Les meilleurs journalistes conviennent qu’Ole Gunnar Solskjaer échoue à Manchester United – Man United News And Transfer News

Deux autres points à domicile ont été perdus pour Manchester United contre Everton en Premier League hier et la pression sur le manager Ole Gunnar Solskjaer augmente rapidement.

La presse n’a pas tardé à utiliser les adversaires de United hier, Everton, et leur manager chevronné Rafa Benitez pour démontrer les limites des capacités d’entraînement et tactiques de Solskjaer.

Hier, il y a eu des performances individuelles et des erreurs choquantes de la part des États-Unis, mais un thème récurrent dans les journaux grand format alors qu’ils éliminaient les os du tirage au sort était l’incapacité de Solskjaer à obtenir de son côté coûteusement assemblé plus que Benitez n’a pu obtenir de son équipe de sous-sol d’aubaine.

James Ducker du Telegraph a noté que :

« Si United est bien inférieur à la somme de leurs pièces coûteuses, Everton – qui était sans Dominic Calvert-Lewin, Richarlison et Seamus Coleman, il faut le souligner – est bien plus que le leur.

— La direction, voyez-vous. Sans soutien sur le marché des transferts cet été, Rafael Benitez a dû faire preuve de créativité et, malgré les grognements qui ont accueilli les arrivées de Gray et Townsend, ces deux-là font tout le travail pour leur manager.

Le même point a été fait par Richard Jolly du Guardian :

« Benítez a construit une équipe plus que la somme de ses parties, certaines acquises à bon marché, poussées ensemble par les circonstances, travaillant avec la détermination de rendre les Evertoniens fiers.

« Dean Smith et David Moyes l’ont fait lorsque Aston Villa et West Ham ont gagné à Old Trafford en l’espace de quatre jours avec ce qui sont, par essence, des clubs ambitieux de milieu de table. Ainsi, d’ailleurs, David Wagner l’a fait lorsque les Young Boys de la Suisse ont battu United. Chacun a été une publicité pour le coaching et la stratégie.

“Tout cela met à peine Ole Gunnar Solskjær sous un bon jour lorsque ces équipes affichent les traits qui lui font de plus en plus défaut, lorsqu’elles surperforment alors qu’il sous-performe.”

La plupart des rapports semblent convenir que la sélection et les tactiques de l’équipe sont au cœur de la sous-performance de Solskjaer.

“Ce n’était pas le moment pour Solskjaer d’expérimenter son onze de départ”, a déclaré Ducker.

«Mais il l’a fait et cela s’est retourné contre lui, même s’il a insisté plus tard sur le fait qu’il ne nourrissait aucun regret. Pas de Ronaldo, pas de Paul Pogba, pas de Jadon Sancho dans la formation et peut-être les mauvaises personnes choisies pour les remplacer.

Ian Whittell du Times est d’accord.

«Même lorsque le manager de United, à l’approche de son troisième anniversaire en charge, voit un signe de progrès – dans le cas de l’affichage et du but de Martial – les mêmes fragilités et défauts émergent.

«Dans ce cas, il s’agissait d’un but d’Everton marqué lors d’une contre-attaque qui appartenait à un manuel d’entraînement de la FA ou, plus précisément, à un «comment ne pas faire» d’un point de vue défensif.

“United n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses 18 derniers matchs toutes compétitions confondues – une statistique étonnamment inepte pour une équipe qui compte à la fois le défenseur le plus cher du monde et l’un des plus décorés de ses rangs.”

Avec une série de matches beaucoup plus difficile à venir, Solskjaer arrive vraiment à un moment décisif malgré le nouveau contrat qui lui a été attribué cet été. Depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur, l’équipe a fait de bonnes courses qui l’ont sauvé et de mauvaises courses qui l’ont mis en danger. Ce même schéma se poursuit malgré le fait qu’il a maintenant réuni l’une des équipes les plus chères et les plus douées au monde, il n’y a donc vraiment plus d’excuses.