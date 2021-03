Les meilleurs, les pires et les plus énormes moments des Grammy Awards 2021

Les Grammys 2021 n’allaient jamais être normaux. Les 63e Grammy Awards annuels ont basculé entre une installation extérieure autour du Los Angeles Convention Center peuplée de petites tables d’étoiles et une scène de performance en salle pour les décors du spectacle. L’animateur Trevor Noah a animé l’événement de près de quatre heures avec une insistance admirable à rester énergique. Cela ne ressemblait pas à un événement Zoom – grâce à ces performances en direct et aux sièges en personne – mais cela ne ressemblait pas non plus aux Grammys. Pourtant, c’était une nuit historique. Voici quelques-uns des moments les plus mémorables des Grammy Awards 2021.

Le plus inévitable: les femmes écrivent l’histoire

Avec son aide sur «Savage (Remix)» de Megan Thee Stallion et sa propre victoire pour «Black Parade» en tant que meilleure performance R&B, Beyoncé est entrée dans l’histoire en tant que femme la plus gagnante de l’histoire des Grammy, avec 28 prix. (Elle lie Quincy Jones). Elle n’était pas la seule artiste à battre un record: avec la victoire de Taylor Swift pour Folklore en tant qu’album de l’année, Swift est devenue la première femme à remporter ce prix à trois reprises.

Swift et Beyoncé n’étaient que deux des femmes qui ont complètement dominé les Grammys de la soirée. Billie Eilish a remporté le record de l’année pour «Tout ce que je voulais». Megan Thee Stallion est devenue la meilleure nouvelle artiste, a remporté deux fois pour «Savage» et a interprété un medley à indice d’octane élevé, rejoint par Cardi B, s’amusant. Dua Lipa, également lauréate pour son album Nostalgie du futur, a amplifié l’énergie de la soirée dès le début avec une performance étincelante. Dans une surprise, ELLE a remporté le trophée de «I Can’t Breathe» en tant que chanson de l’année. Et un trio de stars de la musique country – Miranda Lambert, Mickey Guyton et Maren Morris – a prouvé, dans une série de performances en solo, pourquoi la catégorie Album de musique country était réservée aux femmes cette année.

Les Grammys – et l’industrie de la musique en général – ont longtemps été critiqués pour leur misogynie et pour la sous-évaluation des contributions des artistes féminines. (Voir: l’ancien président de la Recording Academy, Neill Portnow déclaration en 2018, que les femmes devaient «intensifier», et la réponse de Lipa en acceptant son prix un an plus tard.) Ce soir a montré que les femmes n’ont pas simplement «intensifié»: elles ont pleinement – et à juste titre – pris le relais. Ou du moins les Grammys les voient enfin.

Injection d’énergie pop la plus nécessaire: Dua Lipa

Alors que le monde de la pop s’est éclaté à travers les genres et les frontières, il semble y avoir de moins en moins de pop stars du milieu, axées sur le spectacle, qui traitent la pop à la fois comme un métier et comme un genre musical confiné. Dans le vide, Dua Lipa, la chanteuse anglo-albanaise qui, depuis des années, n’a cessé de construire un ensemble irréprochable d’esthétique musicale et visuelle qui la positionne comme le nouveau centre de la pop. Aux Grammys, Dua a livré des interprétations hermétiques de «Levitating» et «Don’t Start Now», basculant facilement à travers différents modes d’interprétation – en solo, avec un copain (DaBaby) et une troupe de danse. Lipa a dit qu’elle visait une carrière comme celle de Madonna; cette performance était un pas clair dans la bonne direction.

Meilleure utilisation d’un système d’amis: escouades

Un élément central du schtick des Grammys est de forcer les musiciens à être amis. Au fil des ans, leurs mashups intergénérationnels et inter-genres – Eminem et Elton John, Gorillaz et Madonna – ont abouti à certains des moments les plus étranges (et parfois les plus effrayants) de l’histoire de la musique.

Heureusement, peut-être en raison de l’éloignement social, l’accent mis sur ce type de Grammy Moment a été sévèrement réduit – et au lieu de cela, les producteurs ont laissé de vrais collaborateurs et amis monter sur scène, permettant à leur chimie de circuler. Alors Bad Bunny et Jhay Cortez se sont encerclés dans un labyrinthe de lumières LED; Taylor Swift, Aaron Dessner et Jack Antonoff se sont délectés de leurs fantasmes féériques communs. Anderson.Paak et Bruno Mars s’entraînaient à des hauteurs ringardes; les sœurs Haim se faisaient face en triangle, jetant leurs cheveux en arrière et frappant «The Steps» comme dans une jam session de salon.

Et sur «WAP», Megan Thee Stallion et Cardi B ont twerk en tandem, établissant sûrement la nouvelle note élevée pour les fesses tremblantes lors d’un événement de la Recording Academy et provoquant sans aucun doute de nombreuses conversations tendues dans le salon à travers le pays. Voir des artistes qui veulent réellement être sur scène les uns avec les autres a été un soulagement bienvenu.

Meilleur hommage à une pandémie: mise en lumière de petits lieux historiques

Quatre petites salles de concert à travers le pays – le Station Inn à Nashville, au Tennessee, le Troubadour à LA, l’Apollo Theatre à Harlem et le Hotel Cafe à LA – ont eu l’occasion de partager leur histoire et de réfléchir aux défis de l’année dernière lors de segments spéciaux mélangés au spectacle de la soirée, chacun mettant en valeur les employés des lieux. Ils ont même pu annoncer les gagnants pour différentes catégories, un rôle habituellement réservé aux artistes.

