Les meilleurs jeux et moments de HCS Raleigh

ESTNN récapitule les meilleurs jeux et moments du coup d’envoi du HCS Raleigh.

Le tournoi majeur inaugural de Halo Infinite – le HCS Raleigh Kickoff – est devenu à juste titre la compétition la plus regardée de tous les temps par une large marge. Les Halo Championship Series ont accueilli des centaines d’équipes et des milliers de fans au Raleigh Convention Center pour un week-end rempli de battage publicitaire. Trois jours d’action ont offert des moments remarquables aux meilleures équipes du monde, telles que OpTic Gaming, Sentinels, Cloud9, FaZe Clan et plus encore.

Le coup d’envoi du HCS Raleigh s’est terminé plus tôt dans la soirée, avec Cloud9 triomphant d’eUnited lors de la grande finale. Alors que cette série était à l’honneur, plusieurs pièces de théâtre et moments ont impressionné les téléspectateurs.

Aujourd’hui, ESTNN revisite les meilleurs moments du HCS Raleigh.

Critical Triple Kill par Falcated contre OpTic Gaming

QUEL. A. RETOUR. pic.twitter.com/QTxbsmrJdc – FaZe Clan (@FaZeClan) 19 décembre 2021

Une rivalité classique – OpTic contre FaZe – s’est déroulée lors du troisième tour du Winner’s Bracket. Le membre de FaZe Michael « Falcated » Garcia a orchestré un retour impressionnant pour son équipe lors du troisième match. Face à un parcours de Loser’s Bracket, FaZe avait besoin d’un coup de pouce pour rester dans la série. Falcated a terminé un impressionnant Triple Kill pour ouvrir la porte à FaZe Clan.

La poussée tardive parfaite d’OpTic pour gagner le quatrième match contre Cloud9

NOUS ALLONS AU JEU 5 🚨 Gagnants Demi-finales@OpTic ⚔️ @Cloud9 https://t.co/e5eEleh4IW | https://t.co/zEAg7S6F2W pic.twitter.com/MZm1Git3QF – Halo Esports #HCS (@HCS) 19 décembre 2021

OpTic Gaming et Cloud9 se sont rencontrés au quatrième tour du Winner’s Bracket dans un affrontement pour les livres. Outre Sentinels, C9 et OpTic étaient les équipes les plus remarquables jusqu’à présent dans Halo Infinite. OpTic est tombé à 2-1 dans la série mais a eu l’opportunité de nouer la série à deux chacun à Oddball sur Live Fire. Une poussée tardive cruciale d’aPG et de la société a aidé à assurer la victoire d’OpTic pour envoyer la série au cinquième match.

Triple Kill par Trippy

.@TRIPPPEY AVEC LE TRIPLE ! pic.twitter.com/34dBjq4JA4 – Halo Esports #HCS (@HCS) 19 décembre 2021

Trippy d’OpTic Gaming s’est démarqué en tant qu’individu dans ce match exact. Trippy est devenu nucléaire, armé d’un fusil de combat et d’une vague de chaleur. Il a réalisé un Triple Kill contre Cloud9 et a ensuite récupéré le ballon. La pièce avait un peu de tout.

Style lucide sur les sentinelles dans les demi-finales du Loser’s Bracket

#LucidBeams pic.twitter.com/LZTND8NwRT – OpTic Gaming™ (@OpTic) 19 décembre 2021

S’ils étaient allés plus loin, le joueur d’OpTic Gaming Lucid aurait sans aucun doute remporté le titre de MVP du tournoi. Il flottait autour d’un ratio Kill/Death de 1,72 et donnait parfois l’impression que ses adversaires étaient stupides. Dans les demi-finales du Loser’s Bracket, Lucid a effectué un Killing Spree dans le quatrième match qui a épaté les commentateurs et la foule.

Pistola reste en vie pour remporter le quatrième match contre les sentinelles

Faites ou mourez maintenant. Le cinquième match arrive. #OpTicHalo pic.twitter.com/9veVW2ZoEO – OpTic Gaming™ (@OpTic) 19 décembre 2021

Parfois, les kills ne sont pas ce dont le moment a besoin. Dans le quatrième match contre Sentinels, le vétéran Pistola d’OpTic Gaming ne tomberait pas. Les sentinelles n’avaient besoin que de quelques points pour envoyer des colis OpTic. Snakebite a poursuivi Pistola au milieu du bas mais n’a pas réussi à éliminer Pistola. Cela a permis à aPG de nettoyer Snakebite et OpTic pour gagner le match.

Nick ferme la porte à FaZe Clan pour gagner l’apparence de la grande finale

.@KingNick REFUSE DE PERDRE pic.twitter.com/PWJzbc2b3c – eUnited (@eUnited) 20 décembre 2021

Une série houleuse a eu lieu lors de la finale des perdants, alors que FaZe Clan affrontait eUnited pour avoir la chance de combattre Cloud9. FaZe contre eU n’aurait pas pu être plus proche ; tout se résumait à un jeu cinq Slayer. Avec Active Camo en jeu, Nick d’EUnited a exécuté un Double Kill sans effort, en utilisant des grenades dynamo et des tirs précis de fusil de combat.

Renegade s’attaque à l’épée et détruit RyaNoob

VENEZ ICI ! @Renegade_JW en utilisant le bac à sable ! pic.twitter.com/e9eFmNiRge – Halo Esports #HCS (@HCS) 20 décembre 2021

Les jeux flashy ne se produisent pas souvent lors de la grande finale d’un tournoi Halo. Cependant, cela n’a pas empêché le grand cerveau Renegade de styliser sur RyaNoob. Menant 1-0 dans la série, le joueur de Cloud9 s’est agrippé à une épée à énergie et a dit non à l’agression de RyaNoob. La pièce de Renegade a fait éclater la foule de la meilleure des manières.

StelluR Triple Kill pour mettre le clou dans le cercueil

.@TheStelluR avec la tuerie en triple ! pic.twitter.com/Q8llSeUU0i – Halo Esports #HCS (@HCS) 20 décembre 2021

Cloud9 a établi un rythme inégalé lors de la grande finale contre eUnited. Ils sont montés rapidement 2-0 dans la série. EUnited est revenu en force après une victoire dans le troisième match. StelluR a effectivement rejeté la tentative de retour de l’UE, poussant dans sa base et remportant un Triple Kill dans Slayer on Bazaar. Ce jeu a mis C9 en tête de 19-13 dans le match, un match qu’ils finiraient par gagner.

Le moment gagnant : Cloud9 bat eUnited pour remporter le HCS Raleigh

NOUS AVONS NOS CHAMPIONS ! Félicitations, @Cloud9 ! #C9WIN pic.twitter.com/Zb81jb4PX0 – Halo Esports #HCS (@HCS) 20 décembre 2021

Cloud9 a mené eUnited 3-1 lors de la grande finale, n’ayant besoin que d’un seul match pour remporter le championnat HCS Raleigh. StelluR, Eco, Penguin et Renegade ont illustré la même domination tout au long de la compétition. Leur constance les a finalement amenés dans le cercle des vainqueurs. Cloud9 célèbre son triomphe sur la scène principale dans un grand moment.

Image caractéristique : HCS