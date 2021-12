J’ai entendu parler de Kakuro pour la première fois alors que je faisais des recherches pour ma liste des meilleurs jeux de sudoku pour Android. C’est essentiellement un mélange entre sudoku et mots croisés. Le plateau de jeu ressemble à un mot croisé, mais au lieu d’indices, vous obtenez des nombres. Vous jouez ensuite au sudoku pour obtenir ces chiffres. Ce n’est pas le type de jeu le plus populaire au monde, mais c’est certainement quelque chose de différent pour les gens fatigués des classiques. Voici les meilleurs jeux Kakuro pour Android.

Les meilleurs jeux Kakuro pour Android

Kakuro par Pink Pointer

Prix: Gratuit / 1,99 $

Kakuro de Pink Pointer est un jeu de Kakuro simple et solide. Le jeu propose cinq difficultés différentes, différentes dispositions de clavier, une fonction d’erreur de somme pour afficher les erreurs, les réalisations de Google Play Games et une fonction pour signaler les violations des règles.

Il y a de la publicité dans la version gratuite, mais toutes les fonctionnalités sont par ailleurs disponibles. Les joueurs expérimentés de Kakuro peuvent franchir tous les niveaux en un mois environ, mais les diverses difficultés lui confèrent une certaine valeur de rejouabilité.

Casse-têtes logiques de Kakuro

Prix: Gratuit (avec publicités)

Kakuro Logic Puzzles est un autre jeu décent. Il propose des tailles de planches allant de 5 × 5 à 13 × 13 grilles dans une variété de difficultés. Il existe également une fonction de zoom, une fonction d’indice si vous êtes bloqué, des classements Google Play Games, des statistiques sur les joueurs pour suivre votre efficacité, etc. Les développeurs promettent également plus de niveaux au fil du temps.

Le jeu semble s’adresser principalement aux joueurs débutants à intermédiaires, mais les niveaux supérieurs peuvent également être un peu difficiles.

Kakuro : mots croisés

Prix: Gratuit / Jusqu’à 3,99 $

Kakuro: Number Crossword est un autre excellent jeu Kakuro pour les débutants et les intermédiaires. La version gratuite du jeu propose 120 puzzles, avec plus dans la version premium. Il existe également un système d’indices, une fonction pour afficher les erreurs et des commandes simples pour un jeu facile. Les joueurs peuvent même travailler sur plusieurs puzzles simultanément et sauvegarder leur progression sur Google Drive. C’est une bonne option globale avec une mise en œuvre propre.

Kakuro Plus

Prix: Gratuit / Jusqu’à 3,99 $

Kakuro Plus est l’un des plus grands jeux Kakuro de la liste. Il dispose de plus de 2 800 grilles au total à compléter. Certaines autres fonctionnalités incluent 11 niveaux de jeu, une fonction d’annulation qui annule jusqu’à 100 actions, des niveaux décemment faciles pour les débutants, et la version premium en ajoute encore plus. Elle comprend également des éléments de base comme des astuces et une fonction pour vous montrer où se trouvent les erreurs.

Vous allez travailler sur celui-ci pendant un certain temps parce que c’est un si gros jeu.

Le vrai Kakuro

Prix: Gratuit / 2,98 $

Real Kakuro est un autre excellent jeu de Kakuro. Le jeu dispose d’un plateau 10 × 10 pour tous les niveaux et vous pouvez jouer à tous les niveaux, même sur la version gratuite. Certaines autres fonctionnalités incluent des graphiques de haute qualité, une fonction de sauvegarde automatique et des menus simples. Il a même de petites subtilités comme aucune bande-son dans le jeu pour que vous puissiez vibrer au rythme de vos propres jams.

Le développeur propose également d’excellents jeux Hitori et Sudoku au cas où vous voudriez en essayer d’autres.

