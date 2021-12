Les meilleurs jeux vidéo indépendants auxquels jouer en ce moment

Les jeux indépendants – ils sont vraiment bons. Si vous avez passé ces dernières années à engloutir toutes les offres triple A des grands studios et à éviter la scène des jeux indépendants, vous manquez quelque chose. C’est le genre d’expériences que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs, avec une véritable vision créative derrière elles.

Nous traversons actuellement un boom des jeux indépendants, donc choisir le meilleur des meilleurs est une tâche difficile. Chacun des jeux suivants a fait sensation dans la communauté des joueurs, mais nous ne pouvons malheureusement pas choisir tous les grands. Nous avons également décidé de sauter certains des choix les plus évidents, tels que les «anciens» indépendants comme Among Us et Minecraft, pour nous concentrer sur de véritables joyaux cachés.

Avec ces mises en garde à l’esprit, jetons un coup d’œil à certains des meilleurs jeux vidéo indépendants de l’histoire récente.

10 Jeu d’oie sans titre



C’est une belle matinée au village, et tu es une horrible oie. Un concept simple qui a atteint un statut presque viral en raison de son concept farfelu, Untitled Goose Game est un jeu furtif burlesque avec une sensation décontractée et une jolie petite histoire. Imaginez Hitman, mais vous êtes une oie.

Vous rirez et vous vous gratterez la tête devant ses énigmes bien faites, tout en profitant du bouton klaxon dédié.

9 articles, s’il vous plaît



C’est l’un des titres les plus anciens de cette liste, mais il mérite sa place dans les meilleurs jeux indépendants en raison de son concept original, de son gameplay fascinant et de sa construction du monde fascinante. En jouant à Papers Please, vous aurez la possibilité d’explorer le monde communiste d’Arstotzka à travers les nombreuses vies et personnalités dont vous serez témoin en tant qu’inspecteur des immigrants. Vous devrez prendre des décisions difficiles qui modifieront le destin des autres, tout en découvrant votre propre histoire et en trouvant votre propre place dans ce monde dystopique.

C’est un jeu qui vous amène à remettre en question tous vos instincts, en équilibrant le besoin d’être égoïste et de nourrir votre famille avec les besoins des autres. Sa narration, son atmosphère et son gameplay uniques en font un classique intemporel.

8 Déballage



Le déménagement est l’une des expériences les plus stressantes qu’un être humain moderne puisse vivre. Le déballage rend le tout relaxant – à moins que vous ne regardiez quelqu’un d’autre jouer, auquel cas c’est exaspérant.

Ce qui rend ce jeu spécial – en dehors de son gameplay tactile de glisser-déposer – est la façon dont vous reconstituez une histoire en fouillant dans vos affaires. Quelle est l’histoire derrière la chaussure manquante ? Pourquoi la personne qui déballe veut-elle que je mette cette photo sous le lit ? Pourquoi ont-ils autant de chaussettes ? C’est autant un jeu de détective qu’un jeu de rangement. Il est difficile de comprendre pourquoi c’est si bon sans que vous y jouiez réellement, alors allez-y et faites-le.

7 petits cauchemars



Ce merveilleux puzzle-plateforme est une approche unique du genre horreur. Little Nightmares est une rupture fantastique avec le moule des sauts d’appâts YouTuber à la première personne. Esthétiquement agréable et avec un adorable petit protagoniste, le jeu vous attire lentement dans son monde sombre.

Bien qu’il n’y ait pas de dialogue pour raconter l’histoire déformée des Petits Cauchemars, une tonne de traditions se cache dans les détails de l’environnement magnifiquement animé. Rassemblez lentement les mystères de la Gueule et de la Ville pâle, mais ne restez pas trop longtemps – les monstres sont réels et ils viennent pour vous.

6 Ori et la forêt aveugle



Ce chef-d’œuvre acclamé par la critique offre une expérience d’aventure de plate-forme à couper le souffle. Ses visuels époustouflants avec des illustrations peintes à la main donnent vie à un pays magique et à de sympathiques créatures de conte de fées. La partition entièrement orchestrée avec une voix douce reflète parfaitement l’histoire émotionnelle du jeu.

