire une pause afin que vous puissiez réfléchir à vos actions avant de vous engager dans quelque chose qui pourrait obtenir vous et vos colons transformés.

Alors qu’il présentait à l’origine la Wii-U de manière cool, Zombi (ou ZombiU comme il était précédemment intitulé) s’est finalement rendu sur d’autres plates-formes, où il a révélé que ce n’était pas seulement le contrôleur singulier de la Wii-U qui a fait le jeu frais. Le titre à la première personne vous envoie dans un Londres infesté de zombies où vous vous battez pour survivre, mais à chaque fois que vous mourez, le personnage que vous contrôliez est perdu pour de bon, ainsi que toutes ses affaires. Bien que tous les progrès que vous avez réalisés précédemment restent, vous devrez trouver les cadavres de votre ancien personnage pour récupérer votre ancien équipement – ​​et vous devrez peut-être également les combattre en tant que zombie.

En 1993, Zombies Ate My Neighbours a opposé les joueurs à toutes sortes de morts-vivants cérébraux alors qu’ils travaillaient pour sauver leur quartier de banlieue. Ce qui rend le jeu d’action-aventure de haut en bas, ce sont ses niveaux tentaculaires qui sont tous inspirés de films d’horreur classiques comme Night of the Living Dead, Them !, Tremors, Dracula et bien d’autres. Avec des armes inventives sur le thème des enfants, une conception de niveau amusante et de nombreux œufs de Pâques et rappels de films, Zombies Ate My Neighbours est devenu un classique pour tous ceux qui aiment les vieux films d’horreur et de science-fiction. Il a récemment reçu une mise à jour pour l’intégrer aux consoles modernes, afin que vous puissiez profiter du jeu de tir à l’ancienne sur à peu près n’importe quelle machine.