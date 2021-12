Les meilleurs jeux pour passer un Noël inoubliable en famille | Jeux

À Noël, non seulement vous mangez et buvez, mais les familles se réunissent souvent autour de la table pour célébrer les vacances et l’amour. Et quoi de mieux pour montrer à quel point nous nous aimons qu’en jouant en famille. Voici quelques options.

Entre les crevettes et les crevettes, nous avons toujours le temps de reposer la nourriture. Et il est vrai que regarder des films et des séries est un excellent moyen de tuer le temps avec ses proches. Mais nous avons aussi la possibilité de jouer avec nos proches.

On y trouve des jeux de société, des jeux mobiles, des jeux de cartes, des jeux vidéo… Les options sont presque infinies si nous avons de l’imagination et le désir de passer un bon moment.

Et puisque nous voulons vous rendre la vie plus confortable, nous vous proposons aujourd’hui quatre options pour qu’à Noël vous puissiez jouer avec vos proches sans vous chauffer la tête : une pour mobile, une autre pour table, une autre pour les cartes puis un classique de la monde Nintendo. Vous pouvez donc choisir de goûter.

Rami Pro

Le rami est un jeu de combinaisons de nombres, dans lequel vous devez créer des séries de nombres égaux ou d’escaliers pour arriver à manquer de jetons.

La particularité est que les séquences que les joueurs mettent sur la table peuvent être utilisées par les autres joueurs pour étendre ou former de nouvelles séries, vous devez donc très bien réfléchir à ce qu’il faut faire à tout moment.

Cette édition permet de jouer jusqu’à 6 joueurs, ajoutant deux nouvelles couleurs aux quatre habituelles. Pour que toute la famille puisse jouer au cas où il y aurait plusieurs Noëls chez les parents. Ici, vous pouvez l’acheter.

Chatons qui explosent

Exploding Kittens est un jeu de cartes plein d’humour absurde et de coups de couteau entre les joueurs. Quelque chose qui se sent toujours mieux quand c’est entre membres de la famille.

À la fin de chaque tour, vous devez piocher une carte et s’il s’agit d’un chaton explosif, vous serez écrasé et éliminé du jeu, à moins que vous n’ayez une carte de désactivation. Vous comprenez maintenant de quoi parle le jeu et pourquoi il s’appelle.

Le Chat Pastèque, le Chat Potato Furry, le Tacogato, le Chat Potaarcoiris… Tout le jeu est plein de chats et c’est cool.

Pour gagner, vous devez survivre et tuer tous les joueurs en cours de route, j’ai donc corrigé le fait qu’après avoir joué, il y avait une bonne ambiance au repas de Noël. Ici, vous pouvez l’acheter.

Devinez

GuessUp est le jeu mythique de deviner quel personnage tu as sur ton front qui se jouait auparavant avec des cartes de manière traditionnelle, seulement maintenant, il a été modernisé et a atteint les téléphones portables sous la forme d’une application.

En choisissant la catégorie (elle en compte plus de 50) vous pourrez jouer en famille à deviner quel acteur latino-américain vous êtes, ou quel footballeur des années 80. Et le tout sans dépenser un euro car l’application est gratuite.

Sans aucun doute, ce classique modernisé est l’un des favoris de ces fêtes où votre oncle je-sais-tout perd toujours.

Superstars de Mario Party

C’est un autre classique, mais maintenant de Nintendo, et où nous devons jouer sur un immense plateau avec les personnages les plus emblématiques de la franchise Super Mario.

Expliquer comment fonctionne une Mario Party, c’est perdre du temps parce que tout le monde le sait, alors je vous dis que cet opus est le dernier qui est sorti (en octobre dernier) et qu’il est pour Nintendo Switch.

Le titre permet jusqu’à 4 joueurs donc peut être idéal pour les petites familles ou passer le commandement à chaque quart de travail, quelque chose de très fraternel. C’est sans aucun doute l’option la plus moderne et interactive et celle qui attire le plus l’attention des plus petits de la maison.

Et jusqu’à présent nos recommandations. Joyeux Noël à tous et profitez de la famille, il n’y en a qu’un !