Les meilleurs jeux rétro que nous voulons remasterisés

Regardez, les nouveaux jeux sont géniaux et tout ; personne ne dit qu’ils ne le sont pas. Mais il est difficile de résister aux doubles dents de la nostalgie et d’une jeune industrie du jeu étourdie de possibilités. Ergo : Jouer la crème des années 90 ou du début des années 2000 est presque toujours génial.

Sauf, bien sûr, lorsque notre matériel moderne vous gêne. La dure vérité est que Half-Life ne sait pas ce qu’est une GeForce RTX 2080 Ti, et dans toutes ses imaginations futuristes, System Shock n’a jamais rêvé d’ordinateurs personnels avec 32 Go de RAM.

Alors, les amis, s’il vous plaît, bienvenue dans les remasters de l’étape neuf que nous voulons manifester dans l’existence par la pure force de la volonté.

Des mondes anciens renouvelés avec les moteurs, les commandes, les techniques d’éclairage et les résolutions actuels. Ensemble, nous pouvons en faire une réalité. Eh bien, nous, une équipe de centaines de développeurs talentueux et quelques millions de dollars.

Oui. *Ce* Déshonoré, à partir de 2012. Tu es vieux maintenant. La musique que vous aimiez à l’université est considérée comme un papa rock. Dishonored est un jeu rétro.

Peut-être que Dishonored est victime de la beauté robuste de sa suite. Les deux partagent ce style pictural distinctif – c’est juste que Dishonored 2 le fait de manière beaucoup plus nette et avec une subtilité d’éclairage.

Ainsi, bien qu’il soit toujours en forme mécaniquement et représente l’une des meilleures expériences de simulation immersive que vous puissiez vivre, point final, c’est un peu moins immersif lorsque vous avez vu le style artistique prendre un cran dans la suite. Il est temps pour un lifting, Corvo.

Il est difficile de démarrer un fantasme de tissu entier à partir de zéro, mais Dragon Age: Origins l’a fait avec tellement de confiance en 2008 qu’on avait l’impression que le monde du jeu avait toujours été là. C’était et reste un RPG avec une politique, une tension et des enjeux fascinants.

Il n’avait pas peur non plus de lancer la courbe occasionnelle, comme Miranda se mettant à chanter près du feu de camp et transformant le RPG ensanglanté en une comédie musicale pendant un certain temps. Et regardez, si vous n’y avez joué qu’une seule fois à la sortie, imaginez combien d’autres grands moments vous avez oubliés.

L’Inquisition semble meilleure en termes de fidélité brute, et l’Inquisition l’était il y a six ans. Un traitement de remake moderne – comme Mass Effect vient de profiter – donnerait vie à ce monde riche d’une manière qu’il mérite vraiment.

À bien des égards, Hitman n’a jamais été meilleur que dans sa plus récente trilogie de, wow, des bacs à sable d’assassinat incroyablement complexes. Les contrôles ont été affinés, les outils ont été affinés et étendus, les tatouages ​​de codes-barres rendus avec des niveaux de détail qui semblaient autrefois impossibles.

Mais il y a juste quelque chose à propos des paramètres régionaux de Contracts. Dans un jeu où les garrots sont monnaie courante, cela montre à quel point le Meat King’s Party est vraiment troublant pour sa dépravation. Beldingford Manor a apporté un ton d’Agatha Christie pendant une minute, puis il cède la place au territoire de l’opéra de sang de John Woo avec ces meurtres de triades.

Les missions de Blood Money sont souvent considérées comme le summum de l’humour noir et des solutions machiavéliques de Hitman, mais et si les meilleurs niveaux des deux jeux trouvaient leur place dans le nouveau moteur ? Hein? Quoi alors ?

“Qu’est-ce que c’est? Vous voulez une autre réédition de Skyrim ? En fait, Bethesda, si vous êtes si déterminé à réchauffer le contenu d’Elder Scrolls, pourrions-nous avoir ensuite l’étrangeté sans vergogne de Morrowind, s’il vous plaît ?

Morrowind est célèbre pour deux choses : premièrement, étant le premier Elder Scrolls dans un moteur 3D et présentant les principes prototypiques de tout ce que nous considérons comme la quintessence des Elder Scrolls. Deuxièmement, vous vous êtes déplacé entre les villes sur des insectes géants conduits par des elfes qui ont poussé leur cerveau pour les contrôler. S’il y a un argument plus convaincant pour voir ce monde du jeu rendu dans les meilleurs graphismes de 2021, nous ne l’avons pas encore entendu.

