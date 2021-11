Les meilleurs jeux mobiles gratuits pour iPhone

Tout d’abord, si vous n’avez pas joué à Journey and Flower de thatgamecompany, fermez cette page et allez jouer aux deux tout de suite. Deuxièmement, si vous êtes toujours là, jouez-les à un moment donné, en particulier Journey, car vous ne regretterez pas une seule seconde.

Et si vous voulez essayer leur successeur spirituel sous une forme mobile, Sky: Children of the Light est le jeu qu’il vous faut. En tant qu’enfants du ciel, vous essayez de ramener les étoiles tombées au ciel. Au cours de cette douce aventure, vous rencontrez d’autres joueurs avec qui vous pourrez travailler ensemble pour atteindre votre objectif.

Il n’y a aucun moyen de communiquer mais des signaux comme prendre la main de l’autre et le guider ou faire briller une bougie pour devenir amis. Au milieu de tout cela, vous résolvez des énigmes, explorez, sans stress, trouvez de nouveaux royaumes qui vous font haleter par leur beauté.