Les meilleurs jeux vidéo de Noël à jouer pendant la saison des vacances

C’est la période la plus merveilleuse de l’année, qui ne peut signifier qu’une chose : au pays du cinéma, les gens passent des siècles à se demander si Die Hard est un film de Noël ou non. (Ce n’est pas le cas, mais c’est un grand film, qui se déroule à Noël – alors n’hésitez pas à le regarder à Noël. D’accord ?) Mais quel est l’équivalent en jeu vidéo ?

Nous avons commencé à y penser et nous n’avons pas pu nous arrêter, car nous aimons penser à des choses complètement stupides et inutiles. Alors, alors que nous nous dirigeons vers la saison des vacances, voici nos choix pour certains des meilleurs jeux vidéo de Noël, c’est-à-dire des jeux mettant en scène ou se déroulant pendant la saison des vacances. Ce n’est pas une liste exhaustive, juste nos favoris – n’hésitez pas à parler de la vôtre dans les commentaires.

Dead Rising 4

Bien que ce soit sans aucun doute le pire titre de la série, Dead Rising 4 est toujours un jeu vidéo absolument correct – et c’est probablement l’un des meilleurs jeux pour exploiter l’énergie et les attributs de Noël pour améliorer son cadre. Bien qu’il se déroule techniquement quelque temps après Noël, la ville de Wilamette est gelée dans cette période post-Black Friday, avant Noël pendant les événements de DR4, l’épidémie de zombies ayant eu lieu en plein milieu de la saison des vacances.

Partout est décoré pour Noël, et le jeu a une sorte d’approche Die Hard de sa saison, utilisant fréquemment des airs de Noël traditionnels. Quoi de plus festif que de battre un zombie à mort avec une canne en bonbon ?

Spider-Man : Miles Morales

Le jeu le plus récent de cette liste, l’une des principales façons dont le jeu Miles Morales se différencie du principal Insomniac Spider-Man est de le placer à Noël – donnant aux concepteurs une excuse pour mélanger le look de New York. C’est peut-être la même carte, mais maintenant elle a tous les accompagnements des fêtes !

Les vacances n’ont que les impacts les plus légers sur le thème du jeu, mais se balançant dans les rues éclairées par des fées car Miles a sûrement un air de fête, et si vous n’y jouez pas encore, pendant les vacances pourrait être le moment idéal.

Batman : les origines d’Arkham

Quoi de plus Noël que d’avoir une soirée éprouvante où des tas de vieilles connaissances sortent des bois et vous causent beaucoup de tracas ? C’est le réveillon de Noël dans tous les pubs du pays, et c’est aussi juste une autre nuit à Gotham pour Batman. C’est ce que sont à peu près tous les jeux Batman Arkham, mais le titre précédent, Origins, se déroule en fait la veille de Noël.

Gotham n’est pas la ville la plus festive, même lorsqu’elle est enneigée et aménagée pour les vacances, mais, vous savez, cela se passe en fait à Noël. Donc dans la liste ça va.

Si vous voulez plus de Batman, soit dit en passant, le film lié au retour de Batman se déroule également à Noël, tout comme son film éponyme. Pour jouer à cela, vous devrez cependant sortir une SNES, une Mega Drive ou d’autres consoles de cette époque.

Tueur à gages 2016

D’accord, ce n’est qu’un niveau, et ce n’est même pas un niveau tout à fait original – mais celui-ci est bon. Le redémarrage de Hitman en 2016 comprend « Holiday Hoarders », un niveau complémentaire gratuit qui charge l’agent 47 d’éliminer deux voleurs professionnels. Toute la mission est une référence à Home Alone, qui est lui-même un film classique.

Cette scène spéciale de Noël se déroule sur l’un des niveaux existants de Hitman 2016, mais la carte a été modifiée et ajustée pour lui donner un aspect festif. En plus d’être jouable dans Hitman 2016 lui-même, vous pouvez bien sûr utiliser la compatibilité de cette trilogie pour y jouer également dans les jeux les plus récents.

Quilles des Elfes

Personne d’autre ne s’en souvient ? J’en ai parlé sur un podcast VG247 il y a quelques mois et Tom s’est moqué de moi sans relâche pour cela. Sorti en 1998, Elf Bowling est un titre PC à loyer modique où le Père Noël commet d’horribles actes d’abus sur ses employés en forçant ses elfes à agir comme des quilles de bowling vivantes. Mec, ces gars-là devraient se syndiquer ! (Ne devrions-nous pas tous?)

Wikipedia me dit que les ports DS et GBA d’Elf Bowling ont reçu des « critiques extrêmement négatives », mais mon principal souvenir de ce jeu est qu’il a pris le contrôle des ordinateurs de mon école ; il y a eu une période où tout le monde jouait à Elf Bowling, parce que c’était stupide, addictif, et parce que les elfes faisaient des choses grossières comme jurer ou montrer leur cul au père Noël.

En jouant, peut-être pourriez-vous regarder le spin-off du film ? Elf Bowling the Movie : La grande grève des elfes du pôle Nord. Il a une note d’évaluation IMDB moyenne de 1,9/10 !

