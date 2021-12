Les meilleurs jeux vikings

Descendez une corne de bière, aiguisez votre hache et mettez des anneaux métalliques dans votre barbe (vous n’avez pas de barbe ? Faites-en pousser une ou portez-en une fausse) – nous allons naviguer sur une chaloupe à travers la rivière du jeu et prendre un aperçu des meilleurs jeux vidéo Viking de tous les temps. Que vous vouliez jeux vikings sur PC ou n’importe où ailleurs, nous allons vous emmener directement à Valhalla avec un tas de titres dont tout le monde raffole.

L’histoire est pleine de guerriers cool, du samouraï au ninja, et les Vikings sont là-haut avec l’élite de l’élite. Ils sont intrépides, musclés et ils adorent boire un verre – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Bien sûr, ils auraient pu être des voleurs et des meurtriers brutalement violents dans la vraie vie, mais les jeux ne se préoccupent souvent pas des détails désordonnés. Les jeux vidéo vous permettent de vivre vos journées de raid sans culpabilité. Alors pillons l’histoire du jeu et mettons en évidence le meilleur des meilleurs.

Pour l’honneur



Rappelez-vous comment nous avons mentionné que les Vikings ne sont que l’un des guerriers cool que nous aimons voir représentés dans les jeux vidéo ? Eh bien, For Honor a tout pour plaire. Le jeu de combat en ligne d’Ubisoft oppose des guerriers de toute l’histoire les uns contre les autres – imaginez les premiers jours du MMA où les gens recherchaient les styles dominants, mais avec des épées, des masses et d’autres armes de mêlée mortelles.

Alors que de nombreuses personnes ont évolué depuis le lancement, For Honor a toujours une communauté active et dévouée qui adore se gifler la tête avec des épées et se donner des coups de pied sur les rebords. Ubisoft soutient toujours le jeu également, en l’étendant avec de nouveaux guerriers, cartes et événements à apprécier. Choisissez le Viking pour valider sa place dans cette liste. Merci.

Assassin’s Creed Valhalla



C’est à nouveau Ubisoft, cette fois avec un RPG solo. Dans Assassin’s Creed Valhalla, vous incarnez un guerrier viking appelé Eivor. Ils ont voyagé en Angleterre à la recherche d’une nouvelle vie, mais ils doivent assassiner environ 500 000 personnes pour l’obtenir.

Vous construisez votre propre colonie viking, faites un voyage au pays des dieux nordiques, visitez la Norvège et l’Amérique (ou Vinland, comme on l’appelle) et prenez des décisions qui façonneront l’avenir de l’Angleterre. Entre les batailles massives et les choix qui façonnent l’histoire, vous êtes libre de suivre les rivières d’Angleterre en chaloupe, de faire des raids dans des églises, de participer à des batailles de rap, de participer à des compétitions de boisson, de choisir parmi une gamme de barbes, de lancer des haches dans le crâne des gens et d’avoir le vrai Expérience viking (ou, comme nous l’appelons, une excursion d’une journée dans les East Midlands).

Hellblade : le sacrifice de Senua



Hellblade vous met aux commandes d’une guerrière celtique alors qu’elle parcourt Helheim, le pays des morts scandinave, pour sauver l’âme de son mari. Seulement ce n’est pas du tout ce qui se passe ici. L’histoire de Hellblade explore les traumatismes et la psychose. Au milieu des raids vikings, Senua lutte avec ses propres démons alors que son cerveau tente de faire face à une perte récente. Toutes les horreurs dont elle a été témoin se manifestent dans ses hallucinations.

Le développeur Ninja Theory a travaillé avec des experts en santé mentale pour s’assurer que sa description de la psychose était respectueuse. Le résultat est une plongée mature et déchirante dans les profondeurs de la psyché humaine à travers l’objectif d’un jeu vidéo viking. Ça vaut le coup de jouer une fois; difficile à revoir.

Bordeciel



Pas exactement un jeu viking mais clairement inspiré des scandinaves, Skyrim est un RPG intemporel auquel les gens ne peuvent s’arrêter de jouer. Pour être honnête, le mettre sur cette liste semble assez redondant en tant que recommandation car tout le monde et leur grand-mère ont joué à Skyrim. Pourtant, notre badge de média de jeux nous serait retiré s’il ne figurait pas ici.

