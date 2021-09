Les meilleurs jeux PC à la recherche de financement participatif que vous pouvez soutenir dès maintenant

Kickstarter est révolu depuis longtemps où soutenir une campagne était comme jeter votre argent à un lutin ivre.

Shenmue III, Divinity: Original Sin et FTL (Faster Than Light) ne sont que quelques-uns des grands jeux PC qui ont été financés via les campagnes Kickstarter.

Cela étant dit, comment déterminez-vous quels jeux sont dignes de vos fonds ? Ci-dessous, nous dévoilons les titres qui, selon nous, valent le coup.

Stormrite

Stormrite est un RPG fantastique en monde ouvert à la troisième personne développé et publié par Kelechi Apakama. Dans le royaume médiéval sombre et tordu de Redreach, vous devez choisir votre chemin en tant que rôdeur, mage ou guerrier, en vous lançant dans un voyage à travers des régions uniques et en accomplissant des quêtes pour sauver le royaume.

L’objectif pour Stormrite est de 27 854 $ (20 000 £ / 37 600 $ AU). Les promesses de dons vont de 7 $ (5 £ 5 $ AU 10 $) à 1 740 $ (1 250 £/2 350 $ AU) et offrent d’excellentes incitations.

Pour ceux qui n’ont pas de fonds à consacrer à Stormrite, ne vous inquiétez pas – vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, prêt pour sa sortie fin 2022. La campagne se termine le 31 août à 23h59 BST.

2089 – Espace divisé

Développé et publié par Killsecuregames, 2089 – Space Divided est réalisé par des fans du genre. Construisez votre base, collectez des ressources et produisez des unités – que voulez-vous de plus d’un RTS ?

Killsecuregames cherche à collecter 11 866 $ (8 520 £ / 13 616 AU $) et leur campagne se termine le 11 août, alors assurez-vous de faire vos promesses rapidement. Les promesses de dons vont de 6 à 1776 $ (5 £ à 1500 £ / 8 à 2397 AU $) avec un accès bêta anticipé, des T-shirts, des sacs à dos et plus encore comme incitations à la promesse de dons.

2089 – Space Divided est actuellement en accès anticipé sur Steam. Ajoutez-le à votre liste de souhaits et jouez à la démo pour le tester.

La voie de la mémoire

Développé et publié par le studio allemand Inferno, ce RPG au tour par tour se déroule dans une ville animée comprenant cinq quartiers à travers lesquels vous devez vous déplacer pour collecter des noms.

Les noms comptent dans Memory Lane, car ils détiennent la clé de votre identité. Perdre votre nom signifie que vous serez oublié de tous, et s’ils tombent entre les mains d’un autre, le destinataire gagnera vos compétences et votre pouvoir. Pour obtenir un nom qui ne se perde pas, vous devez vous rendre au centre-ville et lui livrer votre « idée ».

L’objectif d’Inferno est de 21 359 $ (15 336 £ / 28 832 AU $) et vous pouvez vous engager à partir de 1 444 $ (1 320 £ / 1 599 $ AU). Vous pouvez également l’ajouter à votre liste de souhaits Steam et essayer la démo.

Marko : Au-delà du courage

Développé et publié par Studio Mechka, basé à Sofia, en Bulgarie, Marko: Beyond Brave est un jeu d’action-aventure en 2D se déroulant dans un monde fantastique appelé Zagora. Le jeu est basé sur les mythes slaves et le folklore des Balkans, vous devez résoudre des énigmes, découvrir des mystères, maîtriser de nouvelles capacités et survivre à des pièges ignobles tout en explorant la vaste carte.

Marko : Beyond Brave a en fait dépassé son Kickstarter, mais vous pouvez toujours promettre de l’argent puisque la campagne se déroule jusqu’au 12 août à 12h01 BST. Les promesses de dons commencent entre 15 et 3 307 $ (14-2 380 £ / 21-4 465 $ AU).

Marko : Beyond Brave sera finalement disponible sur Steam et sur console à suivre.

L’Hexam !

L’Hexam ! est un jeu de réflexion en 3D axé sur la perspective et les couleurs, développé par l’ingénieur informaticien Sergio Garcia Mondaray.

Dans ce titre d’entraînement cérébral, vous devez résoudre des énigmes complexes qui changent de perspective tout en déplaçant un cube coloré sur des plates-formes de formes différentes.