Baïonnette 2

Alors que nous attendons tous patiemment la sortie de Bayonetta 3, il est important de se rappeler que non seulement Bayonetta 2 est bon, mais c’est aussi un jeu de Noël – au moins de la même manière que Die Hard est un film de Noël, en utilisant le les attributs de la saison à la légère, car elle se déroule juste avant Noël, jusqu’aux environs du Nouvel An.

Il y a aussi de jolies tenues de Noël dans lesquelles vous pouvez mettre les personnages, si vous le souhaitez.

Nuits de Noël dans les rêves

Ecoutez. La vérité est que je pense en fait que NiGHTS est un peu nul. Je pense que c’est ce premier jeu où vous commencez vraiment à voir les fissures dans Sonic Team, et dans l’Année de notre Seigneur 2021, il est également difficile de ne pas comparer certains aspects de la présentation du jeu au désastreux Balan Wonderworld de cette année, qui était bien sûr créé et dirigé par le même homme. Mais je m’égare. Certaines personnes aiment vraiment NiGHTS, et le voici.

Même si je ne suis pas vraiment d’accord avec vous sur la qualité de NiGHTS en général, la version de Noël du jeu, qui était une version bonus gratuite, est plutôt chouette. C’est Noël à la base, où vous travaillez pour déverrouiller des « cadeaux » et devez même placer une étoile au sommet d’un arbre. L’un des cadeaux est la scène jouable Sonic the Hedgehog into Dreams, qui, de retour sur Saturn, était comme un regard sacré sur ce à quoi pourrait ressembler 3D Sonic.

Christmas NiGHTS est inclus dans le port Xbox 360 du NiGHTS principal, qui est également rétrocompatible sur toutes les consoles Xbox modernes.

Parasite Eve

Si vous souhaitez prolonger un peu ce sentiment d’Halloween à Noël, envisagez de vous pencher sur le mash-up classique du genre PS1 Parasite Eve. En partie jeu d’horreur, en partie RPG d’action, il est en fait basé sur un roman d’horreur japonais et suit la protagoniste Aya Brea alors qu’elle traverse un enfer complet la veille de Noël.

Ne vous embêtez pas avec le jeu le plus récent de cette série, The 3rd Birthday – bien qu’il se déroule également pendant les vacances, c’est une vraie dinde, et pas dans le bon sens des fêtes. Mais l’original Parasite Eve est brillant et présente une ouverture où des centaines de personnes brûlent spontanément. C’est la veille de Noël, et des centaines de personnes commencent à mourir de nulle part ! Joyeuses fêtes!

Intimidateur

Rockstar’s Bully se déroule au cours d’une année scolaire entière, qui comprend bien sûr Noël. Il y a beaucoup de jeux qui font cela, évidemment, et ce n’est généralement qu’un peu de discours de fond – mais dans Bully, Noël compte vraiment et est un pilier de l’un des chapitres du jeu.

Bullworth est un internat, donc la plupart des enfants ne rentrent pas à la maison pour Noël. L’école et la ville environnante s’habillent entièrement pour Noël, et il y a vraiment une atmosphère de fête plutôt sympa, même si vous n’êtes pas bon dedans.

Shenmue

Suite à ce que nous avons dit à propos de Bully, Shenmue est un autre jeu avec un calendrier avancé qui met fortement en vedette Noël. Bien qu’avoir un père assassiné et une soif de vengeance ne soit pas très festif, il y a un homme mal interprété qui se promène en Père Noël à l’approche de Noël dans ce jeu. Cela doit compter pour quelque chose.

Donkey Kong Country 3: Le double problème de Dixie Kong

Il n’y a pas beaucoup de Noël à propos des singes et des îles tropicales, mais il y a un joli petit œuf de Pâques dans ce jeu si jamais vous y jouez à Noël – et c’est toujours un excellent jeu de plateforme qui tient bien, donc ça vaut le coup.

À l’écran de sélection de fichier, entrez « Merry » comme nom de votre fichier. Commencer le jeu. Il jouera normalement, mais chaque fois que vous entrez dans une étape bonus, il y aura désormais de la musique sur le thème de Noël, tandis que les objets de collection que vous recherchez sont remplacés par des cloches et des cadeaux. De fête! Cela fonctionne sur les versions GBA et SNES.

Trilogie Die Hard

Si vous voulez vraiment devenir méta, que diriez-vous de celui-ci ? Sortez la PS1 et jouez à ceci, l’un des meilleurs jeux vidéo d’adaptation de film – qui est essentiellement trois jeux en un. L’original Die Hard obtient un jeu de tir à la troisième personne, Die Hard 2 est un jeu de tir sur rail et Die Hard 3 est un jeu de conduite. Bien sûr, seuls les deux premiers d’entre eux sont fixés à Noël, donc pour les besoins de cet article, oubliez ce dernier.

La vérité est que ces jeux sont encore moins Noël que le film. Je suis presque sûr que les développeurs ont oublié que les deux premiers films de Die Hard se déroulent à Noël; vous gravissez de nombreux étages de la Nakatomi Plaza avec de petites références aux vacances en vue. Mais il y a un acteur de voix qui fait une usurpation d’identité extrêmement douteuse de Bruce Willis, et il s’appelle Die Hard – alors jouez-le, puis allez sur Twitter et criez à tous ceux qui écouteront comment c’est un « jeu de Noël », ouais ?