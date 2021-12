Les meilleurs jeux PC-exclusifs de 2021

De nouvelles consoles de jeu vont et viennent toutes les quelques années, mais les jeux sur PC perdurent avec certains des meilleurs matériels et logiciels exclusifs à cette plate-forme. Cette année n’a pas fait exception, car les joueurs sur PC ont eu accès à des titres imaginatifs et variés, des jeux qui ont poussé la nature flexible de ces systèmes dans de nouvelles directions folles.

Alors que les jeux sur PC ont partagé de nombreux jeux à succès avec ses frères sur console, pour cette liste, nous examinons les jeux qui ne pouvaient être trouvés que sur cette plate-forme … à une exception près. Cela signifie pas de Resident Evil Village et ses dames incroyablement grandes, pas de Deathloop et son approche magistrale du jeu de tir Groundhog Day, et pas de Halo Infinite faisant revivre la franchise FPS bien-aimée. Dans cette liste, ce sont les efforts des petits studios et des développeurs indépendants qui ont pris les premières places, entraînant une sélection passionnante de jeux en 2021.