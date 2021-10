Les meilleurs jeux d’Halloween à jouer en octobre

Photo : Rob Stothard (.)

Halloween est là et bien que vous puissiez profiter de ces vacances, vous n’aimez peut-être pas aussi bien les jeux d’horreur effrayants que les autres. Vous n’êtes pas seul ! Les jeux d’horreur peuvent être incroyablement intenses, même pour ceux qui aiment un bon film d’horreur. Mais peut-être que vous voulez toujours profiter de certains jeux à Halloween, sans toutes les frayeurs de saut.

Pour vous aider, j’ai dressé une liste de jeux qui, je pense, plongeront n’importe qui dans l’esprit d’Halloween sans vous faire crier d’horreur ou fermer les yeux de peur.

Stubbs le zombie

Image : Jeux à chargement étendu

Des morts-vivants! Aimez-les ou détestez-les, ces bâtards morts-vivants font partie intégrante de notre paysage actuel de la culture pop. Mais la plupart du temps, vous les fuyez, vous les tuez ou vous vous faites manger vivants par les morts-vivants. Stubbs The Zombie retourne le script et vous fait jouer le rôle d’un zombie, mangeant des cerveaux et pétant sur les gens. C’est un peu étrange, mais si vous pouvez trouver un moyen d’y jouer cette saison d’Halloween, je le recommande vivement. Ou écoutez simplement la bande-son. C’est très bien aussi.

Quête de costume et Quête de costume 2

Capture d’écran : Double amende

Comme le montre cette liste, il existe de nombreux jeux avec des atmosphères effrayantes ou étranges. Mais peu de jeux se déroulent réellement pendant Halloween. Bien sûr, certains jeux comme Bully incluent des sections ou des zones d’Halloween, mais peu de jeux vous permettent d’explorer une nuit d’Halloween en tant qu’enfant. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai dû inclure Costume Quest et sa suite sur cette liste. Dans ce RPG au tour par tour publié par Double Fine en 2010 (oh mon dieu… comment ça fait déjà dix ans…) vous incarnez des enfants en costumes d’Halloween combattant des monstres et des trick-or-treat. Quoi de plus Halloween que ça ?

Contrôler

Capture d’écran : Remedy Entertainment

Des monstres étranges, étranges et obsédants et d’autres choses paranormales bizarres remplissent le monde de Control, le jeu de tir à la troisième personne de Remedy Entertainment. Cela crée une atmosphère effrayante et troublante. Mais il n’y a pas vraiment de peur du saut ou de moments de gore extrême dans Control. Au lieu de cela, la peur vient davantage de l’inconnu et des choses étranges que vous rencontrez. Et si quelque chose devient trop effrayant, tirez-le cent fois avec votre pistolet paranormal de fantaisie.

Ghostbusters : le jeu vidéo remasterisé

Image : Sony / Terminal Reality

Ce jeu Ghostbusters de la Xbox 360 et de la PS3 n’était pas parfait, mais c’était un jeu Ghostbusters parfait si vous comprenez ce que je dis. Ce que je veux dire, c’est qu’il y avait tous les effets sonores, les personnages et les fantômes que vous aimez, tout est venu dans un paquet de tir à la troisième personne médiocre. Les versions remasterisées récemment publiées de ce jeu ne les améliorent pas beaucoup, mais elles sont plus belles et il est maintenant plus facile que jamais de jouer à ce jeu. Et bien que l’action puisse être… hein, les fantômes sont toujours des fantômes et parfaits pour Halloween.

Le manoir de Luigi 3

Image : Nintendo

N’importe lequel des jeux Luigi’s Mansion serait parfait pour jouer autour d’Halloween. Mais je mets le jeu le plus récent ici parce que je l’ai juste adoré. Il avait l’air merveilleux, avait de la musique vraiment géniale et le gameplay était incroyablement satisfaisant. Briser des fantômes dans les murs ne vieillit jamais. JAMAIS. Si vous avez des enfants autour de cet Halloween et qu’ils ne peuvent pas sortir pour des bonbons ou un sort parce que 2020 craint, c’est une belle fête des fantômes pour toute la famille à démarrer sur votre Switch.