Sergio recherche 35 600 $ (25 561 £ / 4 855 $ AU) pour terminer le jeu. Promesse de 11 à 592 £ (9 £ à 500 £/14 à 799 $ AU). Parmi les incitations figure l’accès au code source du jeu. La campagne se déroule jusqu’au samedi 14 août à 13h14 BST.

L’Hexam ! sera disponible sur PC et Linux, avec une possible sortie à l’été 2022.

Esdraz Le Trône des Ténèbres

Deux choses que nous aimons le plus dans ce titre Metroidvania sont son système de combat et son art cool de style anime. Développé et publié par Imperio Gaming Studio, Esdraz vous trouve dans le rôle d’Esdraz lui-même, des combats contre les boss à la résolution d’énigmes et à la découverte de missions secrètes.

Vos armes sont importantes car elles nécessitent des styles de jeu différents – et elles sont nombreuses, vous devez donc choisir judicieusement, jeune guerrier.

Avec un objectif de 30 752 $ (22 081 £ / 41 513 AU $), Imperio Gaming Studio est presque à mi-chemin d’être entièrement soutenu. Les incitations valent le détour – la figurine exclusive Esdraz 3D a certainement attiré notre attention.

Exclamer

Profiter d’une bonne frayeur ? Eh bien, Cry Out semble vous donner exactement cela. Ce jeu de survie d’horreur en 3D est développé et édité par le studio suisse Divilusion.

Dans Cry Out, vous êtes coincé dans un cauchemar en essayant de comprendre où vous êtes et comment vous y êtes arrivé. Le monde de Cry Out est rempli de monstruosités terrifiantes et d’interactions déconcertantes.

Trouver les réponses à vos questions est risqué, car dans ce monde « chaque seconde que vous passez à chercher une réponse la rend plus dangereuse pour vous ». Charmant.

L’objectif de Divilusion est de 16 573 $ (11 900 £ / 22 372 $ AU) avec de superbes récompenses.

SCP : Pandémie

Ce jeu de tir tactique coopératif hardcore à la première personne est basé sur une série fictive collaborative basée sur le Web, le canon de la Fondation SCP, qui existe depuis près de 15 ans, avec tout l’art basé sur le roman graphique SCP-5000.

Développé et publié par Affray LLC, SCP : Pandemic n’est pas pour les âmes sensibles. Vous êtes chargé d’éliminer des hordes de mutations disgracieuses et d’autres rencontres difficiles qui font de ce jeu plus qu’un simple jeu de style hordes « effacer tous les zombies ».

Ethereal : Le Choc des Âmes

Développé et publié par le studio texan Undying Games, Ethereal : Clash of Souls est un MOBA qui promet de « révolutionner » le genre – ce qui nous intrigue.

Dans Ethereal : Clash of Souls, vous incarnez des « mythes » scindés en huit archétypes tels que Duelist ou Enchanter. Jouez en 6v6 sur la carte principale, Elysium, et affrontez vos ennemis pour dominer chaque voie, vaincre l’aîné ennemi et gagner la partie.

Undying Games a un objectif Kickstarter de 75 195 $ (53 992 £ / 101 505 AU $) et est presque à mi-chemin.

Le chemin du jardin

Développé et publié par le studio de jeux de gâteaux aux carottes basé au Royaume-Uni, cette étonnante merveille atmosphérique dessinée à la main vous oblige à cultiver et à entretenir votre jardin tout en explorant la terre et en assistant des visiteurs tels que Bunk, le “macaque brasseur de thé”. Le Garden Path a même des éléments en temps réel, vous pouvez donc laisser vos cultures pendant la nuit et vous réveiller à leur pleine croissance.

L’objectif est de collecter 27 854 $ (20 000 £ / 37 600 $ AU), et jusqu’à présent, la campagne a permis de récolter près de 22 283 $ (16 000 £ / 30 080 $ AU).

Vous pouvez également ajouter The Garden Path à votre liste de souhaits Steam.

Gardez-les pelés

Quel que soit le jeu que vous décidez de soutenir, gardez les yeux ouverts sur Kickstarter pour les nouveaux jeux et studios qui nécessitent votre soutien. Il y a toujours quelque chose pour tout le monde et vous faites partie du parcours du jeu du début à la fin, ce qui vous donne définitivement le droit de vous vanter.

