Les meilleurs looks de tapis rouge de Christina Aguilera sont vraiment emblématiques

Christina AguileraLe style tapis rouge de a toujours été audacieux et unique en son genre, tout comme elle.

Aller au rythme de son propre batteur a joué en faveur de la chanteuse lauréate d’un Grammy, que ce soit dans sa musique ou ses ensembles qui poussent les enveloppes. Il n’est donc pas surprenant qu’elle soit honorée du tout premier Music Icon Award aux People’s Choice Awards 2021 ce mardi prochain.

La chanteuse « Genie In A Bottle » n’est pas étrangère à la saison des récompenses, elle a été une gagnante sur le tapis rouge au cours des trois dernières décennies. Qu’elle canalise le vieux glamour hollywoodien dans une silhouette saisissante ou qu’elle dévoile le tout avec un moment emblématique de l’ère « Dirrty » des années 2000, Aguilera continue de briser les barrières et de changer les perceptions du style avant-gardiste, encore et encore.

Aguilera n’est pas non plus étranger au PCAS. Elle a déjà été nominée pour la chanson Soundtrack de 2020 pour « Loyal Brave True » à Mulan et elle a été récipiendaire de People’s Voice en 2013.