Les meilleurs jeux vidéo d’horreur

C’est juste toi et un extraterrestre sur un vaisseau échoué… et peut-être autre chose. La fille d’Ellen Ripley du film original de Ridley Scott de 1979, Amanda Ripley est à la recherche de sa mère 15 ans plus tard et est emmenée dans une course effrayante avec un xénomorphe groovy.

Vouloir en savoir davantage? Je demande juste, parce que personne qui n’a jamais touché à ce jeu n’a été en désaccord – Alien: Isolation est l’un des titres qui est de nature simpliste mais parvient à apporter des idées innovantes qui ne reposent pas sur des peurs de saut typiques. Au lieu de cela, Creative Assembly prend son temps pour vous rendre fou avec une horreur lente, terrible et rampante qui, parfois, est vraiment unique en son genre.

Le genre de survie, poussé à l’extrême, ressemble à ceci – vous avez une arme, mais vous ne voulez pas l’utiliser parce que si vous le faites, l’Alien va s’en prendre à vous, et vous savez ce qui se passe alors, alors vous Mieux vaut ne pas utiliser ce fichu pistolet, sauf quand cela équivaut à votre survie, d’accord ?

N’oublions pas non plus le fait que vos munitions en cours de route seront rares et que tous les matériaux d’artisanat dont vous aurez besoin seront tout aussi difficiles à trouver. Ce jeu veut clairement que vous frissonniez de terreur, alors pourquoi ne pas rendre les ennemis plus coriaces que ce à quoi vous vous attendriez habituellement, juste pour le plaisir, vous savez ?

Les stratégies furtives fonctionnent par essais et erreurs – vous lancez un Molotov sur l’extraterrestre et attendez qu’il périsse, ou vous sortez simplement de la pièce et sautez dans un conduit d’air. L’IA adaptative de l’Alien, cependant, saura quand vous utilisez le même endroit pour vous cacher et vous reniflera.