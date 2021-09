Les meilleurs jeux GameCube

Ah, le GameCube. C’est peut-être ma console préférée de tous les temps. Les petits disques, sa jolie petite poignée, le Wavebird… ouais, on a passé de bons moments ensemble. Mais les meilleurs moments que nous avons eus étaient avec ces jeux en particulier.

J’ai dressé cette liste—avec une petite contribution d’autres personnes ici—basé sur quelques considérations. Tout d’abord, mes favoris personnels de l’époque, bien sûr. Mais aussi, étant donné que nous avons maintenant une certaine perspective sur le GameCube, quels étaient les jeux les plus GameCubey. Le genre de titres qui définissaient (ou étaient représentatifs) une console qui a vu Nintendo et ses amis prendre de gros risques avec des idées bizarres.

Avant de commencer, cependant, épargnez-moi vos histoires de sanglots. Si votre favori n’est pas là, tenez-vous bien. Juste parce que je n’ai pas creusé un jeu – ou que je ne pensais pas qu’il était assez bon ou assez étrange pour faire une liste appelée LE MEILLEUR (désolé, Melee) – ne rend pas vos propres sentiments invalides d’une manière ou d’une autre !

LA LÉGENDE DE ZELDA : LE WIND WAKER

Regarde ce putain de jeu vidéo. Cela fait plus d’une décennie qu’il est sorti, et il a toujours l’air mieux que, oh, tout.

TABLEAU DE BORD DOUBLE MARIO KART

Savez-vous quelle était la meilleure chose à propos de ce jeu? Ce n’était pas la conception du parcours, qui reste un point culminant de la série. C’était la folie multijoueur que vous pourriez enchaîner si vous connaissiez quelqu’un d’assez chanceux/idiot pour avoir acheté l’adaptateur haut débit du GameCube. Le mode LAN de Double Dash peut prendre en charge jusqu’à 16 joueurs localement si vous disposez de suffisamment de consoles et de contrôleurs. Je n’ai jamais joué qu’avec 8, mais il y a peu de sentiments dans les jeux vidéo aussi compétitifs et exaltants que d’avoir autant de gens qui deviennent fous dans une seule course de Mario Kart dans la même pièce.

BILLY HATCHER

Cette. Thème. Chanson.

CIEL D’ARCADIE

Un jeu fantastique (bien qu’un portage supérieur de l’original Dreamcast), qui de nos jours est souvent négligé et oublié par rapport aux jeux sur des plateformes plus populaires. Hé, tout comme le GameCube lui-même.

JOE SPECTACULAIRE

Quel beau désastre ce fut. Toute l’énergie frénétique et les couleurs vives et les personnages fous et les combats de boss de conneries. Je pense que plus que tout autre jeu, cela a vraiment donné le ton à ce que les gars de Platinum allaient faire une fois qu’ils auraient quitté Capcom. De tous les Capcom Five, c’était de loin le plus Gamecubey.

RESIDENT EVIL 4

C’est facile à oublier, puisqu’il a été porté et réédité et remasterisé en enfer, mais ce jeu a d’abord été lancé sur GameCube, et c’était l’une des choses les plus incroyables que les gens aient jamais vues. J’ai de vieux magazines qui traînent qui disent que c’est le MEILLEUR JEU JAMAIS, et je compatis, parce qu’à l’époque, cela ressemblait vraiment à de la sorcellerie de nouvelle génération.

STAR WARS : ROGUE SQUADRON II : ROGUE LEADER

Les gens se plaignent toujours du manque de support tiers pour les consoles Nintendo, mais en 2001, le GameCube a été lancé avec l’un des meilleurs jeux Star Wars jamais créés. Beaucoup de gens préfèrent la suite, Rebel Strike, mais peu de jeux m’ont jamais fait m’asseoir avec une console au lancement et dire “putain de merde, c’est la prochaine génération” comme l’a fait Rogue Leader.

