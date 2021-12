Les meilleurs joueurs par poste dans l’histoire des Yankees

Depuis El Fildeo, nous nous sommes donné pour tâche de répertorier chacun des meilleurs joueurs de l’histoire des légendaires Yankees de New York pour chaque position sur le terrain de jeu.

Receveur : Yogi Berra

« L’homme aux anneaux » est en tête de tous les receveurs de l’histoire des Yankees en GUERRE avec 63,8 selon Fangraphs, qui, en tant que frappeur, a été responsable de 358 circuits sur 8355 apparitions au marbre avec l’équipe rayée ornée de 1 430 points produits et de frappes. 285 / .348 / .483.

En défense, il avait 44 TZ (Total Zone), n’étant dépassé que par Elton Howard (44) parmi les receveurs des Yankees.

Mention spéciale : Bill Dickey.

Première base : Lou Gehrig

Gehrig a accompagné les Yankees au cours de 2 164 matchs, menant tous les 1B de l’histoire des Yankees grâce à ses 116,3 WAR, qui ont battu pour des moyennes de carrière aux côtés de «The Bombers» de .340 / .447 / .632 avec 493 circuits et 1995 points produits.

Mention spéciale : Don Mattingly.

Deuxième but : Willie Randolph

Randolph a eu avec les Yankees un pas de 1694 matchs joués, mettant en avant principalement la défense. Il mène tous les 2B de l’histoire des Yankees en WAR à 51,4, avec une moyenne de 0,275 / 0,374 / 0,357 en attaque avec seulement 48 circuits et 549 points produits.

En défense, il avait 97 TZ, étant deuxième pour tous les 2B de l’équipe du Bronx, seulement dépassé dans cette section par Joe Gordon (103).

Mention spéciale : Tony Lazzeri, Joe Gordon.

Troisième but : Alex Rodriguez

Arod dans ses 1509 matchs joués en tant que « Yankee » se classe comme le leader de carrière dans WAR avec 51,7 selon Fangraphs. Joueur qui avait des moyennes au bâton de 0,283 / 0,378 / 0,523 avec 351 circuits et 1 096 points produits.

Il mène la défense du 3B des New-Yorkais dans Races Saved (9).

Mention spéciale : Orties Graig.

Arrêt-court : Derek Jeter

L’éternel capitaine des Yankees était l’un des choix évidents sur notre liste, à commencer par le leader WAR (73,1) parmi les joueurs arrêt-court qui ont joué pour les Yankees. Jeter a accompagné les New-Yorkais dans 2 747 matchs, atteignant 0,310 / 0,377 / 0,440 avec 260 circuits et 1 311 points produits.

Mention spéciale : Phil Rizzuto.

Champ droit (RF) : Babe Ruth

Ne pas avoir le Bambino, c’est comme ne pas figurer sur la liste, il n’est donc pas surprenant qu’il figure sur la liste en tant que plus grand représentant des Yankees en RF de toute l’histoire. Babe Ruth a participé à 2 084 matchs avec les Bombers, se positionnant comme le leader parmi les RF de l’équipe pour ses 149,9 WAR, qui sème des moyennes en carrière de 0,349 / 0,484 / 0,711, avec 659 HR et 1975 RBI en tant que joueur .position aux côtés des Yankees.

Mention spéciale : Tommy Henrich.

Champ central (CF) : Mickey Mantle

Parmi les plus grands représentants de l’histoire des Yankees, il est écrit le nom de Mickey Mantle. Il a participé à 2,01 matchs des FC pour les Yankees, menant en WAR par 112,3 selon Fangraphs, laissant la ligne offensive de 0,298 / 0,421 / 0,557, en plus de 536 circuits et 1509 points produits.

Mention spéciale : Joe DiMaggio

Left Field (LF) : Babe Ruth… Qui d’autre serait-ce ?

Mention spéciale : Charlie Keller (44,9 joueur WAR aux côtés des Yankees en 1066 matchs).

Frappeur désigné (DH) : Jason Giambi

Giambi a servi 897 matchs en tant que Yankees DH, atteignant .260 / .404 / .521 avec 209 circuits et 604 points produits. Selon Fangraphs, dans la somme de toutes les valeurs offensives à vie de Giambi en tant que DH, il avait un record de 190,1 Off, le plus élevé parmi tous les DH de l’histoire de la Ligue américaine dans son ensemble.

Mention spéciale : Hideki Matsui.

Lanceur de départ : Whitey Ford

Ford a commencé 438 matchs avec les Yankees, un lanceur qui portait l’uniforme rayé a remporté 236 victoires en carrière avec 106 défaites. Parmi les lanceurs partants des Yankees avec plus de 2000 manches, Whiter Ford a la MPM la plus basse avec 2,75, soit la même que la moyenne au bâton la plus basse de ses adversaires autorisée avec seulement 0,232, tandis qu’avec un LOB% de 77,9%, il était le lanceur. partant avec le pourcentage le plus élevé de coureurs laissés sur les buts n’autorisant pas les touchés avec plus de 2 000 manches lancées.

Releveur : Mariano Rivera

En attendiez-vous un autre ? « Mo Rivera », qui pendant 19 saisons dans sa carrière dans les ligues majeures (tous avec les Yankees), avait des records à vie de 652 arrêts, une MPM de 2,21, recevant une moyenne au bâton contre seulement 0,209 de ses rivaux, tandis qu’un différentiel de retraits au bâton pour chaque marche de 17,4 %, soit un pourcentage à vie de 80,4 % plus impressionnant de coureurs sur les buts qui ont terminé sans marquer.