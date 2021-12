Les meilleurs jeux PC de 2021

« Alors, c’est Noël, et qu’avez-vous fait ? Une autre année s’est écoulée, une nouvelle vient de commencer », nous chante John Lennon depuis les tannoys des supermarchés alors que nous essayons simplement de nous approvisionner en produits essentiels pour les vacances sans être obligés de réfléchir à notre valeur ou à notre mortalité. Mais un groupe restreint de développeurs de jeux, ils peuvent se sentir assez satisfaits d’eux-mêmes quand ils l’entendent. Parce que ce qu’ils ont fait, c’est créer l’un des meilleurs jeux PC de 2021.

Ce fut une bonne année pour le solo ici dans le domaine de l’informatique personnelle, même parmi les triple-A. Les courses s’en sont bien tirées aussi, mais le vrai butin appartient à ce genre PC, la stratégie. Non seulement nous sommes honorés par l’un des noms de retour les plus légendaires dans le domaine, mais nous obtenons une nouvelle vision de Civ qui menace de lui voler la vedette.

A combien de ces beaux exemplaires du millésime 2021 avez-vous joué ? Si c’est moins de 10, c’est le moment d’y remédier.

10 superstars du circuit



Combien de fois avez-vous entendu un jeu de conduite se décrire comme ce mélange parfait et mythique d’accessibilité d’arcade et de profondeur de simulation ? C’est comme entendre un pilote de F1 dire que c’était la faute de l’autre. Ce coureur indépendant atteint en quelque sorte exactement cela, et nous n’en sommes toujours pas au-dessus. Les lignes de course gonflent à mesure que les pneus se dégradent, les conducteurs intelligents se soulèvent et se déplacent pour économiser le carburant, et ses véhicules récompensent une conduite fluide et basée sur l’élan avec une action de direction minimale. Et pendant tout ce temps, cela ressemble au redémarrage de Micro Machines par Pixar. Quelle réalisation rare et spéciale d’Original Fire Games – pouvons-nous en avoir plus de vous, s’il vous plaît ?

9 Forza Horizon 5



Aucune roue n’a été réinventée lors du développement de ce nouvel Horizon mexicain. Le modèle présenté puis affiné au cours des quatre jeux précédents est intact au point d’être identique. Manipulation de modèles familiers, activités de la liste de lecture du festival intactes. Et pourtant, nous y sommes tous, en train de jouer par millions, de trouver le moyen le plus efficace de gagner des milliards de crédits et de sniper Forza Editions à la maison de vente aux enchères.

C’est à quel point le niveau de Forza Horizon était élevé en premier lieu. Présenté avec un peu plus qu’un nouvel emplacement et la chance de reconstruire nos garages et notre fortune, nous sommes tous dedans.

8 épine dorsale



Chaque toile de fond dans la ville pluvieuse de Backbone d’animaux vêtus de pardessus vaut la peine de s’arrêter et d’apprécier. Il y a le pixel art, et puis il y a le pixel art. Au-delà de sa beauté rétro-chic, cependant, se trouve un jeu d’aventure pointer-cliquer à l’ancienne avec un œil sur les mécanismes du passé et l’autre sur une vision future étrange et singulière. Une ville murée, peuplée de mammifères à fourrure anthropomorphisés, un bar où les gens disparaissent, et des rumeurs de riches avec un goût pour le cannibalisme. Bat une autre resucée de Blackhawk Down ou Aliens.

Les énigmes sont très légères mais impliquent juste assez pour vous garder engagé. Ce sont les personnages et les rebondissements sauvages dont vous vous souvenez à propos de l’aventure noire d’Eggnut, bien après le générique.

7 L’ascension



Le jeu cyberpunk que nous attendions tous, bien que sous forme isométrique. Il y a une telle densité et une telle misère dans la ville à plusieurs niveaux de The Ascent, et cela communique vraiment la vision de l’avenir à la William Gibson sur laquelle tout ce genre est fondé. Les Sleazeballs vous proposent des missions dans des barres extraites de Blade Runner, et dans certaines ruelles sombres à proximité, d’autres légèrement plus conviviales vous proposent des mises à niveau de vos circuits internes. Un niveau au-dessus, les gangs vous attendent. Et ils vous feront les larmes aux yeux avec leur pure agressivité impitoyable. Mais c’est à ça que servent les mises à jour. The Ascent est une boucle sans fin d’action-RPG élégant, jouable en solo ou en coopération.

