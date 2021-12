Les meilleurs jeux Nintendo Switch en vente maintenant

Vous cherchez à vous amuser un peu plus sur votre Nintendo Switch mais vous ne savez pas où trouver les meilleures offres de jeux Switch ? Je sais que les meilleurs jeux Nintendo Switch peuvent être chers, surtout si vous avez un budget limité et que vous ne pouvez pas dépenser 60 $ pour un jeu. Cependant, ici à iMore, nous avons trouvé d’excellents jeux actuellement en vente. Si l’un de ces jeux suscite votre intérêt, consultez-le en cliquant sur les liens ci-dessous.

Meilleures offres de jeux Switch: options de précommande sur Amazon

Voici tous les jeux que vous pouvez pré-commander sur Amazon dès maintenant. Cliquez simplement sur le titre pour le vérifier!

Meilleures offres de jeux Switch: Ventes de jeux physiques sur Amazon en ce moment – obtenez-les rapidement!

Parfois, vous pouvez trouver quelques pierres précieuses sur Amazon à vendre, mais assurez-vous de les attraper rapidement. Bien qu’Amazon soit excellent pour les prix et la livraison rapide, ils ne nous disent pas toujours combien de temps durera un accord. Chaque semaine, nous mettrons à jour cette section pour la garder à jour et vous assurer de revenir régulièrement pour voir ce que nous vous réservons !

La civilisation VI de Sid Meier

La civilisation VI de Sid Meier

20 $ 10 $

Choisissez un leader pour conquérir le monde et construire votre civilisation ! Amusez-vous à réécrire l’histoire avec des leaders célèbres et à décider comment développer les valeurs de votre communauté.

Enfers

Enfers

35 $ ​​20 $

Vous êtes le Prince des Enfers et votre mission est de sortir de l’Enfer. Rencontrez les dieux et déesses de l’Olympe et libérez vos pouvoirs en partant.

La Légende de Zelda : Breath of the Wild

La Légende de Zelda : Breath of the Wild

60 $ 35 $

Explorez Hyrule 100 ans après une bataille dévastatrice où le royaume a perdu. Link entreprend cette aventure en monde ouvert en combattant à nouveau ces monstres, essayant à nouveau de reconquérir la terre.

Meilleures offres de jeux Switch: jeux eShop en vente cette semaine

Vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour trouver des jeux géniaux pour la Nintendo Switch. Chaque semaine, l’eShop accueille de nouvelles ventes que vous pouvez parcourir. Nous avons rassemblé les meilleures offres sur les meilleurs jeux et les avons placées ci-dessous.

Pour le roi

Pour le roi

25 $ 8 $

Cette aventure mignonne amène la table dans le monde numérique. Votre royaume est en ruines après la mort du roi, et vous avez la possibilité de l’arrêter. Jouez à l’aventure seul ou invitez vos amis à participer !

La flamme dans le déluge : édition complète

La flamme dans le déluge : édition complète

15 $ 3 $

Juste une fille et son chien essayant de survivre. Rassemblez des outils, de la nourriture et des ressources pour augmenter vos chances de réussir dans la nature pendant que vous explorez.

Lève-toi Eterna

Lève-toi Eterna

20 $ 2 $

La guerre est sur vous ; vous devez construire votre armée et la préparer pour ce qui va arriver. Vous pouvez choisir jusqu’à 14 personnages pour constituer votre armée dans ce RPG de style 16 bits.

Quelles sont vos ventes préférées ?

Avez-vous des jeux que vous aimez qui sont actuellement en vente ? Quels jeux espérez-vous être mis en vente à l’avenir ? Nous ne manquerons pas de garder un œil sur toutes les futures offres, afin que vous puissiez acheter de superbes titres à moindre coût.

