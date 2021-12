Les meilleurs looks de la première de Matrix: Resurrections

La fin d’année nous a apporté tellement de films qu’on a pu la passer au cinéma. C’était d’abord House of Gucci, puis Spider-Man: No Way Home et maintenant ça vient La matrice : les résurrections revivre la nostalgie de la saga et de ses personnages Néo, Trinité, Morphée. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett-Smith reviennent de la distribution originale et bien sûr, ils étaient à la première.

Il y a aussi de nouveaux acteurs dans Matrix et la Mexicaine Eréndira Ibarra en fait partie. L’actrice était sur le tapis rouge avec ses camarades de casting comme Priyanka Chopra, Jada, Neil Patrick Harris, Keanu, Carrie et plus d’invités. Surtout, la robe Moss avec un détail très Matrix sur sa robe. Voici tous les looks des invités sur le dernier tapis rouge de l’année avec The Matrix : Resurrections.