Les meilleurs looks de Kim Kardashian prouvent qu’elle est une icône de la mode des PCA

Y a-t-il quelqu’un de plus élégant que Kim Kardashian?

La reine de la télé-réalité a toujours gardé le tapis rouge chaud avec des ensembles moulants qui suintent à la fois la sophistication et le sex-appeal majeur. Ces efforts audacieux ont fait de la fondatrice de KKW Beauty un incontournable du style parmi l’élite la mieux habillée d’Hollywood. Et maintenant, la mère de quatre enfants est honorée du Fashion Icon Award aux People’s Choice Awards 2021.

Qu’elle fasse tourner les têtes dans les incontournables de la saison prochaine, qu’elle fasse des courses dans les looks les plus éditoriaux ou qu’elle crée des moments astucieux et puissants qui résisteront à l’épreuve du temps, Kim commande non seulement le tapis rouge, elle nous exhorte à suivre sa.

desde Schiaperelli bustes à Vivienne Westwood vibrations, les archives diversifiées de Kim de couture de pointe sont le rêve d’une fashionista. Associés à une énergie intrépide que seule Kim peut transmettre, nous voyageons dans le temps et revivons les looks les plus audacieux et les meilleurs de l’icône de la mode au fil des ans.