Les projecteurs ont été particulièrement significatifs cette année: les salles de concert ont été parmi les entreprises les plus durement touchées par l’impact économique de la pandémie. Premiers à fermer, ils seront également les derniers à rouvrir, en raison des restrictions en cours autour des rassemblements de groupes en salle. Et tandis que la National Independent Venues Association a travaillé dur pour obtenir des fonds de secours en cas de pandémie pour les centaines d’entreprises à travers le pays qui comptent sur l’attrait de la musique live pour payer le loyer, beaucoup de ces lieux historiques restent en danger. L’attention des Grammys s’est sentie à la fois appropriée – après tout, la plupart des artistes dépendent de ces lieux pour leur propre réussite professionnelle – et bien nécessaire.

Le plus frustrant: le hip-hop traduit en baby-boomers

DaBaby, Roddy Ricch et Megan thee Stallion sont trois des plus grandes stars du monde; leur charisme et leur talent parlent d’eux-mêmes. C’était donc décevant de les voir assimiler leurs performances à travers le prisme de la culture blanche. DaBaby a été rejoint par une section de cordes et un chœur schmaltzy; Megan Thee Stallion a exécuté une routine de claquettes sur un plateau de type Copacabana; Roddy Rich était accompagné d’une harpe.

Il est tout à fait possible que ce soient les choix artistiques qu’ils voulaient. Mais c’est devenu un modèle écrasant aux Grammys pour que le rap soit présenté dans une pantomime aseptisée d’une époque révolue de la culture blanche – comme si le seul moyen pour le public de comprendre ces nouvelles stars était de tracer directement une ligne vers des stars plus anciennes et familières. L’impression que cela crée est que les Grammys ne peuvent légitimer ces parvenus qu’en ajoutant des éléments familiers comme un violon ou une ligne de chœur.

Meilleure présence sur scène: Hip-hop non lié

D’un autre côté, certains des moments les plus forts des Grammy Awards de cette année se sont produits précisément lorsqu’ils ont donné aux artistes hip-hop le champ libre de leur propre territoire. Les débuts télévisés du monstre Smash de Megan et Cardi «WAP» n’auraient pas pu être plus salaces ou convaincants – et la panne à la fin de la chanson, due au rebond de la Nouvelle-Orléans, a montré comment ces chansons peuvent être réfractées à travers d’autres styles qui ne le sont pas. musique classique ou Broadway. Pendant ce temps, Lil Baby est littéralement descendu dans la rue dans une performance fulgurante de son hymne Black Lives Matter «The Bigger Picture», sa voix haletante et tendue de façon poignante sur ses syllabes rapides sur l’injustice et la réforme, tandis que Tamika Mallory et Killer Mike ont offert éloquent Support. Alors que «WAP» et «The Bigger Picture» sont des chansons très différentes avec des objectifs très différents, elles ont toutes deux servi de rappel fort que ces artistes n’ont pas besoin de répondre à un système de valeurs dépassé.

Le plus égratigné: le record de l’année de Billie Eilish

Même Billie Eilish elle-même a été choquée de remporter le dernier prix de la soirée, le disque tant vanté de l’année, pour sa douce ballade «Tout ce que je voulais». Eilish a été la grande gagnante de l’année dernière, remportant non seulement le titre bien mérité du meilleur nouvel artiste en 2020, mais aussi un album, une chanson et un disque pour ses débuts Quand nous nous endormons tous, où allons-nous et cliquez sur « Bad Guy ». Il semble que cette année, les électeurs étaient impatients de maintenir leur soutien à son travail, même en dehors d’un cycle d’album.

Eilish, à son honneur, a prononcé un modeste discours d’acceptation en faisant un signe de tête à la candidate (et lauréate du meilleur nouvel artiste 2021) Megan Thee Stallion.

« C’est vraiment embarrassant pour moi », a-t-elle déclaré. «Megan, fille… J’allais écrire un discours sur la façon dont tu mérites ça, mais ensuite je me suis dit: ‘Ils ne vont pas me choisir», a-t-elle poursuivi, appelant Megan «imparable.» «Vous le méritez», dit-elle. Elle suit les traces désormais familières d’artistes comme Macklemore et Adele rendant hommage aux nominés Black dans leurs catégories (Kendrick Lamar et Beyoncé, respectivement) après des victoires inattendues.

Le plus maladroitement divertissant: les plans de réaction

Les plans de réaction de la foule ont longtemps été un élément essentiel des télédiffusions des Grammys: chaque fois que la vidéo de Blue Ivy faisant taire Beyoncé et Jay-Z est transformé en NFT, il sera vendu pour des millions. Cette année, le public a été essentiellement dépouillé des stars elles-mêmes, donnant aux performances l’impression d’actes d’ouverture peu fréquentés – et par conséquent, les plans de réaction étaient encore plus gênants et divertissants que d’habitude. Harry Styles a sifflé le loup pour Billie Eilish; Eilish et Finneas suivirent poliment les Black Pumas. Miranda Lambert, gobelet à la main, se balançait sur «The Bones» de Maren Morris, tandis que Bad Bunny chantait chaque mot avec «Levitating» de Dua Lipa. Faites tourner la machine à créer des GIF.