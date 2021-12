Les meilleurs jeux gratuits cachés dans d’autres jeux

Capture d’écran : Activision / MobyGames

Activision a eu beaucoup de temps pour devenir aussi terrible qu’aujourd’hui. Il a été créé en 1979, vieux de plus de quatre décennies, et en cours de route, a horriblement absorbé toutes sortes d’autres développeurs et éditeurs. L’une de ces acquisitions était Infocom, les premiers maîtres de l’aventure textuelle, qu’Activision a acheté en 1986. (Et puis fermé en 1989, parce que c’était toujours le cas.) En l’achetant, Activision a obtenu les droits de la série classique de jeux d’aventure Zork. , et les a conservés depuis.

C’est ainsi que si vous jouez à Call of Duty: Black Ops ou Black Ops Cold War, et utilisez le terminal informatique de la planque sécurisée de la CIA à Berlin-Est, vous pouvez taper « zork » dans son invite de texte et jouer à l’intégralité du jeu de 1980.

Zork a été créé pour la première fois au MIT en 1977, joué sur l’ordinateur central DEC PDP-10, ses quatre programmeurs ont ensuite fondé Infocom en ’79. Il a d’abord été commercialisé en 1980, puis porté sur divers ordinateurs personnels tout au long des années 80, ainsi que ses suites, chacune présentant un mélange de la maîtrise des donjons en plein essor de l’époque avec une bonne dose d’humour via ses produits FrobozzCo absurdes.

Mais plus important encore, il est amusant d’imaginer un joueur inconditionnel de CoD trébucher là-dessus et se perdre complètement dans son monde imaginaire basé sur du texte.

Oh, et je devrais probablement ajouter que plus vous avancez dans le jeu, plus d’autres jeux Activision anciens apparaissent sur la borne d’arcade au même endroit. Vous y trouverez Pitfall !, Pitfall 2, Barnstorming, Boxe, Chopper Commando, Enduro, Fishing Derby, Grand Prix, Kaboom ! et River Raid.

Alors oui, ce sont mes jeux secrets préférés dans les jeux. Y a-t-il des disparus ici qui sont proches et chers à votre cœur ?