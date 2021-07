Les meilleurs journalistes conviennent tous que l’accord de transfert de Raphael Varane à Man United est imminent – News 24

in

À la suite du reportage de ce matin, couvert ici, de la chaîne de télévision espagnole La Cuatro selon laquelle un accord a été conclu entre le Real Madrid et Manchester United pour le transfert de Raphael Varane, la plupart des principaux journalistes et médias européens ont confirmé une partie ou la plupart de l’histoire.

Tout d’abord, le gourou des transferts Fabrizio Romano a tweeté :

“Raphaël Varane est à l’entraînement aujourd’hui et il sera respectueux jusqu’au dernier jour au Real Madrid… mais son transfert à Manchester United se rapproche de plus en plus. Travaux en cours pour finaliser l’accord entre clubs.

« Real est maintenant prêt à vendre Varane, comme il le souhaite. »

Cela a été suivi par David Ornstein de ., qui a tweeté :

“Man Utd est de plus en plus confiant de signer Raphael Varane du Real Madrid. Entretiens avec 28 ans à un stade avancé et intensification des contacts avec les clubs.

‘#MUFC poussant pour des frais inférieurs à 50 millions d’euros. Je ne signerai pas de nouvel accord, donc le #RMFC doit vendre ou perdre gratuitement.’

Le point de vente espagnol Marca, connu pour être le plus étroitement associé au Real, a déclaré cet après-midi :

« L’opération ne devrait pas tarder à se clôturer et le Français terminera ainsi dix saisons réussies sous le maillot blanc. Le prix sera d’environ 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling).

James Ducker du Telegraph a raconté une histoire similaire :

« Les discussions avec toutes les parties sont décrites comme « positives » par les initiés d’Old Trafford alors qu’un accord se rapproche.

« On pense que Real veut environ 50 millions d’euros (42,8 millions de livres sterling) – moins que leur évaluation au début de l’été – mais United espère toujours réduire un peu ces frais. L’écart de valorisation ne devrait cependant pas poser problème, à moins que Real ne modifie sa position.

“Varane, qui a repris l’entraînement avec le Real la semaine dernière, n’a pas l’intention d’essayer de forcer un mouvement par respect pour le club madrilène et est heureux que les discussions entre les clubs suivent leur cours. Le vainqueur de la Coupe du monde de France était lundi sur le terrain d’entraînement madrilène de Valdebebas.

Simon Stone de la BBC était un peu plus réticent que d’autres cet après-midi, déclarant: “Aucun accord n’a encore été conclu sur des frais, mais il y a un sentiment croissant que les pourparlers finiront par aboutir”.

Et le collègue de Stone, l’éditeur numérique de la BBC, Howard Nurse, était également positif, tweetant “Varane plus près alors”.

Enfin, The MEN prétend exclusivement que les conditions personnelles ont été pleinement convenues entre Varane et United.

Rien de ce qui précède n’est allé aussi loin que La Cuatro en affirmant qu’un accord est complètement conclu et que le prix est fixé, mais la cacophonie des rapports des journalistes d’élite européens indiquerait certainement qu’une annonce pourrait être imminente.