PAPER MARIO : LA PORTE DES MILLE ANS

Entre cela et Wind Waker, le GameCube avait certainement le don d’encourager (du moins en ce qui concerne le développement de première partie) des styles artistiques intemporels plutôt que des effets flashy. Une Nintendo plus intelligente en aurait fait la série de dessins animés n°1 au monde.

F-ZERO GX

Un jeu si rapide que j’ai envie de vomir rien que d’y penser. Pourquoi Nintendo n’a pas ramené ce jeu sur des consoles plus récentes est ahurissant.

SUPER MARIO SOLEIL

Hahah, Super Mario Soleil. Hahahaha. Haha. Dieu. C’est une merveille du développement de jeux vidéo modernes que ce titre soit passé de “rêve de fièvre” à “assis sur les étagères des magasins à l’échelle internationale”. Ces jours-ci, il ne dépasserait même pas le stade du «rêve de fièvre», et c’est ce que j’aime à la fois dans ce jeu et dans le GameCube lui-même.

DONKEY KONG : JUNGLE BEAT

Donc, il y avait un jeu de musique GameCube appelé Donkey Konga, et il est en fait venu avec ces tambours bongo géants en plastique sur lesquels vous avez tapé pour jouer. Comme Guitar Hero, seulement… avec batterie. C’était drôle, mais l’autre jeu pour utiliser les bongos était aussi GameCube que possible. Jungle Beat a demandé au joueur d’utiliser un tambour bongo pour jouer à un jeu de plate-forme, avec des mouvements et des attaques effectués en… jouant de la batterie et en applaudissant.

Et c’était fantastique.

SUPER BOULE DE SINGE 2

Pourquoi ce jeu est-il ici ? Je veux dire, c’est plutôt bien, mais s’asseoir aux côtés d’une entreprise aussi notoire ? Qu’est-ce qu’il a de si spécial ?

Le controlle. Les contrôleurs du GameCube avaient cet étrange «guide» octogonal découpé dans leur boîtier en plastique, ce qui signifiait qu’au lieu de permettre un mouvement ininterrompu à 360 degrés des manettes, vous finiriez par rencontrer des «points» à 8 voies qui verrouillaient le manche en position.

Dans un jeu qui nécessite la plus grande précision, ces guides ont transformé ce qui aurait pu être un exercice frustrant en une expérience de jeu vidéo zen.

TRAVERSÉE D’ANIMAUX

Encore une fois, c’est une série qui fait désormais partie du mobilier, mais sur GameCube – la première fois que le jeu était vu en dehors du Japon – c’était une révolution. Bien sûr, je veux dire, vous pourriez tuer des choses et faire la course de voitures sur Xbox et PlayStation, mais payer une hypothèque, pêcher et déplacer des lits ? Oh mec.

CHRONIQUES DE CRISTAL FINAL FANTASY

De toutes les conneries que Square Enix a faites au fil des ans, peu de choses étaient aussi glorieusement provocantes que Final Fantasy: Crystal Chronicles. Il fallait non seulement quatre joueurs dans la même pièce, mais tous les quatre devaient avoir Game Boy Advances branché sur le GameCube ! Cela signifie que presque personne ne pourrait jamais le jouer comme prévu. C’est la chose la plus Square Enix que vous puissiez imaginer pour le GameCube.

ODAMA

Ainsi, la plupart des jeux ci-dessus sont d’excellents jeux vidéo. Certains sont de bons jeux vidéo avec une étrange touche GameCube. Odama n’est pas si génial, mais c’est une touche GameCube 100% étrange.

C’était un jeu de guerre auquel vous jouiez en écrasant des armées à l’aide d’un flipper géant en pierre. Et il est venu avec un microphone, vous pouvez donc contrôler votre propre armée en utilisant votre voix.

Juste… regardez la vidéo ci-dessus.

METROID PRIME

PIKMIN

Une console excentrique méritait une série Nintendo excentrique.

Cette histoire a été écrite à l’origine en 2015, et a été republiée pour célébrer le 20e anniversaire de la console.