Le mouvement fluide et dynamique d’Ori vous permettra de vous frayer un chemin à travers de vastes terres exotiques. Une fois que vous avez terminé, prenez la suite, qui est davantage axée sur le combat mais qui est toujours aussi bonne. Les divers styles de combat d’Ori and the Will of the Wisps vous aideront à vaincre de nombreux ennemis, et la variété des capacités de mouvement vous donnera l’impression de voler à travers des séquences d’action, tout en expérimentant une histoire profondément émouvante sur l’amour et le sacrifice.

5 Voyage



Bien que Journey soit sorti il ​​y a près de 10 ans, ce jeu d’aventure captivant figure toujours parmi les titres indépendants les plus percutants. Avec ses visuels remarquables et une partition musicale nominée aux Grammy, fidèle à son nom, le jeu vous emmène dans un voyage émotionnel à travers un monde ancien et mystérieux.

Sa narration subtile, sa belle esthétique et son gameplay réconfortant établissent la norme pour de nombreuses autres aventures indépendantes de type Journey à venir.

4 Disco Elysée



L’un des jeux les mieux écrits de tous les temps, Disco Elysium vous met dans la peau (une fois que vous pouvez les trouver) d’un flic mauvais payeur qui est chargé de résoudre un meurtre local. Vous vous promenez dans une ville isométrique et interrogez des suspects et des témoins, à la recherche d’indices et de lutte contre la dépendance, tout en philosophant sur la vie, la mort et l’entre-deux.

Il n’y a rien d’autre comme Disco Elysium. C’est absurde, drôle, sincère, ancré, triste, intelligent et dérangé. Une véritable oeuvre d’art.

3 Chevalier creux



L’un des meilleurs exemples de jeux Metroidvania, Hollow Knight est apprécié des joueurs pour son atmosphère captivante et son gameplay exigeant. Pendant que vous jouez et explorez le monde d’Hallownest, les œuvres d’art magnifiques et détaillées et la construction du monde élaborée révéleront lentement l’histoire tragique d’un royaume désolé. Avec son excellent niveau et son environnement, vous aurez envie d’explorer toutes les parties non découvertes de la carte.

Hollow Knight vous permet de combattre plus de 40 boss différents, chacun avec un ensemble unique de mouvements et un thème musical épique. Ceux qui aiment les bons défis se verront offrir des victoires méritées mais justes.

2 Hadès



Situé dans le monde coloré de la mythologie grecque, ce jeu roguelike combine une action dynamique, des visuels étonnants et un dialogue dynamique dans un package brillant. De plus, la variété d’armes, de styles de jeu et de batailles générées de manière procédurale d’Hadès vous offrira une expérience différente pleine d’action à chaque course.

Le récit fantastique du jeu reste fidèle au mythe original et vous permettra de rencontrer de nombreux membres de la famille géante des dieux grecs, chacun avec sa propre histoire à raconter. Avec ses dialogues intelligents et ses personnages charmants, le jeu représente également la diversité des personnages d’une manière respectueuse et charmante. Bien que chaque course vous rapproche de la surface, elle vous plongera également profondément dans la vie des habitants du monde souterrain.

1 sous-titre



Contrairement à de nombreux autres titres chargés d’émotions ou bourrés d’action, ce jeu d’aventure RPG fantaisiste vous oblige plutôt à regarder à l’intérieur. Il y a une raison pour laquelle son humour léger et sa profondeur émotionnelle résonnent chez beaucoup. Ses personnages bien écrits sont originaux et mémorables et font de merveilleux compagnons dans votre voyage à travers le monde des monstres.

Offrant une approche unique du combat, Undertale renverse la vue des joueurs sur les ennemis et les PNJ à l’envers. Les joueurs sont confrontés à des combats rapides suivis de décisions qui détermineront le sort de leur challenger. Vous pouvez vous retrouver à deviner avant d’abattre un ennemi. Mais que vous choisissiez de gagner l’amitié de tous les habitants de la pègre ou que vous décidiez de vous engager dans la violence, le jeu vous offrira une histoire riche et une expérience mémorable.

Écrit par Momchil Kiryakov au nom de GLHF.