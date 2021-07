Les meilleurs journaux de couple pour l’amour

Tenir un journal est devenu la meilleure chose pour les gens qui veulent se ressaisir. Faites défiler TikTok et vous verrez de nombreux créateurs de contenu les encourager à intégrer la journalisation dans leurs routines quotidiennes.

Cela peut être fait le matin pour commencer votre journée sur une bonne note ou juste avant d’aller vous coucher pour vous débarrasser des pensées intrusives qui pourraient vous empêcher de dormir.

Mais la journalisation ne doit pas être une activité en solo. Cela peut absolument être une chose que les partenaires font pour mieux communiquer les uns avec les autres, documenter de beaux souvenirs, garder la relation fraîche et aider à mettre des mots sur les pensées lorsque parler ne fonctionne tout simplement pas.

Que vous recherchiez un journal que vous pouvez remplir tous les jours ou un journal qui vous aidera à noter quelques souvenirs, il existe un journal pour chaque type de couple. Que vous soyez marié ou que vous veniez de commencer à sortir ensemble, voici les meilleurs journaux de couple dans lesquels investir en ce moment.

Journal d’amour d’un couple : 52 semaines pour raviver votre relation, approfondir la communication et renforcer votre lien

Ce journal a une note de 4,5 étoiles sur Amazon et plus d’un millier de critiques de couples très heureux. Chaque semaine, vous et votre partenaire vous asseyez pour travailler sur des invites conçues pour résoudre les problèmes quotidiens et les plans à long terme. De plus, le journal vous proposera des activités hebdomadaires à faire avec votre partenaire qui vous aideront à créer un lien plus fort.

Questions pour les couples Journal : 400 questions pour apprécier, réfléchir et se connecter avec votre partenaire

Contrairement au journal précédent, celui-ci est conçu pour être travaillé tous les jours – et il durera un peu plus d’un an. Avec plus de 2 000 critiques et une note globale de 4,6 étoiles, ce journal est conçu par un coach de vie et un mentor en mariage qui vous aidera à trouver le lien manquant avec votre partenaire après des années de monotonie.

Un critique en a fait l’éloge après l’avoir utilisé avec son mari d’années: “Ces questions de journal (apparemment) simples élargissent nos perceptions les unes des autres, ravivent la curiosité et offrent un répit bienvenu contre la folie du covid.”

Love Yours : 365 jours de questions-réponses (Love Yours for Couples)

Rédigé par un autre couple, ce journal est destiné à être travaillé intensivement pendant toute une année. Son seul but est d’aider les couples à mieux communiquer et se comprendre, que ce soit sur leur passé, leurs projets d’avenir et leurs problèmes actuels. Un critique spécifique a révélé que la grande chose à propos de ce journal est qu’il est inclusif pour tous les types de personnes et de couples, ce qui le rend parfait pour les couples interreligieux, multiculturels et LGBTQ +.

Tu ferais mieux de Phucking Love Me Forever: Love Journal (Cœurs noir et rouge 6×9): Couples Love Journal

Ce journal récemment publié est plus libre dans le sens où vous n’avez pas à répondre à des questions ni à des invites, mais vous décidez de ce sur quoi vous voulez écrire. Que vous ayez demandé à votre partenaire d’écrire sa liste de rendez-vous amoureux ou que vous ayez décidé de lui écrire une lettre d’amour après un combat assez épique, ce journal est aussi unique que votre relation.

Couples de métiers à tisser

Loom Couples – Gris

Cette revue est décrite comme deux revues en une. Vous pouvez soit vous asseoir ensemble et y écrire en même temps, soit vous pouvez l’écrire à tour de rôle tout au long de la journée, puis en discuter avant d’aller au lit ou pendant le dîner. Décrit comme une thérapie de couple dans un cahier, il est rempli d’invites, de questions sur les expériences passées et les rêves futurs, de citations sur les relations et de conseils de connexion.

Journal d’histoire d’amour – Gris

Ce magnifique journal est spécialement conçu pour les personnes qui viennent de se marier et qui souhaitent garder une trace de leur histoire d’amour et de leur vie ensemble. En fait, votre première entrée est un souvenir du jour de votre mariage et si tout se passe bien avec le mariage, il se poursuit jusqu’à votre 70e anniversaire de mariage. Les invites sont un moyen de vous aider à écrire ce qui deviendra plus tard de bons souvenirs.

Journal des couples d’amour

Ce journal est également conçu pour vous aider à noter vos futurs souvenirs, cependant, il contient également des pages conçues pour être remplies de photos de ces moments mémorables. De plus, il contient également des invites et des questions pour vous donner une idée de ce qu’il faut écrire – des questions auxquelles vous répondez chaque année pendant dix ans, vos objectifs financiers et professionnels et votre liste de choses à faire en couple.

Sophia Melissa Caraballo Piñeiro Sophia est une rédactrice indépendante basée à New York avec une expérience dans l’écriture de tout, de la beauté et du style de vie à la santé et au bien-être.

