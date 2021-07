Les meilleurs jouets sexuels pour célébrer le week-end final de l’Euro 2020

Célébrez la finale de l’Euro 2020 en beauté (Photo : ./Metro.co.uk)

Le football revient à la maison. Ça arrive.

Ne devriez-vous pas faire la même chose ?

Cette blague ténue n’est pas la seule raison pour laquelle nous parlons de jouets sexuels à l’approche de la finale de l’Euro 2020.

Il y a en fait plusieurs raisons pour lesquelles le match Angleterre vs Italie pourrait vous donner envie de devenir fringant.

D’une part, vous pourriez être une “veuve du football” – une de ces personnes tristes et négligées dont les partenaires abandonnent toutes les interactions amoureuses parce qu’ils sont trop investis dans l’UEFA. Si c’est le cas, vous chercherez probablement quelque chose que vous pouvez utiliser en solo, vous pouvez donc toujours marquer même si l’Angleterre ne le fait pas.

Ou d’un autre côté, vous ou votre partenaire pourriez trouver que toute l’excitation du football est une excitation majeure. Les pintes, les acclamations, la joie – tout cela peut vous mettre de bonne humeur et l’espace de tête idéal pour une belle séance de sexe.

Ensuite, il y a la chance que nous puissions réellement gagner. Si cela se produit, nous voudrons sûrement célébrer avec éclat, que nous soyons en couple ou célibataires.

Donc, pour tous ces scénarios : des jouets sexuels. Nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs que vous pouvez acheter maintenant.

Stimulateur clitoridien Womanizer Premium Smart Silence Noir



Une référence fiable (Photo : Lovehoney)

Un best-seller pour une raison, le Womanizer offre une incroyable stimulation clitoridienne grâce à des vibrations, des pulsations et une aspiration douce.

Essayez le mode pilote automatique, avec une sensation et une intensité changeantes au hasard, pour une expérience époustouflante.

Achetez pour 169,99 £ chez Lovehoney

Vibromasseurs de baleine partenaire Satisfyer



Mignon, non? (Photo : Amazon)

Celui-ci est pour les couples – insérez la partie la plus petite à l’intérieur du vagin, tandis que la partie la plus épaisse repose directement sur le clitoris, tout en massant votre partenaire pendant que vous vous réunissez.

Achetez pour 18,70 £ sur Amazon

Tenga Original Aspirateur Gorge Profonde Onacup



Un pour les hommes (Photo : Lovehoney)

A utiliser seul ou avec un partenaire pour une sensation de succion profonde.

De plus, il est aux couleurs de l’Angleterre.

Achetez pour 16,99 £ chez Lovehoney

Smile Makers Le pompier



Celui-ci est totalement silencieux (Photo: Cult Beauty)

Nous savons que ce vibromasseur a l’air un peu bizarre, mais cette forme de flamme est en fait un génie du design, le tout dans le but d’une stimulation incroyable du clitoris et des lèvres.

Achetez pour 44,95 £ chez Cult Beauty

Bâillon-boule en silicone



Pour un peu de pli supplémentaire (Photo: Ann Summers)

Football, bâillon-balle. Vous l’obtenez.

Obtenez ceci si vous souhaitez vous plonger dans le jeu BDSM. Pensez-y comme à l’esclavage spirituel qui vous maintient lié à une équipe de première division qui continue d’écraser votre esprit en perdant.

Achetez pour 18 £ auprès d’Ann Summers

Julian Snelling Rosebud Aluminium Acier inoxydable Petit plug anal en cristal Swarovski



Commencer petit (Photo : Coco de Mer)

Oui, un plug anal rouge. C’est exact.

Et pourquoi ne pas le rendre encore plus spécial avec un cristal Swarovski ? Nous célébrons, après tout.

Achetez pour 45 £ chez Coco de Mer

Vibromasseur Lapin Rechargeable Dream Rabbit Lovehoney



Un classique pour une bonne raison (Photo : Lovehoney)

On peut compter sur un lapin fiable pour faire le travail.

Celui-ci a trois vitesses d’oreille, sept modèles d’oreille et trois vitesses d’arbre. De plus, il est étanche, vous pouvez donc l’utiliser dans le bain.

Achetez pour 49,99 £ chez Lovehoney

Masseur personnel à galets My Viv 10 fonctions



Pour un tenner, ça vaut vraiment le coup (Photo : bottes)

Non seulement il est économique et facile à utiliser sur tout le corps, mais il ressemble à une petite sculpture plutôt qu’à un jouet sexuel. Vous pouvez le mettre sur votre étagère pour la décoration.

Achetez pour 10 £ chez Boots

Plug anal vibrant en silicone 10 fonctions Dash



10 modes au choix (Photo : Ann Summers)

Donnez à la prostate un peu d’amour.

Achetez pour 29,99 £ auprès d’Ann Summers

Vibromasseur baguette magique alimenté par secteur puissant Exta Deluxe de Lovehoney



Magique (Image : Lovehoney)

Commencez par un massage complet du corps – vos épaules ont été tendues à l’approche de la finale, après tout.

Ensuite, lentement, doucement, faites-le glisser (attaquez-le) vers le bas.

Achetez pour 79,99 £ chez Lovehoney

Dame Fin



Celui-ci a trois vitesses (Photo: Cult Beauty)

Un vibromasseur élégant qui tient entre les doigts pour une utilisation avec un partenaire ou en solo, pour ses propres objectifs (mais le bon genre).

Achetez pour 85 £ chez Cult Beauty

Vibromasseur Bullet Rechargeable Glow Up



Ramenez le trophée à la maison (Photo : Lovehoney)

Même si l’Angleterre ne rapporte pas quelque chose d’or et de brillant à la maison, vous le pouvez toujours.

Une option discrète et petite à utiliser sur le clitoris et les mamelons.

Achetez pour 24,99 £ chez Lovehoney

Stimulateur de plaisir clitoridien de luxe rechargeable Lelo Ora 3



Pour les types de fantaisie (Photo : Lovehoney)

Vous voulez la sensation de l’oral, mais vous n’avez pas quelqu’un prêt à descendre ?

Pas de soucis – ce masseur se sent comme la vraie chose.

Achetez pour 139,99 £ chez Lovehoney

Poignets à boucle en similicuir rouge



C’est hors-jeu (Photo : Ann Summers)

Ont-ils été méchants ? Ne leur montrez pas le carton rouge, procurez-vous simplement ces menottes rouges en similicuir.

Achetez pour 9 £ auprès d’Ann Summers

Vibromasseur baguette multi-vitesses Flexi Pleasure



Ce jouet a des critiques dithyrambiques (Photo : Bondara)

Une baguette lisse et une pointe souple flexible vous assurent de toucher l’endroit. Ou mettez-le au fond du filet. Quelle que soit l’insinuation du football que vous souhaitez utiliser, cela fonctionnera ici.

Achetez pour 12,99 £ chez Bondara

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.

