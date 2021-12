Les meilleurs jeux gratuits de 2021 : Genshin Impact, Arknights, plus

Image : miHoYo

Vous m’avez peut-être vu écrire des tonnes de blogs Genshin Impact ici, et c’est certainement un jeu gratuit qui, à mon avis, est exceptionnel et mérite une large couverture. Cependant, il existe également des tonnes d’autres excellents jeux gratuits dans l’écosystème du jeu mobile.

Bien sûr, il n’y a pas vraiment de jeu gratuit. Par exemple, avec le modèle de monétisation gacha, certains jeux sont plus faciles à effacer avec des personnages gratuits ou de faible rareté, tandis que d’autres dépendent davantage des personnages à dégâts élevés du système gacha payant. Mais chaque jeu de gacha a besoin de tonnes de contenu gratuit, car seulement 2% des joueurs de gacha dépensent de l’argent. Cette année, j’ai dépensé 50 $ en Fate/Grand Order et environ 90 $ en Genshin Impact. Pendant que j’étais un étudiant au chômage, je n’ai jamais dépensé d’argent du tout.

Ce ne sont pas des jeux que vous pouvez « finir » en un mois, ce sont plutôt des jeux avec lesquels vous vivez au fil du temps, car ils ajoutent constamment de nouveaux contenus et défis à l’histoire. Je ne vois pas tellement les free-to-play comme une concurrence directe avec d’autres jeux, mais plutôt comme un espace où différents types de créativité et d’innovation peuvent s’épanouir. Voici quelques-uns des meilleurs titres gratuits qui m’ont fait revenir tout au long de l’année.

Genshin Impact

Image : miHoYo

Ce RPG d’action gratuit a connu un lancement très réussi l’année dernière, et il continue de bénéficier de mises à jour cohérentes pour les événements saisonniers, les ajustements de qualité de vie et le contenu de la quête principale. Les mises à jour robustes sont soutenues par une communauté de fans enthousiastes qui maintient le jeu pertinent grâce à des travaux de fans et à un engagement en ligne constant.

Mais ce n’est pas seulement la communauté qui pousse constamment Genshin au premier plan. Son combat unique est ce qui donne au jeu une énorme résistance. Les jeux Gacha ont généralement un énorme problème avec le powercreep. En ajoutant des personnages de plus en plus puissants au pool de combattants disponibles, les personnages plus anciens deviennent généralement moins pertinents dans la méta. Cela peut être un énorme problème si l’ancienne base de jeu y a investi énormément de temps, d’argent et de ressources.

Cependant, Genshin empêche les personnages plus anciens d’être infiltrés en ajoutant de nouveaux personnages et armes qui peuvent améliorer le potentiel de leurs coéquipiers. Raiden Shogun a sans doute revitalisé toute la méta électro avec son kit axé sur l’énergie. Et l’ajout du Gorou de faible rareté a ravivé l’intérêt pour les personnages géographiques plus anciens comme Noelle et Ningguang, qui sont dans le jeu depuis le tout début. Au lieu de rivaliser avec d’autres personnages pour les meilleurs méta-places, chaque nouveau personnage peut augmenter la valeur de ses coéquipiers potentiels. C’est une formule incroyablement intelligente qui garantit que Genshin vaudra la peine d’être joué pour les années à venir.

Les chevaliers

Image : Yostar

Si vous êtes un nouveau venu dans les jeux de gacha gratuits, le jeu de tower defense Arknights est le plus simple à recommander. Presque tous les personnages peuvent être obtenus avec une devise non premium, et les personnages à faible rareté sont viables même dans un contenu plus difficile. Des YouTubers comme KyoStinV et Eckogen créent spécifiquement des guides de faible rareté afin que même les joueurs malchanceux puissent facilement effacer le contenu du jeu.

Dans Arknights, vous positionnez stratégiquement vos personnages afin qu’ils puissent vaincre les ennemis avant qu’ils ne puissent atteindre votre ou vos bases d’attache. Chaque personnage a une niche spécifique dans la méta, et le jeu publie périodiquement de nouveaux types de cartes de défi pour garder chaque niche pertinente. Certains personnages sont bons pour bloquer des groupes d’ennemis. D’autres sont bons comme assassins rapides, ou ils génèrent de l’énergie pour les compétences des autres personnages.

Il n’y a presque pas de stratégie unique qui s’applique à toutes les cartes « dures ». Si vous avez toujours compté sur un niveau excessif pour des jeux comme Fire Emblem, vous allez avoir une mauvaise surprise dans Arknights. Les niveaux et les promotions comptent pour les difficultés plus élevées, mais le broyage ne peut pas remplacer le sens tactique. Mais ne vous inquiétez pas si vous n’avez jamais joué à un jeu de tower defense. La didacticiel du gameplay est superbe. L’histoire est à la fois convaincante et gère l’ambiguïté morale avec nuance. Arknights est un jeu que je peux recommander à tous ceux qui aiment les anime, la stratégie en temps réel ou les jeux narratifs.

