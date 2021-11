Les meilleurs jeux Wii, 15 ans plus tard

Image : Nintendo / Kotaku

Le 19 novembre 2006, Nintendo a sorti la Wii, le successeur de GameCube. Elle finirait par devenir l’une des consoles de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps et pousserait les autres fabricants de consoles à ajouter également des commandes de mouvement à leurs machines actuelles. Et bien que tout le contrôle du mouvement n’ait pas fonctionné, la Nintendo Wii a constitué une solide bibliothèque de jeux et les chances sont bonnes que vos grands-parents en aient encore un caché dans leur centre de divertissement géant.

Mon histoire personnelle avec la Wii en est une d’excitation puis de déception. J’ai acheté une Wii, après en avoir cherché une peu de temps après le lancement. Je l’ai acheté parce que mes grands-parents en avaient un et quand je suis allé là-bas et j’ai joué à Wii Sports, j’ai été vendu. Je voulais ça. J’ai demandé à mes parents et ils ont accepté d’offrir à mon frère et moi une Wii, probablement grâce au prix de 250 $. Et parce qu’ils se sont aussi amusés à jouer à Wii Sports.

Après l’avoir obtenu, j’ai joué à beaucoup de Wii Sports avec mes parents, mon frère et quelques amis. Ensuite, j’ai joué à Mario Galaxy et à Boom Blox, puis j’ai été en quelque sorte frustré. Mes autres consoles avaient fière allure sur mon téléviseur HD, pas la Wii. Mes autres consoles recevaient beaucoup de gros jeux tiers, pas la Wii. Et enfin, j’en ai juste marre des commandes de mouvement. Finalement, environ deux ans après avoir obtenu la Wii, elle se trouvait principalement derrière ma télévision, branchée mais jamais jouée. Une triste fin pour une console qui m’a apporté, ainsi qu’à tant d’autres, de la joie.

Cependant, bien que ma propre expérience personnelle avec la Wii ne soit pas géniale, la console elle-même a une énorme base de fans et une grande bibliothèque de jeux. Bien sûr, beaucoup de jeux Wii étaient de la merde, juste des morceaux de pelle publiés sur la Wii pour tirer profit des familles à la recherche de la prochaine expérience Wii Sports. Mais il y avait aussi des trucs comme Skyward Sword, Metroid Prime 3, Super Mario Galaxy 1+2, et plus encore.

Pour les curieux, voici ce que Kotaku a répertorié comme ses 12 meilleurs jeux Wii vers 2012 :

Maison des Morts : OverkillLa Légende de Zelda : Skyward SwordLego Star Wars III : La guerre des clonesMetroid Prime 3: CorruptionCoup de poing !!!Péché et Châtiment : Successeur d’étoilesSuper Mario Galaxy 2Super Smash Bros BrawlÉquipe de traumatologieComplexe sportif WiiMonde de GooZack & Wiki : Quête du trésor de Barbaros

Pas une mauvaise liste, et je parie que vous pouvez proposer au moins quelques jeux que nous avons manqués.

15 ans plus tard, en regardant la Wii, il est clair que même si elle a été un énorme succès pour Nintendo et a aidé à remplir le compte bancaire de l’entreprise, elle n’a jamais été aussi mignonne et appréciée que la Wii ou aussi importante que la N64. Mais ce n’était pas non plus la Wii U et c’est certainement quelque chose.