Il n’y a peut-être pas de chaloupes, mais l’architecture de style hydromel, les Nordiques, les gens avec des noms comme Ysgramor – tout cela est clairement d’inspiration viking. Manipulez une hache et un bouclier, créez un personnage nordique, donnez-lui une barbe et vous obtenez le parfait RPG Viking.

Dieu de la guerre



Kratos a assassiné tout le panthéon grec et il est maintenant prêt à affronter les dieux nordiques pour protéger son fils. God of War présente l’une des versions les plus intéressantes de la mythologie nordique jamais vue dans les jeux, de la majesté du serpent mondial à la torsion de Loki vers la fin. Pour une série construite sur le choc et le gore, c’est aussi parfois étonnamment sincère. Comment s’assurer de ne pas transmettre nos pires qualités à nos enfants ? En ayant l’air vraiment triste quand on tue des créatures mythiques, bien sûr !

Avec une suite – God of War Ragnarök – en route, nous avons hâte de voir comment cela renverse à nouveau tout ce que nous pensons savoir sur le mythe nordique. Oh, et nous avons hâte de frapper Thor – ce gars l’a à venir.

Valheim



Ce ne serait pas une bonne liste des meilleurs jeux sans une certaine variété. Valheim est une expérience de survie viking. Construisez un abri contre le froid, abattez des arbres, assassinez des bêtes mythiques et restez en vie en vous moquant des baies. Une fois que vous avez construit votre propre salle à hydromel massive et conquis les environs, il est temps de prendre la mer dans un bateau construit de vos propres mains.

Valheim est l’un des jeux de survie les plus relaxants et est très amusant avec des amis. Son style artistique low poly aux couleurs pastel donne à son monde l’impression d’être un endroit agréable, malgré le fait que vous soyez piégé dans une sorte de purgatoire nordique où tout veut vous tuer.

Northgard



Northgard comprend à quel point les Vikings étaient divisés au début, opposant des factions belligérantes de Nordiques et de Danois les unes contre les autres. C’est un jeu de stratégie à l’ancienne avec beaucoup de profondeur. En plongeant dans la mythologie nordique, vous n’avez pas seulement d’autres clans à gérer – vous combattrez des attaques de loups géants, des guerriers morts-vivants, des géants et plus encore.

Plus important encore, Northgard se souvient que les Vikings n’étaient pas que des guerriers. Ils étaient aussi des agriculteurs et des constructeurs, et ces deux éléments sont la clé de votre succès en dehors du champ de bataille.

La saga des bannières



Les jeux vidéo adorent la mythologie nordique, n’est-ce pas ? Dans The Banner Saga, vous devez défendre une caravane de Vikings alors qu’ils traversent un paysage gelé tout en étant traqué par un ennemi monstrueux. En dehors de ses batailles stratégiques, The Banner Saga est un jeu de choix. Maintenir une caravane en vie entre les assauts, la diminution des réserves de nourriture et d’autres dangers n’est pas facile, et vous tenez constamment la vie de vos alliés entre vos mains.

Là où le choix est une illusion dans la plupart des jeux, The Banner Saga varie énormément en fonction des décisions que vous prenez. C’est une trilogie qui reste dans la mémoire longtemps après la fin, et pas seulement à cause de son magnifique style artistique dessiné à la main à la Disney.

Ragnarock



Imaginez Beat Saber, mais vous êtes un Viking sur une chaloupe et vous frappez des tambours de guerre au rythme. Plus votre timing est bon, plus votre bateau va vite. Se déroulant entièrement en VR, il est tactile et satisfaisant de taper sur la batterie avec un maillet imaginaire. Le jeu propose plus d’une douzaine de chansons de métal sur le thème des Vikings, et beaucoup d’entre elles sont, en effet, des bangers.

Dirigez-vous vers le multijoueur et vous pouvez affronter d’autres joueurs en ligne, enchaînant des combos pour voir votre vaisseau filer devant.

Mauvais Nord



Bad North est le jeu Mini Autoroutes des Vikings. Désolé si vous ne savez pas ce que cela signifie car nous ne pouvons pas l’expliquer. Doté d’un style minimaliste, Bad North vous plonge sur des îles isolées et vous demande de le défendre contre les envahisseurs ennemis. Il supprime juste assez de la complexité de la plupart des jeux de stratégie en temps réel pour garantir qu’il y a suffisamment de profondeur pour vous permettre de continuer à jouer, mais pas assez pour vous décourager de l’essayer en premier lieu.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.