Les étoiles de l’alchimie

Image : Tencent

Ce jeu de stratégie en équipe a été le hit dormant de 2021. Alchemy Stars a de magnifiques personnages, l’une des meilleures bandes sonores de jeux mobiles et un système de combat au tour par tour fascinant. Vos personnages se déplacent sur une carte quadrillée et vous faites correspondre des tuiles de mêmes couleurs pour exécuter des combos spéciaux. Donnez-vous la priorité à plusieurs ennemis à la fois ou concentrez-vous vos attaques sur un seul gros boss ? Frappez-vous et courez-vous? Ou restez-vous dans la portée d’attaque de vos ennemis pour exécuter plusieurs combos dévastateurs au tour suivant ? Le gameplay d’Alchemy Stars est facile à comprendre, mais beaucoup plus difficile à maîtriser. Le jeu connaît également des mises à jour extrêmement fréquentes. Je ne me souviens pas d’une seule accalmie pendant laquelle il n’y avait pas eu d’événement majeur en cours.

L’histoire est décente, et je la mettrais à égalité avec Arknights. Cependant, Alchemy Stars souffre également de problèmes de localisation. Les traductions n’empêchent pas ma compréhension de l’histoire, mais j’aurais aimé qu’elles soient localisées avec plus d’élégance. Si l’histoire n’est pas une rupture pour vous, Alchemy Stars est l’un des meilleurs jeux de stratégie auxquels vous pouvez jouer sur votre appareil mobile.

Destin/Grand Ordre

Image : Aniplex

Fate/Grand Order est le jeu de roman visuel le plus joué au monde, et pour cause. C’est l’une des IP multivers les plus ambitieuses du jeu. Dans un chapitre, le joli garçon Ozymandias affronte une femme, le roi Arthur. Dans un autre, Brynhildr et Sigurd font équipe avec l’empereur Napoléon Bonaparte. Jeanne d’Arc combat son jumeau maléfique. Aucune figure historique ou légende mythologique n’est sacrée. Mais l’univers de Fate fait que tout fonctionne avec une narration fantastique qui adhère pleinement à ses propres conneries. Au moment où Francis Drake s’est présenté comme une femme pirate aux cheveux roses, j’ai hoché la tête et j’ai pensé: « Oui, cela semble tout à fait correct. »

Le premier arc narratif a amené les joueurs à alterner des versions de la Rome antique, des Okeanos mythologiques, du Londres victorien, de l’Amérique coloniale, de Jérusalem et de Babylone. Dans le deuxième arc, les joueurs ont exploré des versions extrêmement étranges de la Russie, de la Suède et de la Chine. Cette année, les développeurs ont publié les principaux chapitres de quêtes pour l’Inde et l’Atlantide. Le seul problème? Vous devez terminer près de cinq millions de mots d’histoire avant de pouvoir jouer l’un ou l’autre. Le gameplay propose un système de combat au tour par tour assez simple à saisir malgré la méta en constante évolution.

Le principal problème avec F/GO est qu’il possède peut-être le système de gacha le plus impitoyable de tous les jeux. Il n’y a pas de « système de pitié » pour garantir des personnages rares après un certain nombre de tirages, je ne peux donc pas le recommander aux débutants ou aux joueurs qui ont du mal avec les systèmes de gacha. Je recommande fortement d’essayer les autres jeux de cette liste avant d’essayer F/GO. Mais une fois que vous aurez dépassé le côté maladroit de ce jeu vieux de six ans, vous découvrirez qu’il possède l’une des meilleures narrations des jeux vidéo. Les fins de la plupart des chapitres sont aussi émotionnellement dévastatrices (sinon plus) que celles de n’importe quel JRPG auquel vous pouvez jouer sur une console.

Larmes de Thémis

Image : miHoYo

Tears of Themis est un croisement entre une simulation de rencontres et un jeu Ace Attorney. Vous incarnez un avocat de la défense représentant divers clients accusés de meurtre. En chemin, vous nouez des liens avec quatre jeunes hommes, comme dans un otome game. Au lieu de rechercher des personnages comme vous le feriez dans la plupart des jeux de gacha, vous recherchez des cartes contenant des histoires courtes des protagonistes masculins. Le gameplay prend la forme de débats oraux, dans lesquels vous jouez différentes cartes pour triompher des arguments de vos adversaires.

Je n’ai commencé à jouer à Tears of Themis que ce mois-ci, et cela a été une façon confortable et détendue de passer du temps entre d’autres jeux de service en direct. L’art est magnifique, le jeu de cartes est facile à comprendre et les mystères sont bien écrits. Personnellement, je ne me soucie pas de l’aspect rencontres (je suis trop bizarre pour ça), mais j’aime les mini-drames et résoudre les polars. J’ai joué à d’autres applications de romance gratuites sur mobile, et Tears of Themis se trouve au-dessus d’elles. Si vous êtes intéressé par les jeux otome mobiles, c’est celui-ci que vous devriez jouer.