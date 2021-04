Les meilleurs livres de football pour célébrer Sant Jordi

23/04/2021

Jorge Valdano dit souvent que, parmi les choses les moins importantes de la vie, le football est le plus important. Sa place centrale dans notre vie quotidienne, sa présence dans l’actualité et son influence sur les questions non sportives en font bien plus qu’un simple sport.

Loin est le cliché selon lequel le football et la culture sont antagonistes. De plus en plus d’écrivains, de plus en plus d’intellectuels, s’abandonnent aux passions du football, et même les mélangent.

Avec la célébration de la Journée du Livre et de Sant Jordi, nous présentons ces livres incontournables où le football et la littérature convergent pour briller:

Histoire illustrée du Barça

C’est l’un des meilleurs livres de football pour les culés. Guillem Balagué, son auteur, est chargé de nous rappeler plus d’un siècle d’histoire. Les photographies sont spectaculaires et aideront le fan du Barça à souviens-toi de moments inoubliables dans l’histoire de votre équipe. Il rappelle la figure de joueurs aussi importants que Ronaldinho ou Messi, et sa lecture vous emmènera dans un voyage passionné à travers l’histoire du meilleur football jamais joué.

Connaître et attacher

Un autre cadeau parfait pour lui Jour de Sant Jordi. Antonio Pacheco et Miguel Gutiérrez sont chargés de passer en revue l’histoire de stars qui n’ont jamais existé et d’autres curiosités surprenantes qui vous aideront, en tant que lecteur, à en savoir plus sur votre sport préféré. Il est certain qu’il vous sera beaucoup plus facile de déchiffrer de nombreuses inconnues dans le monde du football et qu’il vous sera plus facile de devenir un expert des raretés et des personnages injustement oubliés.

Les 100 personnes qui ont changé le monde du football

Si vous voulez frapper le jour du livre, rien de mieux que de parier sur ce grand livre. Cette publication passe en revue l’histoire du sport à travers la contribution de chaque footballeur important. La meilleure partie est que vous découvrirez des noms surprenants qui ont participé activement à faire du football ce qu’il est aujourd’hui. Si vous voulez tout savoir sur le football, c’est juste le livre dont vous avez besoin.

Football B

Jacinto Elá Eyene, l’auteur, sous-titre son travail avec la phrase suivante: ce que j’aurais aimé savoir quand j’étais footballeur et que personne ne me l’a dit. Son but est d’ouvrir les yeux des joueurs amateurs, de leurs parents et de tous ceux qui veulent vivre le rêve d’être footballeur. Elá commente son histoire en détail. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs livres de football cela vous aidera à connaître sa face cachée et les intérêts qui l’entourent.

Je déteste le football moderne

Chaque saison, les effectifs changent radicalement, les représentants vivent dans les bureaux du club et les footballeurs viennent commander plus que l’entraîneur. Un monde médiatique, où le ballon n’est pas toujours ce qui compte le plus. Cependant, les écrivains Carlos Roberto et Miquel Sanchís ont écrit une ode à un football d’une autre époque, laissant libre cours à leur antipathie pour la dérive que le football actuel a prise, et rappelant avec joie l’époque de plus en plus lointaine des footballeurs sans fartage et entraîneurs en survêtements. , en espérant que ce sport de valeurs et de sentiments reviendra un jour.

Court et au pied

Lorsqu’on lui a posé une question trop longue, Luis Aragonés a toujours demandé aux journalistes de simplifier les choses. «Bref et au fond», disait-il. Ce livre présente 40 conseils pour mieux s’entraîner au football et aux sports d’équipe, où ils soulignent la nécessité de donner des informations adéquates aux athlètes, avec qui vous devez vous entourer pour être un meilleur entraîneur, apprendre à bien gérer les conflits lorsqu’ils apparaissent, savoir comment bons joueurs ou comment éviter la monotonie dans les tâches. Carlos Lago Peñas est professeur du domaine de l’éducation physique et sportive à l’Université de Vigo.

La méthode Monchi

Monchi a non seulement découvert de vraies stars comme Daniel Alves, mais il est également devenu un excellent manager capable de signer à un prix avantageux et, finalement, après le succès du footballeur, de réaliser des ventes astronomiques. Ce livre, à mi-chemin entre un manuel académique d’un business model performant et un recueil d’anecdotes liées aux transferts, a pour objectif de montrer les tenants et les aboutissants d’un commerce qui déplace des centaines de millions d’euros chaque année et est capable, s’il est fait avec tino, pour élever ou enterrer les passions dans les gradins.

Leadership. Alex Ferguson avec Michael Moritz

Sir Alex Ferguson a passé 38 ans dans le monde du football, au cours desquels il a remporté 49 titres impressionnants et a fait de Manchester United l’une des grandes marques au monde. Le leadership est structuré autour des clés stratégiques et des valeurs fondamentales de la vie du coach écossais. Il comprend des thèmes associés à votre style de gestion et à la poursuite du succès. Écrit avec Sir Michael Moritz, c’est un livre honnête, plein de bon sens, d’humour et de perspicacité qui vous aidera à devenir un meilleur leader.

Herr Pep

Pep Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football. Après avoir quitté Barcelone, et après une année sabbatique, il est devenu le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Une expérience à laquelle a participé le journaliste Martí Perarnau, qui a eu accès aux vestiaires, à l’entraîneur et aux joueurs, de la signature de Guardiola jusqu’à la fin de la saison officielle, et nous offre un compte rendu détaillé de la vocation de Pep Guardiola au travail, son obsession du détail et son entêtement dans la recherche de l’excellence.

Je suis Zlatan Ibrahimovic

Piqué a déclaré à La Resistencia qu’un jour, alors qu’ils mangeaient, Ibrahimovic a déclaré que l’argent n’était pas important. Voyant l’étonnement de toutes les personnes présentes, il a précisé que beaucoup d’argent est important. Un vrai génie sur et en dehors du terrain, qui dans ce livre, selon ses propres mots, commence par parler de son enfance troublée dans les quartiers dangereux de Malmö, en Suède, et de sa lutte contre toutes les chances de succès qui l’entouraient. En outre, dans cette autobiographie sa carrière, ses scandales et sa relation avec d’autres stars mondiales telles que Ronaldo, Ronaldinho, Vieira et Lionel Messi.

C’est comme ça que tu diriges, c’est comme ça que tu es en compétition

Si, comme l’affirme Jorge Valdano, le football est un laboratoire de la vie, la figure de l’entraîneur est idéale comme point de départ pour comprendre les véritables clés de la gestion d’équipe et de la gestion des personnes. Partant de cette prémisse, Patricia Ramírez, psychologue du sport, explique dans Ainsi vous dirigez, vous concourez donc les outils qui permettront au lecteur d’améliorer ses capacités lorsqu’il est en charge d’un groupe de personnes, qu’il s’agisse d’un département d’une entreprise, une équipe sportive, des élèves dans une classe ou sa propre famille.

Football. Dynamique de l’impensable

Rédigé en 1967, ce manuel indispensable contient une déclaration révélatrice: «Ce livre est inutile». Rien qui ait à voir avec apprendre à jouer, diriger ou décrire le football de manière définitive. «Le football, pour être sérieux, doit être un jeu», Panzeri expliquait ainsi il y a 45 ans le déclin du jeu et la mise en place de l’industrie du football. Ce travail constitue une critique de la modernité de l’intérieur du terrain. Peu importe à quel point nous recherchons l’ordre, peu importe combien de science nous faisons, la fête sera décidée par l’art de l’inattendu, et parce que le garçon du quartier s’est réveillé du bon pied.

