Les meilleurs jeux PC exclusifs de 2021

De nouvelles consoles de jeu vont et viennent toutes les quelques années, mais les jeux sur PC perdurent avec certains des meilleurs matériels et logiciels exclusifs à cette plate-forme. Cette année n’a pas fait exception, car les joueurs sur PC ont eu accès à des titres imaginatifs et variés, des jeux qui ont poussé la nature flexible de ces systèmes dans de nouvelles directions folles.

Alors que les jeux sur PC ont partagé de nombreux jeux à succès avec ses frères sur console, pour cette liste, nous examinons les jeux qui ne pouvaient être trouvés que sur cette plate-forme … à une exception près. Cela signifie pas de Resident Evil Village et ses dames incroyablement grandes, pas de Deathloop et son approche magistrale du jeu de tir Groundhog Day, et pas de Halo Infinite faisant revivre la franchise FPS bien-aimée. Pour un aperçu de ceux-ci, consultez les 10 meilleurs jeux de GameSpot de 2021.

Dans cette liste, ce sont les efforts des petits studios et des développeurs indépendants qui ont pris les premières places, entraînant une sélection passionnante de jeux en 2021.

Sous tes yeux

Une souris et un clavier sont généralement les outils incontournables pour jouer à n’importe quel jeu sur PC, mais Before Your Eyes jette ce matériel de côté et donne à la place un contrôle total sur son récit à vos yeux. Une approche innovante de la narration, qui met l’accent sur un contrôle oculaire total n’est pas seulement un gadget, mais une méthode véritablement immersive pour vivre une histoire sur la vie, la mort et voir l’impact que votre personnage a eu sur les gens qui l’entourent. Avant vos yeux, il y a plus qu’un simple schéma de contrôle innovant, car l’histoire immersive et les thèmes mélancoliques offrent l’une des expériences de jeu les plus distinctes de 2021, une qui restera avec vous longtemps après le générique de fin.

Dans la revue Before Your Eyes de GameSpot, Andrew King lui attribue un 8/10 en écrivant : « Before Your Eyes comprend que vivre nos vies, stocker des souvenirs qui deviennent précieux, est souvent lié à ce que nous voyons : les gens et les chemins qui s’étendent devant nous. Au lieu de ressembler à un gadget, Before Your Eyes est rafraîchissant et naturel. «

Valheim

L’une des plus grandes réussites de l’année, la version de Valheim d’une formule éculée de récupération, d’exploration et de tentative d’amélioration de votre qualité de vie a quand même réussi à se sentir incroyablement fraîche cette année. Ce sont les petits détails qui comptent, et pour un jeu construit par un studio absolument minuscule, l’accent mis par Valheim sur l’amélioration du cœur du genre d’artisanat de survie est tout simplement impressionnant. C’est un jeu qui est à la fois une odyssée mordante dans un territoire dangereux qui pourrait faire dérailler tous vos progrès et un moment scénique de pur calme grâce à sa direction artistique délibérément pixelisée, sa tension et sa catharsis dans un seul package.

Dans la fonctionnalité Valheim de GameSpot, Richard Wakeling a écrit : « Valheim est plus étoffé que de nombreux jeux finis, et ce sera passionnant de voir comment il évoluera au cours de la prochaine année à mesure que les systèmes seront améliorés et que plus de contenu sera ajouté. Le monde de Valheim est déjà un endroit merveilleux à habiter, et j’ai hâte de voir où cela nous mènera. »

Mythe sauvage

Wildermyth ressemble au résultat final de ce qui se passerait si vous écrasiez un RPG tactique au tour par tour dans un livre de contes pour enfants, mais c’est une description trop brève de l’un des meilleurs jeux PC de 2021. Un jeu sur le pouvoir des histoires , Wildermyth a mis une quantité impressionnante de contrôle narratif entre les mains de ses joueurs cette année, les chargeant de créer une équipe d’aventuriers qui pourraient sortir et sauver la situation de toutes sortes de monstres assortis. Bien que cela ressemble au début à un RPG standard, Wildermyth s’appuie sur cette base en ajoutant une valeur incroyable à chaque action que vous entreprenez dans son monde de table.

Cryptage

Les batailles de cartes étranges d’Inscryption reposent sur un système de tir à la corde unique pour déclarer un vainqueur à chaque match, et chaque fois que la balance penche dans les deux sens, il y a de fortes chances que vous transpiriez des balles pendant que vous regardez l’élan changer constamment. Surtout lorsque vous partagez une table avec une créature cauchemardesque qui attaque votre main avec des cartes qui peuvent créer un point de basculement périlleux en leur faveur. À la fois captivante et déconcertante, la combinaison d’Inscryption entre l’amusement classique de la construction de deck et les légendes urbaines du dark web se combinent pour former une tranche de divertissement unique. C’est aussi un jeu avec des rebondissements inattendus, donc si vous n’y avez pas encore joué, faites de votre mieux pour éviter d’en savoir plus avant de plonger.

Dans la revue Inscryption de GameSpot, David Wildgoose lui donne un 8/10, écrivant: « Non seulement le jeu de cartes de base est à son meilleur, mais c’est aussi là que ces mécanismes sont le mieux servis par les pièges richement atmosphériques qui les entourent. »

Héros de la boucle

Qu’est-ce que Loop Hero exactement ? C’est un jeu qui ne peut pas facilement être inséré dans un seul genre, car cette course folle de fantaisie et de péril incorpore la stratégie, la construction de deck et la mécanique de jeu de rôle dans un ensemble de visuels à l’ancienne et de charme de jeu automatique. Loop Hero est un jeu sur le fait d’être pris dans une boucle sans fin, vous ramenant toujours à la case départ mais en vous assurant que vous êtes dans une meilleure position que lorsque vous avez commencé votre dernier voyage cyclique à travers un danger roguelike dark fantasy. Sous ses visuels vintage se cache un jeu incroyablement profond et complexe, avec des propriétés addictives qui vous accrocheront à long terme. Très simple d’accès, c’est incroyable à quel point une expérience de jeu sans intervention peut être amusante lorsqu’elle est conçue avec une précision et un soin immaculés. Loop Hero est le seul jeu de cette liste actuellement disponible sur une autre plate-forme, mais son schéma de contrôle centré sur la souris en fait un jeu qui se joue le mieux sur PC.

Dans la critique de GameSpot sur Loop Hero, Alessandro Barbosa lui attribue un 8/10, écrivant : « Le plaisir d’apprendre dans Loop Hero est la force motrice de son gameplay procédural, chaque petite découverte et chaque changement d’approche produisant des résultats que vous n’auriez peut-être pas imaginés Ses heures d’ouverture sont un obstacle pénible à surmonter, mais une fois que vous aurez trouvé le rythme de Loop Hero, vous ne voudrez plus vous éloigner de son rythme. »