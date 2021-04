Les meilleurs looks du chanteur de ‘Montero’ – WWD

Homme de glace: 😍😍😍1 / 2

Dans l’univers Lil Nas X, il n’y a pas de limites. Cet ensemble matelassĂ© de bonhomme de neige mĂ©tallique, avec des bottes de lune et des cheveux givrĂ©s, est un autre jour au bureau pour lui.

LĂ©opard rouge: 😍😍😍😍

Son amour des imprimĂ©s animaliers est l’une des qualitĂ©s les plus marquantes de son code vestimentaire. Cet imprimĂ© guĂ©pard en velours rouge vif prend une silhouette classique et le rend rock ‘n’ roll Ă©nervĂ©. Voici notre look de salle de confĂ©rence fantastique.

Pantalon flare top serpent: 😍😍😍😍

Paging TLC regarde des annĂ©es 90. Le haut ajustĂ© Ă col montant et le pantalon patineur Ă imprimĂ© serpent ont une touche rĂ©tro nostalgique parfaite. Ce look montre sa connaissance de l’histoire de la musique de mode – et il rĂ©ussit parfaitement.

Rose: 😍😍😍😍😍

Versace a conçu de nombreuses robes emblĂ©matiques du tapis rouge, mais en ce qui concerne les vĂȘtements pour hommes, elle a rejoint le club VIP. L’ensemble rose vif d’inspiration S&M marie le dĂ©filĂ© avec des rĂ©fĂ©rences occidentales. Cela a envoyĂ© son statut de mode zoomer vers le haut.

Vert citron: 😍😍😍😍

Un autre de ses ensembles de couleurs vives. Ce numĂ©ro de veste courte vert citron suit la formule rose vif, mais le col roulĂ© Ă imprimĂ© zĂšbre et les gants ajoutent une autre couche de glamour Ă l’univers des vĂȘtements pour hommes.

Bleu vif: 😍😍😍1 / 2

Nas doit ĂȘtre crĂ©ditĂ© pour avoir continuellement repoussĂ© les limites des vĂȘtements pour hommes. Le costume bleu avec des dĂ©tails patchwork vibrants continue son voyage de mise Ă jour du look cowboy urbain. Et pourquoi ne pas aimer une paire de bottes blanches et un chapeau de cowboy assorti?

DĂ©bardeur noir: 😍😍😍

Ce moment de repos de l’artiste ne prend pas de pause mode. Le dĂ©bardeur emblĂ©matique Calvin Klein, le jean skinny noir et les hauts hauts colorĂ©s sont simples mais efficaces. Il est sans effort Ă tout moment.

Look blanc: 😍😍😍

Cet ensemble blanc est un dĂ©part pour le chanteur Ă©pris de couleurs. Avec une influence prĂ©coce d’Aghts, cette tenue de fĂȘte se sent un peu plate par rapport au haut niveau de glamour auquel il nous est habituĂ©.