Cauchemar avant Noël La vengeance d’Oogie

Image : BradyGames/Capcom/Disney

J’adore le film L’Etrange Noël. C’est une montre incontournable pour cette période de l’année. Et même si je ne dis pas que quiconque devrait refaire ou essayer de produire une suite, peut-être êtes-vous comme moi et ne pouvez-vous pas vous empêcher de penser à ce monde et aux personnages qui l’habitent et se demandent « Qu’est-ce qui s’est passé ensuite ? » Eh bien, ne vous demandez plus ! En 2005, Oogie’s Revenge est sorti sur PS2 et Xbox. C’est une suite du film original et c’est comme un tour de Disney sur Devil May Cry. Sérieusement. Ce n’est pas génial, mais c’est mieux que ce à quoi vous pourriez vous attendre et un jeu parfait pour la saison effrayante d’Halloween.

Éclaboussure

Image : Namco Bandai

Sorti en 1988, Splatterhouse est un beat’em up classique de Namco qui se joue comme les autres beat’em ups de cette époque. Mais contrairement à beaucoup de ces autres jeux, Splatterhouse était plus horrible et effrayant. Dans Splatterhouse, vous incarnez quelqu’un qui n’est pas du tout Jason Voorhees et vous vous frayez un chemin à travers les niveaux en frappant et en tuant des monstres assez stupides pour vous gêner. On se sent toujours bien en 2020 et ses peurs rétro sont mieux vécues dans une pièce sombre pendant une fraîche nuit d’octobre.

Vendredi 13 : Puzzle tueur

Capture d’écran : Assistant bleu numérique

Ceci est un jeu mobile. ARRÊTER! Attends, ne pars pas. Vous pouvez également y jouer sur consoles. Indépendamment de ses origines, j’ai beaucoup joué à ce jeu récemment et c’est un petit jeu de puzzle parfait imbibé de sang et de meurtre caricaturaux. Vous lancez Jason autour de petites énigmes, essayant de tuer toutes vos victimes pendant que la tête de votre mère décédée vous encourage et vous aide. Je le recommande vivement aux fans de Friday The 13th ou à tous ceux qui aiment la musique funky dans leurs jeux de réflexion sur le thème des slashers.

Jack citrouille

Image: Jeux de tête / Kotaku

Si vous aimez les jeux de plateforme d’action de l’ère PS1/PS2 et que vous aimez aussi Halloween, je vais jeter un œil à Pumpkin Jack. Il propose un gameplay similaire aux jeux MediEvil classiques, mais avec un style visuel plus coloré et plus cartoon. Vous débloquez différentes armes et formes au fur et à mesure que vous progressez dans une demi-douzaine de niveaux. Dans l’ensemble, cela vous prendra environ quatre ou peut-être cinq heures, parfait pour un week-end. Ouvrez vos fenêtres, laissez entrer l’air et profitez de Pumpkin Jack, avec, espérons-le, des bonbons d’Halloween à portée de main. Oh et en parlant de MediEvil…

MédiEvil (2019)

Capture d’écran : Sony / Kotaku

Le monde réclamait-il un remake de la PS1 MediEvil originale ? Je ne pense pas… mais nous en avons quand même eu un en 2019. Et à ma grande surprise, c’est plutôt génial ! Oui, la caméra peut être un peu ennuyeuse, mais le reste du jeu est une aventure charmante et effrayante. Vous pouvez bien sûr revenir en arrière et jouer au jeu original, mais si vous ne voulez pas vous occuper d’anciennes consoles ou d’émulation, alors ce remake PS4 est un moyen fantastique de profiter de l’action MediEvil en 2021.

Mise à jour : 17/10/2021- Cette liste a été initialement publiée le 31 octobre 2020 et a maintenant été mise à jour avec deux nouveaux jeux. (Pumpkin Jack et MediEvil)