6 Il en faut deux



Quelqu’un a dit coopératif ? Parce que les sens du fondateur de Hazelight, Josef Fares, se sont hérissés. Personne ne fait de jeu coopératif à deux joueurs comme ce studio, qui fait suite à l’évasion de la prison de 2018 A Way Out avec une aventure-casse-tête sur le divorce avec un livre parlant. Cody et May sont transportés dans le corps de deux poupées lorsque leur fille Rose apprend qu’ils envisagent de se séparer. Ce qui suit, naturellement, est un jeu de plateforme avec des mécanismes distincts pour chaque joueur et une succession d’énigmes résolues en les combinant. Nous pensons qu’il essaie de nous dire quelque chose. Travailler ensemble… bien ?

5 Football Manager 2022



La feuille de calcul préférée de tout le monde revient, et comme Ronaldo et Messi, elle est toujours en forme après toutes ces années. Plus qu’un simple jeu de gestion, Football Manager 2021 simule l’ensemble du monde du football et le fait avec une précision inquiétante grâce à sa base de données. Une base de données que les vrais scouts utilisent désormais pour identifier leurs shortlists. Le travail a augmenté de façon exponentielle en complexité au fil des ans, et comprend désormais le fait d’amener des joueurs entêtés à s’entendre, de donner un sens au bourbier absolu d’outils d’analyse de données sportives que les vraies équipes utilisent maintenant et de traiter directement avec des agents suceurs de sang, mais à son coeur le tirage est toujours le même. Faites passer une équipe de l’obscurité au triomphe et recrutez des joueurs qui transforment la fortune de l’équipe.

4 Tueur à gages 3



Des arbustes austères de Dartmoor aux étages supérieurs des gratte-ciel à genoux de Dubaï, Hitman 3 a toujours un œil pour le flair cinématographique. Vous connaissez maintenant la formule – entrez dans un repaire de types corrompus portant un costume et un froncement de sourcils, écoutez les gens et ramassez un nombre invraisemblable de fioles de poison à rat émétique, traquant vos cibles et finalement faisant votre mouvement. Laissez porter un certain nombre de tenues humiliantes, ayant jeté, tiré, matraqué, dévissé, poignardé, piraté ou poussé un certain nombre d’objets avec des conséquences fatales. Ce qui est vraiment impressionnant, c’est qu’Io Interactive trouve toujours de nouveaux locaux et des machinations de boîtes de puzzle encore plus complexes à l’intérieur qui font vibrer ses nouveaux niveaux.

3 L’Âge des Empires 4



Non, vous n’avez pas accidentellement changé d’onglet et commencé à lire une liste archivée du « meilleur de 2006 » sur Wayback Machine. Cela a vraiment été si long entre les versements de l’Age of Empires RTS véritablement emblématique de Microsoft. C’est si vous ne comptez pas tous les spin-offs et remasters, de toute façon. Ce qu’un quatrième nous a apporté, c’est une campagne qui couvre l’histoire, introduisant de nouvelles unités et stratégies pour chaque période, et un jeu en ligne suffisamment équilibré pour qu’une scène compétitive se développe immédiatement. Malgré de nombreuses touches intentionnellement anachroniques conçues pour instiller ce flou AoE chaleureux, ce n’est pas le RTS de votre père.

2 Boucle de la mort



Et si Dishonored 2 mais encore et encore, Arkane nous a demandé. Et nous avons répondu avec perplexité car c’est ainsi que nous avons joué à sa simulation immersive magistrale depuis son lancement. Puis Deathloop est arrivé et a tout éclairci. Dans la plupart des sims immersifs, tous les itinéraires et les approches que vous ne prenez pas vous restent invisibles et c’est un peu du gâchis. Mais en boucle le même jour à l’infini jusqu’à ce que vous exécutiez toutes vos cibles, celui-ci vous assure de voir chaque rebord, ruelle et cachette. Et plus que cela, il récompense cette connaissance, vous permettant de l’utiliser pour improviser et itérer jusqu’à ce que vous dansiez dans l’espace.

1 L’humanité



De toutes les grandes franchises à affronter et à battre et leur propre jeu, Sid Meier’s Civilization est parmi les plus intimidants. Son sujet est toute l’histoire humaine, même les morceaux que nous n’avons pas encore abordés. Ses mécanismes couvrent la construction de villes, les combats au tour par tour, la gestion des ressources, la diplomatie et la guerre nucléaire, et le dernier comprenait Sean Bean. Quelqu’un a envie de s’y essayer ? Ah oui, une main jaillit directement du spécialiste 4x Amplitude. Ne nous demandez pas comment, mais l’humanité semble capturer l’échelle et la grandeur de Civ, mais aussi imprimer une identité différente et distincte sur le sous-genre 4x «toute l’histoire humaine». Les villes débordent de leurs tuiles hexagonales, les sociétés sont façonnées par des décisions morales autant que par des innovations techniques, et la fin du jeu ne consiste pas à peindre la carte à votre couleur. Le syndrome d’un tour de plus est réel avec celui-ci, et nous y avons déjà perdu des semaines.

