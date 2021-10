Les meilleurs jeux Nintendo Switch sortiront cet automne 2021

Les propriétaires de Nintendo Switch ont beaucoup à attendre cet automne. Les sociétés de jeux vidéo ont tendance à avoir une grande pression autour de la saison des vacances, mais Nintendo a beaucoup plus à offrir qu’elle ne l’a fait depuis un certain temps. Nous verrons le premier nouveau jeu Metroid depuis plus de 19 ans, deux jeux Pokémon, un semi-remake d’un jeu populaire des années 2000, une nouvelle console et plus encore. C’est vraiment un moment formidable pour être propriétaire d’une Nintendo Switch. Ce sont les jeux qui nous passionnent le plus au sein de l’équipe de jeu iMore.

Metroid Dread (8 oct.)

Source : Nintendo

Les fans de longue date de Samus pourront enfin découvrir le premier nouveau jeu Metroid depuis environ 19 ans. C’est fou de penser étant donné que Samus est l’un des personnages Nintendo les plus reconnaissables, hein ? Notre Michael Hicks attend avec impatience la sortie de Metroid Dread.

Samus est de retour

Terreur Metroid

Metroidvania furtif

Samus doit traverser chaque niveau tout en étant traqué par les robots EMMI. Cela introduit de nouvelles capacités furtives pour changer la formule habituelle.

Modèle Nintendo Switch OLED (8 oct.)

Source : iMore

Le nouveau modèle OLED Nintendo Switch sortira également le 8 octobre. Ce n’est pas une mise à niveau majeure de la Nintendo Switch V2, cependant, je l’attends toujours avec impatience pour plusieurs raisons importantes. Si vous ne possédez que le commutateur d’origine, la mise à niveau peut valoir la peine.

Mise à niveau du commutateur

Modèle OLED Nintendo Switch

Écran plus grand et meilleur

Non seulement l’écran est un écran OLED, mais il est en fait plus grand que l’original. Ces images vont apparaître et paraître beaucoup plus nettes.

Fatal Frame : Maiden of Black Water (28 octobre)

Source : KOEI TECMO AMERICA

Cette aventure obsédante en fait l’un des meilleurs jeux Halloween Switch car il sort juste avant le jour obsédant. De nombreux fans d’horreur attendent avec impatience la sortie de cette franchise classique. Il s’agit d’une réédition du jeu Wii du même nom, mais qui sait si cela pourrait ouvrir la porte à d’autres ports, voire à une nouvelle entrée !

Photographe de spectre

Modèle OLED Nintendo Switch

Capturer les morts

Ce jeu effrayant vous fait courir dans des endroits horribles et prendre des photos de fantômes violents.

Superstars de Mario Party (29 octobre)

Source : Nintendo (Capture d’écran)

Quiconque a grandi à l’époque de la N64 et de la Gamecube sera enthousiasmé par la prochaine entrée dans la franchise Mario Party. Ce multijoueur sort le 29 octobre et propose des plateaux de jeu et des mini-jeux des titres classiques de Mario Party. Découvrez pourquoi notre écrivain Alex Huebner est ravi de jouer à Mario Party Superstars.

L’amener sur!

Superstars de Mario Party

Favoris classiques

Il s’agit presque d’un remake qui comprend cinq planches classiques de l’ère N64 ainsi que plus de 100 des meilleurs mini-jeux des itérations précédentes.

Pokémon Diamant Brillant & Perle Brillante (20 novembre)

Source : La Compagnie Pokémon

Le 20 novembre, nous aurons des remakes des jeux Pokémon DS originaux 14 ans après leur première sortie aux États-Unis et en Europe. Mais ce ne sont pas que des remakes purs et simples, The Pokémon Company offre une expérience améliorée avec de nouveaux éléments à explorer.

Remakes de la génération IV

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Palkia et Dialga appellent

Ce remake de la génération IV vous fait voyager dans les gymnases de la région de Sinnoh et collectionner des Pokémon. Il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas présentes dans les jeux DS originaux.

Pokémon Legends : Arceus (28 janvier)

Source : La société Pokémon

Bien que ce RPG ne soit pas techniquement une version d’automne, c’est un jeu à venir auquel j’ai hâte de jouer. Qu’est-ce qui le rend si spécial? Ce sera le premier RPG Pokémon à vraiment rompre avec la formule de base. Voyez exactement pourquoi je suis si enthousiasmé par Pokémon Legends : Arceus.

Jeu Pokémon ancien

Pokémon Légendes : Arceus

Comme rien de ce que nous avons vu auparavant

Cette aventure se déroule dans l’ancienne Sinnoh et vous fait explorer un monde de l’ère féodale rempli de variantes hisuiennes. Il y a de l’artisanat, de l’équitation Pokémon et bien plus encore.

Chasser cet horizon

Il y a tellement de jeux Nintendo Switch à attendre cette saison d’automne et d’hiver et chez iMore, nous avons hâte de mettre la main dessus. Bien sûr, il y a aussi la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Bayonetta 3 qui visent tous deux une sortie en 2022, il y a donc encore plus à s’enthousiasmer à l’horizon.