C’était les moments où vous veniez d’explorer et que vous tombiez sur quelque chose d’énorme qui reste longtemps dans la mémoire des joueurs de Deus Ex. Reccie-ing un égout et trouver une énorme base souterraine secrète. S’amuser dans un moment narratif charnière et découvrir qu’un personnage majeur n’avait pas à mourir, comme vous l’aviez d’abord pensé.

Ces moments témoignent de la logique de simulation immersive d’Ion Storm, la liberté d’abord, et bien que Human Revolution et Mankind Divided d’Eidos Montréal aient capturé une partie de cet éclair dans une bouteille des années plus tard, il n’y a rien qui gratte la démangeaison comme le trench-coat original, le cyberbavardage. version 2000. Un projet de remake créé par des fans appelé Revision a obtenu le feu vert du propriétaire de la licence Square Enix il y a quelques années, et vous devriez certainement y jouer. Mais nous voulons aussi l’ancien jeu dans Mankind Divided Engine, s’il vous plaît.

Hideo Kojima avait expérimenté des jeux qui ne vous obligeaient pas à tirer sur tout le monde et à laisser une traînée de destruction dans votre sillage à l’ère du 16 bits. Sur la PlayStation originale, tout s’est réuni – Metal Gear Solid a apporté une présentation cinématographique à un jeu axé sur la furtivité et le subterfuge, et les conversations inter-réceptrices de longue haleine. Et des patrons qui pourraient lire vos cartes mémoire.

Et il est temps que nous revivions tous ces trucs idiosyncratiques, rendus dans le genre de détails qui ont fait ressembler Death Stranding à une publicité FedEx vraiment étrange. Malheureusement, les retombées de Kojima-Konami signifient qu’il est peu probable que nous puissions jamais profiter d’un tel régal, mais si nous fredonnons tous ensemble la bonne fréquence cosmique, peut-être…

Nous sommes de retour à l’époque des tout premiers graphismes en 3D, et à un chef-d’œuvre oublié qui mettait en vedette deux justiciers dans des muscle cars faits maison. La bande-son avait plus d’effets de pédale waka-waka wah que la collection VHS de votre oncle, et il y avait même un bouton de poésie. Comme dans, vous avez appuyé sur le bouton de poésie, et votre ami Taureau récitait l’un des poèmes qu’il avait écrits.

Le fait est qu’en 1997, nous n’avions pas encore vraiment décidé comment les graphiques polygonaux 3D devraient fonctionner. Cela laisse l’Interstate ’76 (a) très difficile à jouer sur des machines modernes, et (b) qui semble un peu pire pour l’usure. Plus de gens ont besoin de connaître ce jeu, et un nouveau remake brillant est ce qui est nécessaire pour faire passer le mot.

Nous avons vu quelle magie merveilleuse peut se produire lorsqu’un RPG des années 90 est reconstruit à partir de zéro, sous la forme de Final Fantasy VII Remake. Mais alors qu’une nouvelle génération apprend à connaître Cloud, Chrono Trigger s’efface de la mémoire.

Ce fut l’une des histoires les plus expérimentales, imprévisibles et émouvantes de l’ère 16 bits, jouant avec les chronologies et réfléchissant au déterminisme et aux conséquences, le tout sur une petite cartouche que vous pourriez trouver dans votre jean de skateur. Et cela n’a même jamais été réalisé en 3D – pour la honte, l’industrie des jeux.

Le jeune Eric est trop cool pour l’école, bien qu’il y assiste toujours. Faire face à la colère de ses parents s’ils avaient vent de ses contre-performances scolaires ; il décide de voler son bulletin sur le bureau du professeur. Cependant, la manière dont il s’y prend dépend entièrement du joueur.

Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas joué à Skool Daze. Il est très difficile de faire fonctionner des jeux Atari sur nos machines les plus récentes, et encore plus difficile de faire fonctionner les anciens jeux Atari. Alors, comment un historien du jeu vidéo peut-il jouer au tout premier jeu bac à sable ?

Eh bien, vous pourriez jouer à l’édition re-skooled 2018, mais c’est plus un re-skin qu’un véritable remake moderne. Pour cela, nous nous asseyons et attendons.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.